Einbruch in Gartenhütte

Eine unbekannte männliche Person ist am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr bei einem Einbruch in einen Geräteschuppen auf einem Gartengelände in der Boyneburger Straße überrascht worden. Der Mann, der blondes Haar gehabt haben soll, hatte sich zuvor offenbar gewaltsam Zugang zu der gesicherten Hütte verschafft und sich im Inneren nach Diebesgut umgeschaut, floh dann aber ohne Beute, als eine Zeugin auf den Mann aufmerksam wurde. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Hinweise unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Augustastraße in Eschwege einen auf einem Parkstreifen geparkten grauen VW Transporter beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Verursacher war zur Unfallzeit offenbar aus Richtung Kreisverkehr Stadtbahnhof kommend in Richtung Herkules-Kreuzung unterwegs und beschädigte dann beim Vorbeifahren den auf dem rechten Parkstreifen geparkten VW Transporter. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Montag zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, etwa in Höhe Augustastraße 34. Der entstandene Schaden an dem VW beläuft sich auf 800 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrszeichen auf Verkehrsinsel beschädigt; Schaden 350 Euro

Ein 87-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hat am Montagvormittag in Eschwege ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Rentner wollte gegen 11.00 Uhr von der Straße Wolfsgraben in die Goldbachstraße abbiegen. Dabei geriet er auf eine in der Goldbachstraße in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches dadurch umgeknickt wurde. Laut Unfallbericht beläuft sich der Schaden am Auto des 87-Jährigen auf 150 Euro, der Schaden an dem Verkehrszeichen beziffert sich auf 200 Euro.

Geparktes Auto angefahren; Schaden 2500 Euro

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau hat gestern Morgen gegen 09.55 Uhr im Magnolienweg in Eschwege beim Rückwärtsfahren aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto beschädigt. Dabei entstand am Auto der Verursacherin ein Schaden von 1300 Euro, der andere Pkw wurde mit 1200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfälle

Am Montagabend ist eine 40-jährige Autofahrerin aus Eschwege gegen 23.25 Uhr auf der Landesstraße L 3300 aus Richtung Schlierbach kommend und ca. 2 Kilometer vor der Ortslage von Oberdünzebach mit einem Reh kollidiert, welches anschließend in die Feldgemarkung davonlief. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 500 Euro. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Dienstagmorgen um kurz nach 06.00 Uhr. In dem Fall hatte ein 40-jähriger Autofahrer aus Sontra einen Feldhasen erfasst, der die Fahrbahn der Landesstraße L 3334 zwischen Bischhausen und Hasselbach überquert hatte. Das Tier verendete am Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Bedrohung

Wegen Bedrohung müssen sich jetzt ein 39-jähriger Mann aus Hessisch Lichtenau und eine 26-jährige Frau aus Wehretal verantworten. Der 39-Jährige soll im Beisein seiner 26-jährigen Freundin am Montagabend gegen 22.17 Uhr in Hessisch Lichtenau an der Tramhaltestelle „Im Tal“ eine Personengruppe mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Zuvor war es offenbar zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Pärchen und besagter Personengruppe gekommen. Die Polizei wurde dann hinzugerufen, zu dem Zeitpunkt waren die beiden Tatverdächtigen aber nicht mehr anzutreffen. Nach entsprechenden Befragungen der bedrohten Personengruppe und weiteren Fahndungsmaßnahmen führten die Ermittlungen dann zu dem 39-Jährigen, der dann später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Im Anschluss wurde die Wohnung des Tatverdächtigen nach Waffen bzw. dem verdächtigen Gegenstand durchsucht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn und die 26-Jährige laufen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Bedrohung.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Nachträglich zur Anzeige gebracht wurde nun eine Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhofsgebäude in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen. Hier haben Unbekannte in der Nacht vom 24.03. (Freitag) auf 25.03. (Samstag) auf die Gebäudewand ein Graffiti aufgebracht, der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Meinhard-Neuerode in der Gemarkung „Am Meinhard“ im Bereich des dortigen Naturpark Frau Holle-Land eine Wanderhütte und die Beschilderung am Wanderparkplatz mit Farbe beschmiert. Der festgestellte Schaden beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro. Verursacht wurden die Farbschmierereien am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag und Montag. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geparktes Postauto angefahren

Beim Rangieren mit seinem Pkw ist ein 77-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem geparkten Postzustellerfahrzeug kollidiert und hat dadurch an beiden Fahrzeugen leichten Sachschaden verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr in der Lindenstraße in Fürstenhagen.

Haltenden Linienbus gestreift; Anhänger vom Unfallverursacher nicht versichert

Ein 20-Jähriger aus Großalmerode hat mit einem Mercedes Sprinter samt Anhänger am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr einen Unfall mit einem haltenden Linienbus verursacht. Der Unfall ereignete sich in Großalmerode-Trubenhausen, wo der 20-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Hundelshausen unterwegs war und den rechts an der dortigen Bushaltestelle haltenden Linienbus passieren wollte. Aufgrund des fehlenden seitlichen Abstands kollidierte der 20-Jährige dann mit der Fahrerseite des Linienbusses. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der aber noch nicht abschließend beziffert ist. Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau stellten im Rahmen ihrer Unfallaufnahme fest, dass der Anhänger des Verursachers nicht ausreichend haftpflichtversichert war, so dass dieser gleich an Ort und Stelle entstempelt werden musste. Neben den Unfallermittlungen leiteten die Beamten daher auch Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt genommen; beide Unfallbeteiligte leicht verletzt; Schaden 2500 Euro

Heute Morgen hat ein 67-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen einer 31-jährigen Autofahrerin aus Göttingen die Vorfahrt genommen und einen Verkehrsunfall mit insgesamt 2500 Euro verursacht. Der 67-Jährige wollte gegen 07.30 Uhr aus Richtung Unterrieden kommend von der Ludwigsteinstraße auf die Bundesstraße B 80 in Richtung Neu-Eichenberg einbiegen. Hierbei übersah er dann die bevorrechtigte 31-Jährige, die auf der B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung Neu-Eichenberg unterwegs war. Bei dem Unfall erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten später abgeschleppt werden.