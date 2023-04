Kusel – In diesem Jahr bereits zum 7. Mal lädt die Burg Lichtenberg bei Kusel wieder zum „Burgfrühling“ ein.

Am Sonntag, den 21. Mai erwartet Sie auf der größten Burg der Pfalz ein abwechslungsreiches und buntes Programm mit Blumen- und Kräutermarkt, Sonderausstellungen in den Museen, Mitmachstationen für Kinder, verschiedenen Musikdarbietungen, Wanderungen und Führungen sowie einem reichhaltigen kulinarischen Angebot.

Auf der Unterburg bietet der traditionelle Blumen- und Kräutermarkt ein ganz besonderes Marktflair mit einer Vielzahl von Händlern, deren Angebot von Kräutern, Blumen und Gewürzen bis hin zu

Gartendekoration, Korbwaren und vielen anderen Dingen reicht. Die Museen auf Burg Lichtenberg begehen zeitgleich den „Internationalen Museumstag“. Mitmach-Stationen für Groß und Klein tragen zu erlebnisreichen Museumsbesuchen bei. Das GEOSKOP präsentiert eine Vorschau auf die Sonderausstellung “Im Paradies der Saurier“ und die Sonderausstellung „JurARTic Class“. In der Zehntscheune gibt es die Sonderausstellung „Das Gras wachsen hören – Pflanzen und Musik“ zu sehen – und zu hören. In der Jugendherberge wird eine Kunstausstellung der Familie Denzer zu sehen sein.

Für die Kinder gibt es Fossil- und Edelsteinpräparation oder Sonnenbeobachtung, Kinderschminken, kunterbunten Luftballonspaß, Spiel und Spaß rund um Musikinstrumente – da ist für jeden etwas dabei.

Auch die beliebten Führungen finden in diesem Jahr wieder statt: Führungen durch das Geoskop und den Kräutergarten sowie eine Wildkräuterwanderung runden das Angebot ab. Spannend geht es bei der Schaupräparation Pfälzer Ursaurier zu.

Auf der Bühne in der Unterburg geht nach der offiziellen Eröffnung des „Burgfrühlings“ die Musik ab. Zunächst werden sich die Ensembles der Musikschule Kuseler Musikantenland vorstellen. Dann wird Sie die Brass-Band des Polizeiorchesters Rheinland-Pfalz „Men in Blue“ unterhalten, am Nachmittag folgt die USAFE Band „Wings of Swing“. In der Burgkirche gibt es ab 16 Uhr ein Gospel Konzert „Malcolm Chambers & Gabriel Vealle feat. Westpfalz-Gospel-WeekChor“.

Für das leibliche Wohl ist mit regionalen Spezialitäten bestens gesorgt. Der „Burgfrühling“ öffnet seine Pforten von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Parkflächen sind ausreichend vorhanden. Mit dem „Burgenbus“ (Linie 297) können Sie ab 9:18 Uhr im Zweistundentakt von Kusel die Burg auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, der letzte Bus zurück nach Kusel fährt um 17:31 Uhr (Informationen und Fahrplan: www.vrn.de). Das detaillierte Programm und weitere Informationen zum „Burgfrühling“ finden Sie auf der Homepage der Burg Lichtenberg unter www.burglichtenberg-pfalz.de.