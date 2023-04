Bergstrasse

Bensheim: Straßenverkehr gefährdet/Polizei sucht Zeuge

Am Montag (03.04.), gegen 18.30 Uhr, kam es zu einer Gefährdung

des Straßenverkehrs zwischen dem Jägersburger Wald und Bensheim. Ein Autofahrer

befuhr die Landesstraße 3345 mit einem dunkelblauen Volvo in Richtung Bensheim.

Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte beobachtet werden, wie der

Autofahrer Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet.

Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen.

Die Polizei Bensheim bittet Personen, die durch die Fahrt des Autofahrers

gefährdet wurden oder Beobachtungen hinsichtlich seiner Fahrweise machen können,

sich unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

VU-Flucht in Lampertheim

Am Dienstag, 04.04., gegen 05:20 Uhr kam es in Lampertheim

in der Schwalbenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der bisher unbekannte

Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw am

Fahrbahnrand, schob den Pkw auf ein geparktes Motorrad und dieses wiederum auf

einen ebenfalls geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer ließ sein Fahrzeug am

Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. An den vier

Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten,

sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Geburtstagsgeschenk hat Anzeige zur Folge

Eine Streife der Verkehrsinspektion Darmstadt kontrollierte am Dienstag (04.04.), gegen 09.00 Uhr, in der Darmstädter Straße einen technisch unzulässig veränderten Bentley mit roten Kennzeichen. Im Rahmen

der Kontrolle händigte der 24-jährige Fahrer, der Geburtstag hatte und mit dem Fahrzeug vermutlich als „Geburtstagsgeschenk“ unterwegs sein durfte, den Ordnungshütern einen rumänischen Führerschein aus. Bei genauerer Betrachtung ergaben sich allerdings rasch Hinweise auf eine Fälschung, die später durch die Urkundenprüfstelle bestätigt wurde. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne

Fahrerlaubnis. Der Halter erhält eine Mängelkarte und die Zulassungsbehörde wird

von der Polizei über die mutmaßlich unzulässige Fahrt in Kenntnis gesetzt.

Babenhausen: Kellerbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Der Brand eines Kellerraums in der Marienstraße rief am

Montagabend (3.4.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 20 Uhr wurde

die Dieburger Polizei von der Rettungsleitstelle über den Brand informiert.

Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Wie sich vor Ort herausstellte,

ist ein Kellerraum des Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer wurde

bereits von der freiwilligen Feuerwehr aus Babenhausen und Langstadt gelöscht.

Vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst aus Dieburg hinzugezogen. Nach

aktuellem Kenntnisstand konnten sich alle Anwohner des Hauses rechtzeitig nach

draußen begeben, sodass niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zur

Schadenshöhe und Brandursache dauern derzeit noch an.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Einbruch in Büroräume

Durch das Aufhebeln von Fenstern drangen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (13.10.) in die Büroräume zweier Unternehmen „Im Neugrund“ ein und durchsuchten mehrere der Büros. Während in einem Fall nichts gestohlen wurde, erbeuteten die ungebetenen Besucher im zweiten von ihnen angegangene Objekt mehrere hundert Euro. Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 6000 Euro geschätzt.

Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und vermutet, dass diese zwei Taten miteinander zusammenhängen. Diesbezüglich wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Auf frischer Tat ertappt/Zeuge hält Einbrecher fest

Ein Einbrecher wurde am späten Montagabend (03.04.) in der Löwenstraße von der Polizei festgenommen. Der 40-Jährige aus Rüsselsheim steht in Verdacht zuvor gewaltsam durch die Fensterfront in ein dortiges Wettbüro eingebrochen zu sein. Ein Zeuge informierte sofort die Polizei, als er den 40-Jährigen gegen 23.15 Uhr beim Einbruch bemerkte und hinderte ihn anschließend an der Flucht. Die Rüsselsheimer Polizei konnte den Mann kurz darauf festnehmen. Der Verdächtige stand unter Alkoholeinwirkung und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Das zuvor von ihm in dem Wettbüro erbeutete Geld konnte von den Ordnungshütern sichergestellt werden.

Wegen des Einbruchs wird sich der Rüsselsheimer nun strafrechtlich verantworten müssen.

Fahrgastkabinenschiff beschädigt Straßenbrücke und Steganlage auf dem Main

Ginsheim

Gegen 22:25 Uhr befährt ein Fahrgastkabinenschiff(FGKS)den Main zu Tal, als es in einer Biegung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach steuerbord abdriftet und dadurch einen Zusammenstoß mit dem in Fahrtrichtung rechten Brückenpfeiler der Kostheimer Straßenbrücke nicht mehr verhindern kann. Dabei entstand Sachschaden am FGKS, am Fundament des Pfeilers sowie einem daran befestigten Schifffahrtszeichen. Durch eine darauf folgende Kurskorrektur des FGKS wurde dessen Heck anschließend gegen eine Steganlange unterhalb der Brücke am linken Ufer gedrückt, sodass diese stark beschädigt wurde. Bei dem Unfall verletzten sich fünf Fahrgäste leicht, wovon eine vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde.

Die Brücke kann weiterhin befahren werden.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Bushaltestelle beschädigt/Zeugen gesucht

Eine Bushaltestelle in Höhe der Odenwaldhalle in der Erbacher Straße, geriet in der Nacht zum Dienstag (04.04.), gegen 0.25 Uhr, in das Visier von mehreren Vandalen. Ein Zeuge vernahm Lärm und verständigte daraufhin die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, wurde ein Glaselement der Haltestelle mit einem Rohr beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zur Personenbeschreibung der Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Kleidung trugen. Einer der Unbekannten trug zudem eine dunkle Kopfbedeckung.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um weitere Zeugenhinweise an die Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.