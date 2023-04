In Kellerabteile in der Westendstraße eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Westendstraße wurde in 2 benachbarten Mehrparteienhäusern in zwei Kellerabteile eingebrochen. Aus dem Keller eines 40-Jährigen wurden ein Werkzeugkoffer sowie Spielzeug gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Den Einbruch bemerkte der 40-Jährige am 03.04.2023 gegen 07 Uhr. Zuletzt war er davor am 31.03.2023, 10 Uhr im Keller.

Ein E-Bike sowie Reisekoffer wurden zwischen dem 01.04.2023, 09:30 Uhr, und dem 03.04.2023, 10 Uhr, aus dem Kellerabteil eines 35-Jährigen gestohlen.

Der entstandene Schaden wird auf 2.700 Euro geschätzt.

Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Reifen zerstochen

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Zwei Reifen des Autos einer 54-Jährigen wurden zerstochen. Das Fahrzeug hatte zwischen dem 02.04.2023, 20:30 Uhr und dem 03.04.2023, 9:50 Uhr, in einem Hof im Dammstückerweg gestanden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt.

Hinweise darauf, wer die Reifen beschädigt haben könnte, gibt es derzeit nicht. Aus diesem Grund bitten wir um Hinweise. Wenn Sie etwas beobachtet habe, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Bäckerei

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (02.04.2023, 18 Uhr bis 03.04.2023, 5:20 Uhr) brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Schillerstaße ein. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse wurde nichts entwendet.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto zerkratzt

Ludwigshafen (ots) – Am 03.02.2023, gegen 14 Uhr, erstatte ein 36-Jähriger Anzeige bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1. Eine bislang unbekannte Person hatte sein Auto, welches in der Königsbacher Straße stand, zerkratzt.

Hierdurch entstand ein Sachschaden, der auf 2.500 Euro geschätzt wird.

Mit Traktoranhänger kollidiert

Ludwigshafen (ots) – In der Neuhöfer Straße kam es am Montag gegen 21:40 Uhr zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Autofahrer war mit einem Anhänger eines querenden Traktors kollidiert. Am Auto entstand ein Schaden von knapp 2.500 Euro.

Es war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Anhänger des Traktors wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Einbruchsversuche

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten zwischen 01.04.2023, 21 Uhr und 03.04.2023, 06:50 Uhr, in einen Kiosk in der Kanalstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die genaue Schadenshöhe durch Hebelspuren wird aktuell ermittelt.

Auch in ein Nagelstudio in der Kaiser-Wilhelm-Straße versuchten Unbekannte zwischen dem 01.04.2023 und dem 03.04.2023, einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude zu kommen.

Die Schadenshöhe durch den Einbruchsversuch wird auf 200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsversuch am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Eine 88-Jährige aus Maudach erhielt am Morgen des 03.04.2023 einen Anrufe, angeblich von einer Mitarbeiterin der „Bundesfinanzverwaltung“. Die Anruferin behauptete wegen einer Akte der Seniorin anzurufen. Diese erkannte den Betrugsversuch jedoch sofort und legte auf.

Die 88-Jährige hat sich vorbildlich verhalten. Doch obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“ oder des „falschen Polizeibeamten“ auf Seniorinnen und Senioren ab. Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline für Seniorinnen und Senioren eingerichtet.

Unter der Telefonnummer 0621/963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 08-16 Uhr sowie freitags von 08-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Betrügerische SMS

Ludwigshafen (ots) – Eine betrügerische SMS erhielt eine 78-Jährige aus Gartenstadt am 03.04.2023, gegen 10:15 Uhr. In der Nachricht teilte angeblich ihr Kind mit, eine neue Handynummer zu haben. Die Seniorin erkannte die betrügerische Absicht sofort und erstattete Anzeige.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.