Unbekannte machten sich an mehreren Autos zu schaffen

TZ: Samstag, 01.04.2023 – Sonntag, 02.04.2023

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Autos in Borken-Kerstenhausen sowie in Neuental-Zimmersrode durch unbekannte Täter angegangen.

In Kerstenhausen war ein Auto in der Straße „Am Hopfenberg“ betroffen. Hierbei gelang es den unbekannten Tätern Bargeld entwenden. Bei zwei weiteren Autos in der Straße „Am Berg“ sowie in der „Hoheneicher Straße“ blieb es lediglich beim Versuch. In einem dieser Fälle wurde ein Anwohner gegen 04:46 Uhr auf das Geschehen aufmerksam, woraufhin der unbekannte Täter flüchtete. Der flüchtende Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem hellen Pullover. Bei der Tatausführung trug der unbekannte Täter ein Tuch im Gesicht.

Auch in Neuental wurden mehrere Autos durch unbekannten Täter angegangen. Betroffen waren Autos in der Birkenstraße, im Hardtweg sowie im Tannenweg. Auch hier wurde durch die unbekannten Täter nur geringen Beute in Form von Bargeld erzielt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand von Stroh-Rundballen

TZ: Montag, 03.04.2023, 21:10 Uhr

Am Montagabend brannten einhundert Stroh-Rundballen in der Feldgemarkung „Über dem heiligen Garten“ in Borken-Großenenglis. Das Strohlager brannte hierdurch komplett nieder. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursachenermittlungen dauern derzeit an.

Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.