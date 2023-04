Mann entblößt sich vor Frau – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine 42-jährige Frau war im Quadrat H7 in ein Gespräch mit ihrem 14-Jährigen Sohn vertieft, als sie gegen 17 Uhr von einem unbekannten jungen Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte fragte nach ihrer Telefonnummer, die sie ihm aber nicht geben wollte.

Daraufhin packte der Mann sie am linken Arm, spuckte in ihr Gesicht und beleidigte sie. Als die Frau vorgab die Polizei zu verständigen, flüchtete der Täter. Die 42-Jährige verfolgte ihn. Auf Höhe des

Rathauses sprang der Mann auf die Straßenbahngleise, drehte sich in Richtung der Frau um und entblößte sein Geschlechtsteil. Als Passanten zu Hilfe eilen wollten, konnte er fliehen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Groß (174 cm oder größer), ca. 30 Jahre alt, kurze, dunkelblonde hoch gegelte Haare, helle Augenfarbe. Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke.

Er trug eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im innerstädtischen Bereich gemacht haben oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Sachbeschädigung an Evangelischer Schönaugemeinde

Mannheim (ots) – Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, 09:00 Uhr, ein Fenster des Gemeindehauses in der Straße „Bromberger Baumgang“ beschädigt.

Mit welchem Gegenstand die Scheiben beschädigt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Außerdem rissen die Unbekannten vereinzelte Pflanzen aus der Erde und beschädigten einen

Blumenkübel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

Einbruch – Diebstahlschaden von über 15.000 Euro

Mannheim (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, in ein altes Gebäude in der Friesenheimer Straße ein. Das Gebäude, welches derzeit abgerissen wird, war durch einen Bauzaun gesichert. Die Unbekannten verschafften sich unberechtigt Zutritt auf das Gelände.

Anschließend entwendeten diese Kupferkabel von über 100 Metern Länge. Das Diebesgut dürfte nach derzeitigen Ermittlungen mit einem noch bislang unbekannten Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeugen, denen ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen ist bzw. die sachdienliche Hinweise zum Ermittlungsverfahren geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Rufnummer 0621/3301-0, zu melden.

Unfall – Ausweichmanöver verhindert Schlimmeres

Mannheim (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Boveriestraße am späten Montagabend sucht das Polizeirevier Käfertal nach Zeugen des Geschehens. Gegen 20:30 Uhr war demnach ein 33-jähriger BMW-Fahrer auf der „Schneckenudel“ in Richtung Boveriestraße zu einem Ausweichmanöver gezwungen worden.

Ein bislang unbekannter Täter nutzte verbotswidrig die Linksabbiegerspur nutzte, um einen Überholvorgang eines weißen VAN’s durchzuführen. Durch die schnelle Reaktion des 33-jährigen

BMW-Fahrers konnte schlimmeres verhindert werden.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Durch das Ausweichmanöver konnte eine Kollision jedoch nicht gänzlich verhindert werden. Der Seitenspiegel des BMW touchierte den Kleinwagen, wodurch Sachschaden von 100 Euro entstand. Aufgrund des rücksichtslosen Überholmanövers des Kleinwagenfahrers wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Zeugenhinweise nehmen die Polizistinnen und Polizisten unter Tel.: 0621 71849-0 entgegen.

Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 11:30 Uhr kam es am Bahnübergang in der Casterfeldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einen 64-jährigen Fahrradfahrer und der aus Richtung Rheinau kommenden Straßenbahn. Der Fahrradfahrer hatte nach ersten Ermittlungen sowohl das Rotlicht der dortigen Ampelanlage, als auch das gelbe Warnlicht des vorfahrtsberechtigten Schienenverkehrs missachtet und wurde in der Folge frontal von der in Fahrtrichtung Schönau fahrenden Straßenbahn erfasst.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Bahnverkehr war über mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallaufnahme übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/ 174-4222 zu melden.