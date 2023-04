Diesel von Lkw abgezapft,

Weilmünster, Auf Stein & Nassauer Straße, Freitag, 31.03.2023, 18:45 Uhr bis Montag, 03.04.2023, 05:15 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende in Weilmünster Dieselkraftstoff. Hierzu gelangten sie auf bisher unbekanntem Wege auf ein Firmengelände in der Straße „Auf Stein“, hebelten die Tankstutzen einer Sattelzugmaschine auf und entwendeten den im Tank befindlichen Kraftstoff in Höhe von 580EUR. Der durch die Tat entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.000EUR. Weiterhin betraten sie unbefugt eine Baustelle in der Nassauer Straße und zapften an einem dort befindlichen Bagger 50 Liter Kraftstoff ab. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegengenommen.

Fahrzeugbrand in Parkhaus,

Limburg a. d. Lahn, Sackgasse, Montag, 03.04.2023, 10:00 Uhr

(da)Am Montagvormittag sorgte ein Fahrzeugbrand in der Limburger Innenstadt für Aufsehen. Ein VW Touran war aus bisher ungeklärter Ursache in einem Parkhaus in der Sackgasse in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus, damit es darüber hinaus zu keinem größeren Sachschaden kommen konnte. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste das Parkhaus sowie der dazugehörige Straßenverlauf zeitweise komplett gesperrt werden. Im Anschluss und nach Rücksprache mit der Feuerwehr konnte die Straße wieder freigegeben und das mittlerweile abgebrannte Fahrzeug abtransportiert werden.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab – Fahrerin verletzt, L 3370, Barig-Selbenhausen nach Merenberg, Montag, 03.04.2023, 12:20 Uhr

(da)Am Montagmittag kam ein schwarzer Hyundai ix20 auf der L3370 von Barig kommend in Fahrtrichtung Merenburg von der Fahrbahn ab. Ursächlich war nach ersten Ermittlungen hierfür, dass die 73-jährige Fahrerin zunächst von der Mittagssonne geblendet wurde, anschließend gegen die Leitplanke stieß und über die Leitplanke in den Graben am Fahrbahnrand abkam. Die Fahrerin wurde durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und vor Ort erstversorgt. Glücklicherweise zeigte sie sich schlussendlich nur leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500EUR.