Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Erneut Schwerlasttransport unterwegs – Frankfurt-Ostend/Fechenheim/Stadtgebiet Maintal

Bereich Main-Kinzig

(di) Während sich in den vergangenen Wochen bereits zweimal ein nicht alltägliches Schwergewicht durch den Frankfurter Osten schlängelte, ist nun für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./ 05. April 2023) ein weiterer Transport dieser Art geplant. Es kann zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Transportstrecke kommen. Um 22:00 Uhr soll ein Transformator für ein neues Umspannwerk in Maintal im Bereich der Hanauer Landstraße 443-447 auf die Straße gehen. Von dort aus tritt der Schwerlasttransport seine Reise zur Zieldestination „Auf der Burg“ in Maintal an (Streckenverlauf siehe Karte). Die Frankfurter Polizei wird den Transport begleiten. Im Bereich zwischen der Umladestelle und dem Erreichen der Hanauer Landstraße im Bereich Ernst-Heinkel-Straße werden mehrere Rangiermanöver erfolgen. Teilweise wird auch die Gegenfahrbahn für Rangiermanöver benutzt werden müssen. Die Ankunft des Transports am Zielort ist für 02:00 Uhr am Mittwochmorgen geplant. Auf und entlang der Fahrtstrecke kann es hierbei durchaus zu Behinderungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, insbesondere: – im Stadtgebiet Frankfurt am Main auf der Hanauer Landstraße und angrenzenden Straßen zwischen „Ratswegkreisel“ und „An der Mainkur“. – auf der B8 zwischen dem Stadtgebiet Frankfurt am Main und Maintal – und im Stadtgebiet von Maintal. Die An- und Bewohner im Stadtgebiet Maintal werden gebeten, die temporär eingerichteten Halteverbote entlang der Kennedystraße zu beachten, um einen reibungslosen Transportablauf gewährleisten zu können. Die Polizei wird alles daransetzen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Unbekannter Unfallzeuge gesucht – Offenbach

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits in der Nacht zum 18. März in der Löwenstraße ereignete, sucht die Polizei einen unbekannten Zeugen, der das Unfallgeschehen offensichtlich beobachtet und Hinweise auf einem Zettel am beschädigten Ford hinterlassen hatte. Aufgrund des Hinweises konnte der mutmaßliche Unfallverursacher zeitnah ermittelt werden. Es handelt sich um einen 28-Jahre alten Offenbacher, der den geparkten Ford wohl beim Vorbeifahren touchiert hatte. Insgesamt entstand ein Schaden von 700 Euro. Der Zettelschreiber meldet sich bitte auf dem Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Skoda Octavia und Frontscheinwerfer von zwei Porsche Cayenne entwendet – Offenbach

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Montag in der Waldstraße in Höhe der 10er-Hausnummern einen geparkten Skoda Octavia. Der schwarze Wagen, an dem slowakische-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 20 Uhr und Mitternacht. Zudem waren Unbekannte zwischen Sonntag und Montag an zwei geparkten Porsche Cayenne in Offenbach zugange und bauten jeweils die beiden Frontscheinwerfer im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus. In der Merianstraße machten sich die Diebe zwischen Sonntag, 11.30 Uhr und Montag, 8 Uhr, an einem in Höhe der 30er-Hausnummern geparkten weißen Cayenne zu schaffen. Unweit des Tatortes stahlen die Täter kurz nach 1 Uhr in der Blumenstraße ebenfalls von einem weißen Porsche Cayenne die Scheinwerfer. Im Falle des Autodiebstahls sowie den beiden Diebstählen von Scheinwerfern hat das Fachkommissariat 22 in Offenbach die Ermittlungen übernommen und prüft nun einen möglichen Zusammenhang. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, melden sich unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einbrecher erbeuteten Bargeld – Heusenstamm/Rembrücken und Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Einbrecher waren in der Nacht zum Montag in der Hauptstraße in Rembrücken sowie in der Frankfurter Straße in Nieder-Roden zugange, stiegen jeweils in die dortige Bäckereifiliale ein und entwendeten Bargeld. In beiden Fällen brachen die Unbekannten eine Zugangstür auf und betraten im Anschluss den Innenraum. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Sonntag, 17.30 und Montagmorgen, 5.45 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht: Polizei bittet Zeuginnen sich zu melden! – Langen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend in der Nördlichen Ringstraße sucht die Polizei den Verursacher sowie zwei Zeuginnen. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat die Nördliche Ringstraße in Richtung Bahnhof und wollte an der Kreuzung rechts in die Elisabeth-Selbert-Allee abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrendes Fahrzeug bemerkte dies wohl nicht rechtzeitig und fuhr dem Passat auf. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Pestalozzistraße, ohne sich um den entstandenen Heckschaden an dem Passat zu kümmern. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer wird als 30 bis 40 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Nach dem Unfall sprachen zwei Frauen den VW-Fahrer an und teilten mit, dass sie den Unfall beobachtet hätten. Jedoch liegen die Personalien der beiden etwa 30-jährigen Damen mit blonden Haaren nicht vor. Die Polizei bittet nun insbesondere die beiden Zeuginnen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung – Hanau

(fg) Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt die Polizei in Hanau, nachdem zwei Personengruppen mit ihren Autos am Montagabend in der Friedrichstraße vorgefahren waren und laut Zeugenangaben gegen die Wohnungstür eines Anwohners getreten hatten. Zeugen, die aufgrund des lautstarken Streits auf den Vorfall aufmerksam wurden, riefen umgehend die Polizei. Daraufhin machten sich die Unbekannten in ihren Autos mit Hanauer sowie Gelnhäuser Zulassung davon. Aufgrund der Kennzeichenübermittlung konnten in die Fahndung eingebundene Streifenwagen beide Autos ausfindig machen und kontrollieren. In einem Wagen fanden die Beamten einen Baseballschläger. Die Personalien der Angetroffenen wurden aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge kennen sich die Personengruppen und der geschädigte Wohnungsinhaber. Hinweisgeber, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Mann nach Sprung aus Fenster schwer verletzt: Polizei ermittelt – Hanau

(fg) Am Montagnachmittag sprang ein 28 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen aus einem Fenster eines Hauses in der Bruchköbeler Landstraße und zog sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zu; er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Missbrauchs von Ausweispapieren. Ersten Erkenntnissen zufolge erschien der 28-Jährige zu einer Führerscheinprüfung, die er offenbar im Namen einer anderen Person durchführen wollte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen vor Ort sprang der Mann dann unvermittelt aus dem zweiten Obergeschoss, um sich offenbar der Kontrolle zu entziehen und zu flüchten. Ermittlungen zu einem in der Nähe zur Führerscheinstelle abgestellten Audi ergaben erste Hinweise zur Identität des 28-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Vor Ort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Hakenkreuz und Schriftzüge auf Schulgelände gesprüht – Freigericht/Neuses

(jm) Unbekannte haben am Wochenende an einer Schule in der Schulstraße ein Hakenkreuz und Schriftzüge aufgesprüht. Zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 7 Uhr, beschmierten die Täter eine Zugangstür mit einem Hakenkreuz in weißer Farbe. Zudem wurden eine Wand des Schulgebäudes sowie eine Kletterwand im Hof mit Schriftzügen in roter Farbe besprüht. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Acht Bus-Fahrgäste bei Unfallflucht verletzt – Hanau

(lei) Infolge einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses haben sich am Montagnachmittag in Hanau acht Fahrgäste Verletzungen zugezogen. Dem vorausgegangen war offenbar ein Vorfahrtsverstoß eines 35-Jährigen, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Dieser war gegen 16.50 Uhr mit seinem Ford auf der Eberhardstraße in Richtung Nordstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung soll er anschließend die Vorfahrt des in Richtung Freiheitsplatz fahrenden Linienbusses missachtet haben, sodass der 30-jährige Busfahrer stark bremsen musste, wodurch ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge verhindert werden konnte.

Acht Fahrgäste im Alter von 19 bis 68 Jahren (sieben Frauen und ein Mann) erlitten durch das Bremsmanöver teils schwere Verletzungen in Form von Prellungen und Schnittwunden, unter anderem aufgrund einer gebrochenen Trennscheibe im Innenraum des Busses. Sieben von ihnen wurden zwecks weiterer Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 35-Jährige soll mit seinem blauen Transit anschließend zunächst in Richtung „Im Schlosshof“ davongefahren sein, er kam jedoch kurz darauf zurück. Trotz seiner Rückkehr zur Unfallstelle wird gegen den Hammersbacher nun wegen Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Die Unfallfluchtermittler suchen nun weitere Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.