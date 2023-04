Bad Dürkheim: Planspiel Börse 2022 – Sparkasse Rhein-Haardt zeichnet Schüler-Gewinnerteams aus

Bad Dürkheim – Europas größtes von den Sparkassen organisiertes Börsenspiel ist nach 15-wöchiger Spielphase zu Ende gegangen. Von 4. Oktober 2022 bis 31. Januar 2023 konnten 429 Schülerinnen und Schüler Börsenwissen erweitern und verbessern – und das ganz ohne Risiko.

Ziel war es, Schülerinnen und Schülern die Funktionsweise der Börse und Märkte näherzubringen. Hierfür stand ihnen je Spielgruppe ein fiktives Depotvolumen zur Verfügung. Die Aufgabe war es, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch gezielte Investitionen in vorgegebenen Wertpapieren zu steigern.

50 Spielgruppen von insgesamt sieben Schulen beteiligten sich im Geschäftsgebiet der Sparkasse Rhein-Haardt, um sich auch die Chance auf einen von fünf Geldpreisen im Sparkassen-Wettbewerb zu sichern. 650 Aktien, ETFs, Fonds und festverzinsliche Wertpapiere konnten fast wie unter realen Bedingungen gehandelt werden.

Dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rhein-Haardt, Andreas Ott, war es eine große Freude, die insgesamt fünf von der Sparkasse Rhein-Haardt ausgeschriebenen Geldpreise sowie einen Preis auf Rheinland-Pfalz Ebene zu überreichen. „Es geht beim Planspiel Börse nicht nur darum, den Depotwert zu erhöhen, sondern die Kompetenz im Umgang mit Geld und Aktien zu erlangen und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen“, so Vorstandsvorsitzender Andreas Ott.

Den höchsten Depotbestand konnte die Spielgruppe „Die Finanz-Profies“ von der Robert Schumann IGS Frankenthal, mit einem finalen Depotbestand von 59.389,27 Euro erreichen.

Den zweiten Platz belegte die Gruppe „FEP Trading“ der Carl-Orff-Realschule in Bad Dürkheim mit einem finalen Depotbestand von 56.629,99 Euro. Den dritten Platz erarbeitete sich das Team „criptomath“ des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums in Neustadt mit einem Wertzuwachs im Depot von 4.281,68 Euro.

Die Viert- und Fünftplatzierten sind die Teams „OmegaLuLs“ von der Von Carlowitz Realschule plus aus Weisenheim am Berg mit einem Depotzuwachs von 4.262,51 Euro und die Gruppe „Wombats“ der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt mit einem Gewinn von 4.246,20 Euro.

Die fünf Spielgruppen, als auch die betreuenden Lehrkräfte sowie die Schulen erhalten eigens durch die Sparkasse Rhein-Haardt ausgeschriebene Geldpreise im Gesamtwert von über 3.000 Euro.

Darüber hinaus belegte die Gruppe „Die Finanz-Profies“ auf rheinland-pfälzischer Sparkassenverbandsebene den 18. Platz unter insg. 20 prämierten Siegern und erhielt hier einen zusätzlichen Gewinn.