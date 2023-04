Männer schlagen sich gegenseitig

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am späten Montagabend aus der Marktstraße gemeldet worden. Zeugenangaben zufolge würden 4 Männer auf einen anderen einschlagen. Die ausgerückte Streife traf vor Ort nur einen 40-jährigen Mann mit blutender Nase an.

Dank der Zeugenhinweise konnten allerdings drei Tatverdächtige ermittelt werden, die sich in einem Imbiss in der Nähe aufhielten. Sie gaben an, dass der 40-Jährige alkoholisiert in das Lokal gekommen sei und sie provoziert habe. Als ein Mitarbeiter den Mann des Hauses verwies, sei er von dem

40-Jährigen geschlagen worden. Daraufhin hätten sie zurückgeschlagen.

Während der Aufnahme des Sachverhaltes verhielt sich einer der Tatverdächtigen sehr aggressiv, wollte seine Personalien nicht preisgeben und versuchte auch, sich der Situation zu entziehen. Als er daraufhin gefesselt werden sollte, leistete der Mann Widerstand. Er wurde zwecks Identifizierung und für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen.

Auch der 40-jährige Verletzte musste bei der weiteren Befragung schließlich aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen werden, da er zunehmend aggressiv wurde, die Einsatzkräfte beleidigte und bedrohte. Ihm wurde deshalb ein Platzverweis erteilt.

Weil er diesem nicht nachkam und sich weiterhin aggressiv verhielt, sollte er ebenfalls zur Dienststelle gebracht werden. Dabei leistete der Mann Widerstand. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Ihm wurde schließlich auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen gegen alle Beteiligten wegen der wechselseitigen Körperverletzungen sowie gegen die beiden 40 und 23 Jahre alten Männer wegen Widerstands dauern an. |cri

Schlägerei in der Kurt-Schumacher-Straße

Kaiserslautern (ots) – Drei Männer und eine Frau haben sich am Montagnachmittag in der Kurt-Schumacher-Straße geprügelt. Wie sich herausstellte, waren zwei der Männer im Auftrag eines Telekommunikationsunternehmens unterwegs und verkauften Verträge.

Ein 29-jähriger Mann und seine 26-jährige Begleiterin fühlten sich von den zwei 19- und 21-jährigen Männern genervt und beleidigten sie. Die verbale Auseinandersetzung endete in einer körperlichen.

Der 29-Jährige bedrohte danach die beiden Verkäufer mit einem Messer, woraufhin einer der beiden

die Polizei rief.

Die eintreffenden Beamten trennten die Parteien und nahmen den Vorfall auf. Die beiden Männer und die 26-Jährige wurden bei der Rangelei leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte die Frau, die zwei Verkäufer lehnten eine Behandlung ab.

Auf alle Beteiligten kommt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. |elz

Keine Beute, aber vierstelliger Schaden

Kaiserslautern (ots) – Einen vierstelligen Schaden haben Einbrecher in der Nacht zu Montag in der Mainzer Straße angerichtet. Beute machten sie allerdings nicht. Die Unbekannten waren wohl auf Bargeld aus und versuchten zwischen 01-06 Uhr, am Drive-In-Schalter eines Fast-Food-Restaurants eine Scheibe aufzuhebeln.

An dem Schiebefenster entstanden Spannungsrisse; es gelang den Tätern aber nicht,

es zu öffnen. Sie zogen mit leeren Händen wieder ab.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter, die im fraglichen Zeitraum in der Mainzer Straße aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter Tel: 0631 369-2620 entgegen.|cri

Mercedes gerammt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Montag ist es im Geranienweg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Vermutlich in der Zeit zwischen 09-14 Uhr wurde ein Mercedes-Benz, der in Höhe des Hauses Nummer 4 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der Verursacher aus Richtung Nordbahnstraße gekommen und in Richtung Asternweg gefahren sein und im vorbei fahren den Mercedes gestreift haben. An dem Pkw blieb ein entsprechender Schaden auf der Fahrerseite zurück.

Das Verursacherfahrzeug ist vermutlich auf der Beifahrerseite beschädigt. Trotzdem setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort. Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise auf den Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon: 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Münzautomaten aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an einer Autowaschanlage in der Pariser Straße die Münzautomaten aufgebrochen. Insgesamt wurden drei Automaten geknackt und das enthaltene Münzgeld gestohlen. Der angerichtete Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Täter am Samstagabend zwischen 21.30-22 Uhr am Werk. Zeugen, denen an diesem Abend verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Junger Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Ladendieb war am Montagnachmittag in einem Kiosk in der Pirmasenser Straße aktiv. Der vermeintliche Dieb betrat gegen 16:45 Uhr den Laden und entwendete 9 E-Zigaretten. Der Junge entkam.

Er wird auf circa 12 Jahre geschätzt. Er hat kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem Trainingsanzug mit grauem Tarnmuster und weiße Crocs.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz.

Kreis Kaiserslautern

Die Betrugsmasche mit der neuen Handynummer (Foto)

Landkreis Kaiserslautern (ots) – „Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer.“ Eine Handy-Nachricht mit diesem Text ist vor ein paar Tagen bei einer Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach eingegangen. Die 78-Jährige glaubte, dass die SMS tatsächlich von ihrer Tochter stammt, und fing an, mit der Person über Whatsapp zu kommunizieren.

Im Verlauf des Chats gab die Absenderin an, finanzielle Hilfe zu benötigen. Die Seniorin ging darauf ein und überwies auf das Konto, das ihr genannt wurde, einen vierstelligen Betrag. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Nachrichten doch nicht von ihrer Tochter waren und sie das Geld an Betrüger verloren hat.

Achtung! Bitte fallen Sie nicht auf diese Betrugsmasche herein! Bleiben Sie wachsam bei Handynachrichten, in denen jemand versucht, Ihnen eine neue Telefonnummer „unterzujubeln“ und behauptet, er oder sie gehöre zur Familie. Und spätestens, wenn nach Geld gefragt wird, sollten bei Ihnen alle Alarmglocken läuten!

Wir empfehlen: Fragen Sie nach dem vollen Namen des Absenders. Stellen Sie Fragen, die nur das echte Familienmitglied beantworten kann. Rufen Sie die Person, für die sich der Absender ausgibt, unter der Telefonnummer an, die Sie vorher schon hatten. Und bitte überweisen Sie nicht einfach Geld an fremde Personen und unbekannte Bankverbindungen! |cri

Motorradfahrerin verunfallt

B48-Trippstadt (ots) – Auf der B48 in Höhe der Abfahrt zur L503 ist am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin gestürzt. Die 39-Jährige war von Johanniskreuz kommend in Richtung Stüterhof unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Krad verlor und dabei die Leitplanke berührte.

Um nicht mit dem entgegenkommenden Lkw zu kollidieren, ließ sie sich fallen. Dabei zog die Frau sich Verletzungen an Schulter und Bein zu. Die 39-Jährige wurde vom Hubschrauber

ins Krankenhaus gebracht.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. |elz

Neue Variante einer Lügengeschichte

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Leider einmal mehr erfolgreich waren Telefonbetrüger im Landkreis Kaiserslautern. Einen Mann aus der Verbandsgemeinde Weilerbach brachten die Unbekannten dazu, mehrere tausend Euro von seinem Bankkonto abzuheben und einem Boten zu übergeben.

Die Vorgehensweise der Täter ist bei solchen Fällen zwar immer ähnlich, es wird jedoch mit unterschiedlichen „Lügengeschichten“ gearbeitet, um die Opfer hereinzulegen. Wir veröffentlichen diese Geschichten, damit möglichst viele Menschen davon erfahren und die Maschen erkennen, falls sie selbst einen betrügerischen Telefonanruf erhalten und ihnen jemand eine solche Story auftischt.

Auch in diesem Fall gaben sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus. Die neue Variante war allerdings: Sie behaupteten, dass es im Wohnort des Seniors zu diversen Betrugsfällen gekommen sei, an denen Bankangestellte beteiligt waren. Um einen dieser Bankmitarbeiter zu „überführen“, sollte das Opfer 6.000 Euro von seinem Konto abheben und die Scheine der Polizei für eine kriminaltechnische Untersuchung vorübergehend zur Verfügung stellen.

Der 82-Jährige ging auf die Forderung ein, holte das Geld von der Bank und übergab es einem fremden „Abholer“. Erst einige Stunden später kamen dem Senior Zweifel an der Geschichte und er fragte bei der echten Polizei nach. Dort erfuhr er, dass er Betrügern aufgesessen ist.

Von dem Boten, der das Geld abholte, konnte der Mann folgende Beschreibung abgeben:

etwa 55-60 Jahre alt, ungefähr 180-185 cm, kräftige Statur, osteuropäisches Aussehen. Insgesamt einen ungepflegt, Drei-Tage-Bart, trug eine dunkle Hose, dunkelgraue Oberbekleidung und eine grau-blaue Wollmütze.

Das Polizeipräsidium Westpfalz appelliert noch einmal eindringlich: Glauben Sie nicht alles, was Ihnen Fremde am Telefon erzählen, auch nicht, wenn sie behaupten, dass sie beispielsweise Polizeibeamte, Rechtsanwälte oder Ärzte sind.

Misstrauisch sollten Sie unbedingt dann werden, wenn jemand versucht, Sie auszuhorchen oder unter Druck zu setzen. Geben Sie am Telefon am besten keine Auskünfte über ihre Wohn- und Lebensverhältnisse, oder über Ihre finanzielle Lage.

Am besten beenden Sie das Gespräch und rufen selbst bei der Behörde oder Einrichtung zurück, die der Anrufer angegeben hat. Wenn Sie Zweifel haben, verständigen Sie gleich die Polizei.

Aber bitte: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen, die als „Bote“ zu Ihnen kommen! |cri