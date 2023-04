Kontrollstelle in der Schifferstadter Straße

Speyer (ots) – Am Montag zwischen 11:30-15:30 Uhr richtete die Polizei eine Kontrollstelle in der Schifferstadter Straße ein. Hierbei kontrollierten die Beamten 25 PKW und richteten ihren Fokus auf unerlaubte Veränderungen der Kraftfahrzeuge, die nachteilige Auswirkungen auf die Sicherheit des Straßenverkehrs oder das Abgas- und Geräuschverhalten entfalten.

Im Ergebnis war bei 5 PKW die Betriebserlaubnis erloschen.

Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und gestatteten die Weiterfahrt Einzelfall bezogen allenfalls zwecks Behebung des festgestellten Mangels.

Unter anderem stellten die Beamten folgende Mängel fest:

Ein 27-Jähriger hatte in seinem Opel Fahrtrichtungsanzeiger ohne Zulassung verbaut und Scheiben im vorderen PKW-Bereich foliert, was die Sicht einschränkt.

Ein 48-Jähriger fuhr einen Mazda, an dem eine unzulässige Rad-Reifen-Kombination verbaut war. Ein 23-Jähriger hatte an seinem BMW die Rückleuchten selbst lackiert und eine unzulässige Tieferlegung durchgeführt.

Insgesamt stellten die Beamten 10 Mängelberichte aus. Außerdem ahndeten die Beamten einen Fahrer, der verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt bediente.

Fahrradfahrer stürzt auf falschem Radweg – unfallbeteiligte PKW-Fahrerin gesucht

Speyer (ots) – Wie der Polizei erst am 03.04.2023 bekannt wurde, kam es am Dienstag 28.03.2023 gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer in der Dudenhofer Straße. Der 38-jährige Radfahrer befuhr hierbei verbotswidrig den linken Radweg der Dudenhofer Straße in Richtung Stadtmitte.

Als der Radfahrer den rot markierten Radweg im Einmündungsbereich der Sophie-de-la-Roche-Straße passierte, kam ein PKW von links aus der dieser Straße und fuhr in den durchgehenden Verkehr der Dudenhofer Straße ein. Hierbei streifte der PKW den Hinterreifen des Radfahrers, der dadurch zu Fall kam und sich Schmerzen im Knie und Bauchbereich sowie einen „Achter“ am Fahrrad zuzog.

Die Fahrerin des PKW stieg aus, gab dem 38-Jährigen sein Fahrrad und fuhr davon, ohne sich um den verletzten und unter Schock stehenden 38-Jährigen oder um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro, der am PKW entstandene Schaden ist nicht bekannt. Nähere Angaben zum PKW oder zur Fahrerin liegen nicht vor.

Auf dem Beifahrersitz des PKW saß allerdings ein Kind im Alter zwischen sechs und neun Jahren. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zur Identität der flüchtigen Autofahrerin geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Versuchter Einbruch im Musikerviertel

Speyer (ots) – Am Montag 27.03.2023, stellten die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße Hebelmarken an der Tür zum Garten sowie an der Garagentür fest, die zwischen Mitte März und Ende März entstanden sein dürften. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Garage oder in das Hausinnere und entwendeten offenbar nichts.

Wer hat im Bereich der Mozartstraße oder im dahinterliegenden Waldstück verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.