Speyer: Kino im Freien während des Filmfrühlings

Speyer/Ludwigshafen. Auch wenn es aktuell noch sehr verregnete Tage sind, so ist die Vorfreude auf frühsommerliche Temperaturen und gemütliche Kinoabende im Grünen groß. Mit Nachdruck wurde sich seitens der BesucherInnen 2022 eine Fortsetzung des Minifestivals gewünscht und so freuen wir uns ganz besonders am 5. Mai gemeinsam mit dem Bürgermeister Michael Müller den zweiten Filmfrühling in Bobenheim-Roxheim zu eröffnen und wieder zahlreiche BesucherInnen aus der ganzen Pfalz begrüßen zu dürfen.

Am 26. Mai wird die Kulturbürgermeisterin Monika Kaps den ersten Filmfrühling im Dompark Speyer eröffnen und wir freuen uns bereits jetzt über das rege Interesse am Speyrer Filmfrühling. 17 Tage lang werden täglich bereits am Nachmittag – dank einer hochwertigen LED-Leinwand – ausgewählte Spielfilme im Dompark präsentiert. Für die jungen Kinofans sind auch zwei Kinderfilme mit im Programm.

Neben dem Festivalprogramm, lädt das Festival auch zum Austausch nach dem Film ein: Auf der Terrasse oder im offenen Zelt werden Speisen und Snacks angeboten – vor allem aber ausgesuchte Weine von Winzern aus der Pfalz.

„Sie werden viele Gleichgesinnte treffen und sich gemeinsam an unseren Filmerzählungen erfreuen, vielleicht sogar manchmal ein bisschen ins Streiten kommen über das Erlebte. Und so soll es sein! Es ist wieder Zeit für Begegnungen und Gespräche“, so Intendant Dr. Michael Kötz.

Das Programm des Filmfrühling 2023 lädt ein zur Reise mit Iris Berben in ein Ferienparadies auf Lanzarote oder einen Nachmittag in der „Akademie der Schönen Künste“ in Paris, einer Intensivreise mit Charly Hübner in den Norden oder einem Besuch bei der Kaiserin Sisi von Österreich. Von dort geht es in ein kleines Dorf Albaniens, wo eine junge Frau fundamental ihre Rolle wechselt oder auf die Reise in ein Land, das es gar nicht mehr gibt.

Der „Filmfrühling“ wird rechtlich unabhängig vom Filmfestival Ludwigshafen von zwei GmbHs veranstaltet und erfährt Unterstützung durch den Rhein-Pfalz-Kreis, die Sparkasse Vorderpfalz, die Zeitung Die Rheinpfalz, durch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim und die Stadt Speyer.

Das Programmheft gibt es Ende März an zahlreichen Auslagestellen in der Pfalz, am 14.04. und 05.05. als Beilage in der Zeitung „Die Rheinpfalz“ und ist jetzt bereits online unter www.filmfruehling.de.

Tickets können Sie ab dem 14.04., ab 10 Uhr online unter www.filmfruehling.de erwerben. Restkarten werden an der Abendkasse angeboten.

(Quelle: Filmfrühling · Luitpoldstr. 56 · Ludwigshafen Am Rhein 67063 · Germany)