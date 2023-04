Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben (ots) – Am 04.04.2023, in der Zeit von 07:30-14 Uhr, wurden durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt.

Unter anderem wurden 2 Geschwindigkeitskontrollen in Edesheim und eine an der BAB65/AS Deidesheim durchgeführt.

Hierbei überschritten 57 Verkehrsteilnehmer die gültige Höchstgeschwindigkeit. Der Spitzenreiter in Edesheim fuhr 60 km/h bei erlaubten 30 km/h, der Spitzenreiter an der BAB65 fuhr 123 km/h bei erlaubten 80 km/h. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR und 1 Punkt in Flensburg.

Im Rahmen der Kontrollen wurden auch fehlende Papiere, technische Mängel oder abgelaufene Hauptuntersuchungen bemängelt.

Brand eines Einfamilienhauses

Hochstadt (ots) – Gegen 15 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Zweifamilienhauses Am Weinberg in Hochstadt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Offenbach schnell unter Kontrolle gebracht.

Das Anwesen war im Anschluss nicht mehr bewohnbar und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. Eine Person wurde vorsorglich zwecks Untersuchung auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und beauftragte einen Brandsachverständiger.

Ermittlungen wegen Betrügereien

Herxheim (ots) – Am Dienstag 14.03.2023, erschienen mehrere männliche Personen bei dem Geschädigten und boten ihm, im Rahmen eines sogenannten Haustürgeschäfts, die Reparatur seiner Hofüberdachung an. Man einigte sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag. Während der Arbeiten kam es dann immer wieder zu Preiserhöhungen.

Der Geschädigte entrichtete letztendlich einen 5-stelligen Betrag für Leistungen die gar nicht, oder nur unzureichend erbracht wurden, weshalb er im Nachgang Strafanzeige bei der Polizei erstattete.

Dieselben Personen erschienen am 31.03.2023 abermals bei dem Geschädigten, weshalb dieser umgehend die Polizei verständigte. Vor Ort konnten drei tatverdächtige Männer im Alter von 25, 30 und 33 Jahren durch Beamte des Fachkommissariats der Kriminalinspektion Landau aufgegriffen werden.

Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Betruges eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Erfahrung der Kriminalpolizei zeigen, dass es sich bei solchen „Haustürgeschäften“ meist nicht um renommierte Firmen handelt. Die vereinbarten Arbeiten werden oftmals gar nicht oder minderwertig und zu sehr hohen Preisen durchgeführt.

Lassen Sie sich durch Personen an ihrer Haustür nicht unter Druck setzen und rufen Sie über 110 die Polizei, wenn Ihnen eine Situation merkwürdig vorkommt.

Auseinandersetzung

Annweiler (ots) – Am Nachmittag des 30.03.2023 kam es auf dem Rathausplatz in Annweiler zu einer Auseinandersetzung. Ein Pärchen wurde von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und getreten. Zeugenhinweise unter 06346-96462519 an die PW Annweiler.