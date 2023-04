Main-Taunus: Die Polizei-News

roBUSTOUR gegen Straftaten durch Kaffeefahrt der Poli

(fm)Robuster reagieren nach einer Bustour – das ist die Grundidee der präventiven Kaffeefahrt durch den Main-Taunus-Kreis.

„roBUSTOUR gegen Straftaten“ lautet der Veranstaltungsname – hierzu laden der Präventionsrat des Main-Taunus-Kreises, die Taunus Sparkasse sowie die Polizeidirektion Main-Taunus im Mai ein. Zielgruppe für die Kaffeefahrt am Donnerstag, den 04.05.2023, sind alle interessierten Seniorinnen und Senioren des Main-Taunus-Kreises. Der geplante Ablauf unterscheidet sich natürlich von betrügerischen Kaffeefahrten Krimineller! Es erwartet die Teilnehmenden keine Verkaufsshow mit Heizdecken oder Wundermitteln zu Wucherpreisen, dafür werden neben Sightseeing auch jede Menge hilfreiche Informationen geboten und das natürlich kostenfrei! Auf einer rund zweistündigen Busfahrt durch den Main-Taunus-Kreis werden zunächst verschiedene Sehenswürdigkeiten angefahren und diese durch den Kreishistoriker des Landratsamtes erläutert. Weitere Informationen warten dann bei Kaffee und Kuchen in der Liederbachhalle. Im Rahmen des neuartigen Präventionskonzeptes wird dort durch Fachleute erklärt, wie man sich als älterer Mensch effektiv vor Kriminalität schützen kann. In verschiedenen Beiträgen werden Betrugsmaschen offengelegt. So konnte eine Schauspielerin gewonnen werden, die lebhaft den Enkeltrick vorführt, die Taunus Sparkasse gibt Präventionstipps aus Sicht einer Bank und seitens der Polizei steht das Fachkommissariat für Betrug sowie der polizeiliche Berater des MTK-Präventionsteams Rede und Antwort.

Wie kann man roBUSTOUR gegen Straftaten werden? Durch eine Anmeldung! Diese ist aufgrund der begrenzten Sitzplätze notwendig und erfolgt bis zum 24.04.2023 per Mail an: Kaffeefahrt.ppwh@polizei.hessen.de (Bitte um Angabe von Namen, Telefonnummer, Adresse).

Abfahrt wird gegen 13 Uhr in Hofheim sein, die Rückkehr ist gegen 17:30 Uhr geplant – die genauen Infos zu Ort und Zeit erhalten die Interessierten mit der Teilnahmebestätigung. Natürlich ist die Veranstaltung kostenfrei. Infos hierzu beim Präventionsteam der Polizeidirektion Main-Taunus:

Einbrecher durch Videoüberwachung auf frischer Tat ertappt

Eppstein, Lorsbacher Straße, 03.04.2023, 09:10 Uhr (da)Ein Mann aus Eppstein staunte nicht schlecht, als er bei der Arbeit eine Mitteilung auf seinem Handy erhielt, dass die Videoaufzeichnung seines Hauses ausgelöst hatte. Bei Sichtung der Live-Bilder stellte er eine unbekannte Person auf seinem Grundstück fest. Danach zögerte er nicht lange und kontaktierte die Polizei. Die schnell hinzugezogenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten einen 31-jährigen Beschuldigten noch vor Ort festnehmen. Dieser war bei seiner Tatbegehung nicht zimperlich gewesen und hatte zunächst die verglaste Hauseingangstür mittels einer Axt eingeschlagen und anschließend den Türknauf abgebrochen. Als dies nicht zum gewünschten Erfolg führte, hebelte er eine Terrassentür auf und gelangte so in das Objekt. Für den Beschuldigten blieb es nicht nur bei einer Anzeige wegen des Einbruchs. Das Fahrrad, dass er nutzte, um zu dem Wohnobjekt kommen, war auch noch gestohlen. Weiterhin zeigte er sich mit seiner Festnahme nicht einverstanden und beleidigte wiederholt die eingesetzten Polizeibeamten. Wollen auch Sie ihr Zuhause gegen Einbrüche sichern und haben Interesse an einer Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause im Main-Taunus-Kreis, so können Sie unter 06192 / 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur Beratung vereinbaren.

Einbruch in Kelkheim-Ruppertshain,

Kelkheim, Im Vogelshaag, 03.04.2023, 23:15 Uhr (da)Unbekannte brachen am späten Montagabend in ein Wohnhaus in Kelkheim-Ruppertshain ein. Hierzu gelangten diese über die aufgehebelte Terrassentür in das Wohnobjekt. Dort entwendeten sie diversen Schmuck in Wert von ca. 25.000EUR. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt haben, melden Sie diese unter 06196 / 2073-0.

Einbruch in Bürogebäude,

Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, 31.03.2023, 19:00 Uhr bis 03.04.2023, 07:30 Uhr (da)Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag bis Montag in einem Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße diverse Elektronik-Artikel. Wie die Personen sich Zutritt zum Objekt verschafft hatten, ist bisher unklar, sicher ist jedoch, dass sich die Täter Zeit gelassen haben. So gingen sie auf mehreren Stockwerken auf Beutezug und entwendeten schlussendlich über 30 Artikel, darunter diverse Laptops, Kameras und ein Fußballtrikot. Der Wert des Stehlguts beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 5.000EUR. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt haben, melden Sie diese unter 06196 / 2073-0.

Marihuana Zustellung per Post,

Flörsheim, Schieferstein, 31.03.2023, 18:15 Uhr (da)Aufmerksame Mitarbeitende eines Zustelldienstes haben am vergangenen Wochenende ein Paket festgestellt, das schlussendlich mit 10 kg Marihuana bestückt war. Der Verdacht kam den Mitarbeitenden auf, da die Abholer des Pakets sich wiederholt nicht ausweisen wollten bzw. falsche Dokumente vorlegten. Aufgrund einer Vielzahl von Unstimmigkeiten entschlossen die Mitarbeitenden sich, das Paket zu öffnen und stellten den brisanten Inhalt fest. Nun war den Verantwortlichen klar, dass in einem solchen Fall nur die Polizei als rechtmäßiger „Empfänger“ in Betracht kommen kann und informierten die Kriminalpolizei über ihren Fund. Die Kriminalpolizei stellte das Paket sicher und konnte noch am selbigen Abend die zwei nun 27-jährigen Beschuldigten festnehmen, als diese wiederholt vergeblich ihr Paket abholen wollten.

Handtasche in Eschborn entrissen,

Eschborn, Steinbacher Straße, 03.04.2023, 22:50 Uhr (da)Ein bisher Unbekannter entriss am vergangenen Montagabend in Eschborn einer 72-Jährigen die Handtasche. Der Unbekannte hatte sich zuvor der Frau von hinten genähert, ihr sodann die über die Schulter gehängte Handtasche mitsamt einer größeren Summe Bargeld entrissen und sei dann in Richtung S-Bahnhof Niederhöchststadt geflüchtet. Die Geschädigte kann den Unbekannten wie folgt beschreiben: Männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, dünne Statur, schwarze kurze Locken, schwarze Jacke mit breitem weißen Streifen, quer getigerte, enge Hose, blaue Schuhe der Marke „TM“ Die Ermittlungsgruppe in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise auf den Täter haben, melden Sie sich unter 06196 / 9695-0.

WhatsApp-Nachricht bringt Geschädigte um über 1.500EUR

Eppstein, Samstag, 01.04.2023 (da)Eine WhatsApp-Nachricht des vermeintlichen Sohnes brachte eine 76-jährige Eppsteinerin am vergangenen Wochenende um über 1.600EUR. Erst im Nachgang stellte die hilfsbereite Frau fest, dass sich soeben nicht der eigene Sohn, sondern eine unbekannte Person bei ihr gemeldet hatte und die finanzielle Notlage nur in betrügerischer Absicht vorgetäuscht worden war. Die Polizei rät in Bezug auf Nachrichten von unbekannten Telefonnummern ganz klar: 1. Nicht antworten! 2. Vertraute Nummer anrufen! 3. Kein Geld überweisen! Falls doch, sofort Ihre Bank informieren sowie Anzeige bei der Polizei erstatten!

Sachbeschädigung an Jugendzentrum,

Eschborn, Dörnweg, 31.03.2023, 22:30 Uhr bis 03.04.2023 08:30 Uhr (da)Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag bis Montag mehrere Fensterscheiben eines Jugendhauses in Eschborn eingeschlagen. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500EUR. Die Ermittlungsgruppe in Eschborn hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 / 9695-0 entgegengenommen.