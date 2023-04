Gleisläufer bremst Zugverkehr aus

B – Wegen eines Gleisläufers kam es gestern Abend (3.4./ 18

Uhr) zu einem Beinaheunfall im Bahnhof Bad Hersfeld. Ein bislang unbekannter

Mann überquerte unbefugt die Gleise, weshalb eine einfahrende Cantusbahn eine

Schnellbremsung einlegen musste.

Glücklicherweise niemand verletzt

Der Zug kam durch die Schnellbremsung zum Stillstand. Der Mann verließ daraufhin

den Bahnhof. Reisende im Zug wurden durch die Schnellbremsung glücklicherweise

nicht verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr.: 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mehr als 650 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld. Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld beschlagnahmten am Dienstag (04.04.) circa 650 Gramm Marihuana und Haschisch sowie weitere Betäubungsmittel in der Wohnung einer 33-jährigen Frau und eines 29-jährigen Mannes in der Innenstadt.

Durch Feststellungen des Ordnungsamtes der Stadt Bad Hersfeld sowie Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die beiden Personen. Vor diesem Hintergrund erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für deren Wohnräume.

Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten rund 650 Gramm Haschisch und Marihuana, eine geringe Menge Kokain und etwa 60 Tabletten eines Potenzmittels sowie Bargeld sicher. Das aufgefundene Marihuana und Haschisch hätte nach ersten Schätzungen einen Straßenverkaufswert von circa 6.500 Euro erzielen können.

Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Alleinunfall

Schotten. Am Sonntag (02.04.), gegen 9:15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Laubach mit seinem Kia Ceed die Bundesstraße 276 von Laubach kommend in Richtung Schotten. In Höhe eines Krankenhauses kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und landete schließlich im Straßengraben der Gegenfahrbahn. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.200 Euro.

„Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“ – Beginn der Motorradsaison 2023

Osthessen. Der Startschuss für die Motorradsaison 2023 ist gefallen und das zunehmend sonnigere Wetter lockt Bikerinnen und Biker auf die Straßen. Vor diesem Hintergrund sensibilisiert die Polizei Osthessen zum Auftakt der Zweiradsaison auch in diesem Jahr im Hinblick auf Unfallursachen auf osthessischen Straßen.

Erfahrungsgemäß ist der Anteil von Verkehrsunfällen unter Beteiligung motorisierter Zweiräder im Frühjahr besonders hoch. Hauptursächlich hierfür sind mitunter unangepasste Geschwindigkeiten, zu geringe Sicherheitsabstände und Überholmanöver trotz unklarer Verkehrslage. Auch das aktuell noch unbeständige Frühlingswetter und die wechselhaften Straßenverhältnisse sollten nicht außer Acht gelassen werden.

Obendrein müssen sich Bikerinnen und Biker nach der mehrmonatigen Fahrpause erst wieder an ihre Maschinen gewöhnen. Nach den Wintermonaten wird eine technische Überprüfung des Bikes und der eigenen Schutzausrüstung vor Fahrtantritt dringend geraten – denn das motorisierte Zweirad hat weder Gurt noch Knautschzone.

Kontrollen auch in 2023

Vor diesem Hintergrund wird die Polizei Osthessen auch in diesem Jahr Kontrollen durchführen, um Motorradfahrende hinsichtlich der für sie größten Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und einen Austausch auf Augenhöhe zu ermöglichen. Sollte es jedoch zu Verkehrsverstößen kommen, wird die Polizei diese konsequent ahnden.

Umstellung für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden sind nicht mehr an die Bikes gewöhnt. Zweiradfahrende sollten daher möglichst vorausschauend fahren und ihre Geschwindigkeit dem Saisonauftakt anpassen, damit sich alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer schnellstmöglich wieder an die Herausforderungen der neuen Jahreszeit gewöhnen und zu einem sicheren Fahrgefühl zurückkehren können. Fahrsicherheitstrainings können ebenfalls dazu beitragen, dass Bikerinnen und Biker möglichst schnell wieder sicher im Sattel sitzen. Und auch ein Erste-Hilfe-Kurs oder das Auffrischen der Erste-Hilfe-Kenntnisse schadet niemandem! Zu wissen was zu tun ist, kann im Notfall entscheidend dazu beitragen, Menschen helfen und möglicherweise retten zu können.

Präventionskampagne der Hessischen Polizei

Mit dem Slogan „Auf der Straße gibt es nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren“, unterstützt auch in diesem Jahr der bekannte und erfolgreiche Motorradrennfahrer Marcel Schrötter die Präventionskampagne der Hessischen Polizei „Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“. Zudem sind wieder Plakataktionen und hessenweite Radiospots geplant. Alles mit dem Ziel, Verkehrssteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der Gefahren und gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Denn egal, ob Motorradfahrende, Autofahrende oder sonstige Verkehrsteilnehmende, jeder hat es in der Hand und kann durch sein Verhalten zur Verkehrssicherheit beitragen.

In diesem Sinne wünscht das Polizeipräsidium Osthessen allen Verkehrsteilnehmenden und insbesondere den Bikerinnen und Bikern zum Saisonauftakt allzeit gute Fahrt.

Brand von Bus

Alheim. Unbekannte schlugen am Montagabend (03.04.), gegen 23.40 Uhr, ein Fenster einer Einstiegstür eines Omnibusses auf einem Parkplatz in der Borngasse ein. Anschließend entzündeten die Täter Papier im Eingangsbereich des Fahrzeugs und flüchteten schließlich fußläufig in Richtung Ortsmitte Heinebach. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Flammen frühzeitig, informierte die Rettungskräfte und löschte das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte fast vollständig. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei den Unbekannten um mindestens zwei Männer jüngeren Alters, welche jeweils eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze trugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Bebra. Am Montagabend (03.04.) kam es in einer Tankstelle in der Hersfelder Straße zu einem Raub. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen kurz vor 22 Uhr den Verkaufsraum und forderte den Kassierer unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe dazu auf, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen. Als der Tankstellenmitarbeiter der Aufforderung nicht nachkam, griff der Unbekannte sich mehrere Packungen E-Zigaretten der Marke „Elfbar 600“ im Wert von etwa 100 Euro aus einem Regal und flüchtete fußläufig in Richtung Innenstadt. Er kann als männlich, circa 1,70 Meter groß, etwa 18 Jahre alt, mit auffallend schlanker Gestalt und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe mit weißen Sohlen getragen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kunstwerk beschädigt – Zeugenaufruf

Fulda. In der Nacht auf Dienstag (04.04.), gegen 0.20 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Kunstwerk namens „Alltagsmenschen“ am Buttermarkt. Hierdurch entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe an einer Figur, der auf bislang noch unbekannte Art und Weise der Kopf abgeschlagen wurde. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (01.04.) und Montagmorgen (03.04.) in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Die Täter verschafften sich über ein Oberlicht Zutritt zum Gebäude und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Künzell. Eine Gaststätte in der Keuloser Straße im Ortsteil Bachrain wurde am Montag (03.04.), zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr, zum Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten eine Tür auf, um ins Gebäude zu gelangen und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-LS 1145 eines weißen VW Caddy stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (31.03.) und Montagmorgen (03.04.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Firmengelände in der Ernst-Diegel-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden am 03.04.23 gg. 22.30 Uhr auf der B 62/Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Leusel

Ein 21 jähriger PKW Fahrer aus der Großgemeinde Alsfeld befuhr die Ortsdurchfahrt von Leusel aus Richtung Angenrod kommend in Richtung Alsfeld. Ein 62 jähriger PKW Fahrer aus Stadtallendorf befuhr die Ortsdurchfahrt in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 21 jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW Fahrer zusammen. Beide PKW Fahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehren aus Leusel und Alsfeld im Einsatz. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro Die Ortsdurchfahrt von Leusel war für ca. eine Stunde voll gesperrt.