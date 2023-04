Unfreiwilliger Fahrradtausch

Wörth (ots) – Im Zeitraum von 26.03.2023 bis zum 01.04.2023 machte eine Familie aus Wörth einen Kurzurlaub. Während dieser Zeit stand ein schwarz/silbernes Damenfahrrad unter dem Carport. Als die Familie aus dem Urlaub wieder nach Hause kam, wurde der Fahrraddiebstahl bemerkt. Auch wurde festgestellt, dass dafür ein fremdes, schwarz/grünes/weißes Herrenfahrrad des Herstellers Cyco dort abgestellt war.

Eine Strafanzeige zum Nachteil der Familie wurde aufgenommen, dass vor Ort befindliche Fahrrad wurde nach der Spurensicherung und Fahndungsüberprüfung als Fundgegenstand an die Stadt Wörth abgegeben.

Es ist wohl zu vermuten, dass mit dem vor Ort befindlichen Fahrrad zum eigentlichen Diebstahl angereist und es dort zurückgelassen wurde.

Hinweise zum Besitzer des Herrenfahrrades gibt es derzeit noch nicht.

Tankvorgang endet in 3 Strafanzeigen

Germersheim (ots) – Zwei 57-jährige Autofahrer gerieten gestern Abend beim Tankvorgang an einer Tankstelle in der Münchener Straße in Streit. Beim Rangieren übersah der eine Autofahrer den hinten seinem PKW laufenden Mann aus Lautertal.

Es kam zu einer Berührung, in Folge dessen sich ein Streit entwickelte. Hier fielen neben Beleidigungen auch Bedrohungen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Vor Ort konnten die beiden „Kontrahenten“ schnell beruhigt werden. Es wurden insgesamt drei Strafanzeigen erfasst.

PIN niemals in Geldbörse aufbewahren

Lustadt (ots) – Gestern Morgen stellte eine 81-jährige Rentnerin aus Lustadt fest, dass unbefugt 2.500 Euro von ihrem Bankkonto abgebucht wurden. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass ihre Geldbörse am vergangenen Freitag von einem bislang unbekannten Täter entwendet wurde.

In der Geldbörse befand sich zudem ein Zettel mit der PIN ihres Bankkontos, wodurch der Täter leichtes Spiel hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps für den Umgang mit der EC-Karte und der PIN: