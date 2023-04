Fahrer von Leichtkraftrad kollidiert mit PKW

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Mittag gegen 11:50 Uhr, fuhren eine 34-jährige PKW-Fahrerin und ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, hintereinander die L530 von Hochdorf-Assenheim in Richtung Meckenheim. Die PKW-Fahrerin beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Hierzu verringerte die Frau das Tempo und betätigte den Blinker.

Der 17-Jährige setzte zum Überholen an und stieß mit dem abbiegenden PKW zusammen. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige am Kopf und trug mehrere Prellungen davon. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Heranwachsende in ein Krankenhaus geflogen.

Die 34-Jährige wurde nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Gegen beide Beteiligte wird ermittelt.

Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Mittag gegen 13:30 Uhr, wollte eine 73-Jährige PKW-Fahrerin den Kreisverkehr (Salierstraße/Waldspitzweg) an der Ausfahrt Waldspitzweg verlassen.

Beim Abbiegen stieß die Fahrerin mit einer querenden, 63-jährigen Radfahrerin zusammen.

Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.