Brand im Industriegebiet – Feuer gelöscht

Altlußheim (ots) – Gegen 20:24 Uhr kam es am Montagabend zu einem Brand in einem

Gummi verarbeitenden Betrieb in Altlußheim in der Zweiten Industriestraße. Hier kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Absauganlage.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Lediglich die

Nachlöscharbeiten dauerten noch eine Weile an, da zunächst der gesamte Inhalt der Absauganlage schrittweise entnommen werden musste und erst hiernach abgelöscht werden konnte. Daher zogen sich die Löscharbeiten bis in die späten Abendstunden.

Zu Verletzten ist es glücklicherweise nicht gekommen. Der Sachschaden beläuft sich, den Schätzungen nach, auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag.

Die Feuerwehr Altlußheim war insgesamt mit 23 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen vor Ort.

20.000 Euro Sachschaden nach Firmeneinbruch

Waibstadt (ots) – Eine noch bislang unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit von Samstagabend ab 22 Uhr bis Montag um 09 Uhr, ein Firmengebäude im Fuchslochweg in Neidenstein auf. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt in die Wertstoffhalle, indem diese zunächst eine Scheibe einschlugen und anschließend ein Rolltor von der Innenseite des Firmengebäudes öffneten.

Vermutlich mit einem Hubwagen und einem Gabelstapler der Firma verfrachteten die Unbekannten jeweils zwei rote, graue sowie eine grüne Wertstoffbox, in ein Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Bei der Nutzung des Gabelstaplers wurde das Rolltor sowie der Verputz des Gebäudes beschädigt.

Die Gesamthöhe des Diebstahls- und Sachschadens beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Sollten Zeugen verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen

sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim, unter der

Rufnummer 07261 / 690-0, zu melden.

Fußgänger von E-Scooter-Fahrer angefahren und verletzt

Weinheim (ots) – Am Montag gegen 16:30 Uhr, wurde auf dem Fußgängerweg in der Bergstraße ein Fußgänger von einem 29-jährigen E-Scooter-Fahrer angefahren. Der 25-jährige Fußgänger befand sich zu diesem Zeitpunkt auf den Weg in Richtung Hauptbahnhof, als ihm plötzlich ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen in den Rücken fuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 25-jährige Fußgänger zu Boden und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Das Revier Weinheim/Verkehrsdienst MA hat die Unfallermittlungen übernommen.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.