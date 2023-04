Schwetzingen/Rhein-Necakr-Kreis: Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Necakr-Kreis (ots) – Ein unbekannter Fahrer / unbekannte

Fahrerin eines Renaults beschädigte am Samstagabend gegen 23:48 Uhr in der

Siedlerstraße zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Durch einen Zeugen konnte

beobachtet werden, wie der unbekannte Unfallverursacher bzw. unbekannte

Unfallverursacherin mit einem dort abgestellten Mitsubishi kollidierte. Durch

den Aufprall wurde der Mitsubishi auf einen Opel aufgeschoben und beschädigt.

Trotz eines Sachschadens von über 10.000 Euro flüchtete der Verursacher oder die

Verursacherin von der Unfallstelle.

Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter

folgender Rufnummer: 06202-288-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Über 30.000 Euro Sachschaden verursachte

eine betrunkene Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr im Odenwaldring

nach einem Verkehrsunfall. Die 55-jährige Unfallverursacherin war in

Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs und geriet auf gerader Strecke nach links von

der Fahrbahn ab. Danach überfuhr sie auf der dortigen Verkehrsinsel einen Poller

und wurde letztendlich durch ein Geländer gestoppt.

Durch den Aufprall wurde ihr Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt

werden musste. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den ersten Verdacht

der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Die Frau war mit über 1,1 Promille

stark alkoholisiert. Auf dem Revier in Schwetzingen musste die 55-Jährige neben

einer Blutprobe auch gleich ihren Führerschein abgeben. Gegen Sie wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und landet zwischen Bäumen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr

fuhr ein 35-jähriger Audi-Fahrer die K 4147 in Fahrtrichtung Eppelheim. Zwischen

den Einmündungen Eisenbahnstraße und Bruchhäuser Weg übersah der Autofahrer den

scharfen Kurvenbereich, woraufhin er geradeaus in den Grünsteifen fuhr. Nach

einer Kollision mit einem Leitpfosten blieb der Audi schließlich zwischen zwei

Bäumen und Sträuchern stehen. Der unfallaufnehmenden Streife offenbarte sich

schnell der vermeintliche Grund des Unfallgeschehens. Bei dem 35-jährigen Mann

war starker Alkoholgeruch feststellbar.

Am Leitpfosten entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Durch den Aufprall wurde der Audi so stark beschädigt, dass er abgeschleppt

werden musste. Nach der Beschlagnahme des Führerscheins erfolgte ein Transport

des verletzten Fahrers in ein Krankenhaus. Der 35-jährige Audi-Fahrer muss sich

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Streit zwischen Motorradfahrer und Autofahrer endet mit Fäusten – weitere Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Freitag gegen 17:30 Uhr

gerieten ein Motorradfahrer und ein Autofahrer in der Weinheimer Straße in eine

handfeste Auseinandersetzung. Ausschlaggebend hierfür war ein vorheriger

Überholvorgang des Autofahrers. Als der Motorradfahrer diesen an der nächsten

Ampel zur Rede stellen wollte, fingen die Männer zunächst an zu streiten. Im

weiteren Verlauf erhitzte sich die Situation, woraufhin sich die Beteiligten mit

Fäusten gegenseitig ins Gesicht schlugen. Dem schnellen Eingreifen unbeteiligter

Zeugen ist es zu verdanken, dass die Männer bis zum Eintreffen der Polizei nicht

weiter aufeinander losgingen.

Durch die Auseinandersetzung auf der Fahrbahn entstanden kurzfristige

Staubildungen.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen wechselseitiger

Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer

06203/9305-0 zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken vom Pedelec gefallen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine aufmerksame Zeugin informierte am

Sonntag gegen 0 Uhr die Polizei über einen gestürzten Pedelec-Fahrer in der

Jahnstraße. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamtinnen und Beamten des

Polizeireviers Wiesloch starken Alkoholgeruch bei dem 65-jährigen Mann. Ein

Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,2 Promille.

Durch den Sturz erlitt der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen. Der

Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach der

Erstversorgung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen

der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

BAB5: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

BAB5 (ots) – Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am

späten Samstagabend, gegen 23:16 Uhr auf der A5, kurz vor dem Parkplatz

„Fliegwiese“, zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der Fahrer eines VW fuhr auf der BAB5 zunächst in Richtung Karlsruhe. Kurz vor

der Ausfahrt zum Autobahnparkplatz „Fliegwiese“ wechselte er bei regennasser

Fahrbahn die Spur um auf diesen auszufahren. Da er ersten Ermittlungen zu Folge

zu schnell war, konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit

drosseln und stieß mit einem vor ihm fahrenden Dacia zusammen. Beide Autos

gerieten durch die massive Kollision ins Schleudern und prallten gegen die

Leitplanke, wodurch diese auf mehreren Metern Länge beschädigt wurde. Der

Dacia-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der VW Fahrer blieb unverletzt. Die

Auffahrt zum Parkplatz musste auf Grund herumliegender Fahrzeugteile gesperrt

werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

St. Leon/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Altkleidercontainer – Zeugen gesucht

St. Leon/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen bemerkte gegen 03:30

Uhr ein Zeuge einen am Friedhof St. Leon stehenden Altkleidercontainer, der in

Brand geraten war und wählte den Notruf.

Die verständigte Freiwillige Feuerwehr St. Leon konnte die Flammen innerhalb

weniger Minuten löschen. Erste Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche

Brandlegung hin. Die Polizei sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der

Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrugsversuch mittels

WhatsApp-Masche

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 56-jährige Frau aus Sinsheim erhielt am

Samstag zur Nachtzeit eine WhatsApp-Nachricht auf ihr Mobiltelefon. Absender war

angeblich ihre Tochter, die behauptete, dass sie nun eine neue

Mobiltelefonnummer habe. Als die Frau dann Kontakt aufnahm, wurde sie zur

Überweisung von fast 2000 Euro für ein dringend benötigtes Notebook gedrängt.

Glücklicherweise erkannte sie noch rechtzeitig den Betrugsversuch und erstattete

Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche

über WhatsApp schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend, gegen 18:40 Uhr,

prallte ein Fahrzeug mit lautem Knall auf einen am Straßenrand geparkten KIA in

der Stephanstraße. Anstatt sich ordnungsgemäß bei der Polizei zu melden,

flüchtete der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin jedoch von der

Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Schaden von 1000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Aufbruch am Waldfriedhof – Polizei sucht Zeugen

St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Samstagabend wurde zwischen 17:15

Uhr und 17:45 Uhr ein auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs abgestellter PKW

aufgebrochen. Der Täter oder die Täterin zerschlug die beiden Seitenscheiben des

Fahrzeugs und entwendete aus dem Inneren den Geldbeutel der Besitzerin.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Weinheim (ots) – Nachdem am Montagmorgen kurz vor 06 Uhr ein 59-jähriger

Mercedes-Fahrer mit einer 56-jährigen Motorradfahrerin kollidierte, liegen erste

Erkenntnisse über den Unfallhergang vor. Der Mercedes-Fahrer war auf der B38 in

Richtung Viernheimer Straße unterwegs, als die 56-Jährige aus Richtung

Saukopftunnel kommend eine rote Ampel missachtete und ebenfalls in den

Kreuzungsbereich einfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich

schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von mehr als 45.000 Euro.

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW / Berichtigung

Dielheim (ots) – Wie bereits berichtet, kollidierten am

Sonntag, den 02.04.2023, um kurz nach 16:30 Uhr auf der K4170 zwei

entgegenkommende Autos miteinander. Entgegen der zuvor veröffentlichten

Pressemitteilungen geriet der 19-jährige Golf-Fahrer aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal

mit einem entgegenkommenden 38-jährigen Seat-Fahrer. Der 19-Jährige verletzte

sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 60.000

Euro.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Dielheim (ots) – Am Sonntag, den 02.04.2023, um 16:37 Uhr ereignete sich wie

bereits berichtet auf de K 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg ein Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeuge

beteiligt waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ist der 19-jährige

Unfallverursacher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der

abschüssigen feuchten Fahrbahn in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur

gekommen und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der

Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die

Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Beide Fahrzeugführer verletzten

sich schwerer und musste zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser

gebracht werden. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die

Fahrbahn der K 4170 bis 19.00 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen

werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg durchgeführt.

BAB 61 (Gem. Hockenheim): Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – Sperrung der Richtungsfahrbahn aufgehoben

Hockenheim (ots) – Aufgrund eines technischen Defekts an seinem Pkw musste ein

39-Jähriger seinen 3er BMW abbremsen. Eine ihm nachfolgende BMW Mini-Fahrerin

bremste deshalb ebenfalls ab. Ein weiterer nachfolgender 29-Jähriger konnte

seinen VW-Passat nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem

vorausfahrenden BMW Mini zusammen und schob diesen wiederum auf den

vorausfahrenden 3er BMW.

Zwei der drei Insassen des BMW Mini verletzten sich leicht und wurden zur

weiteren Abklärung mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des 3er BMW und der 29-jährige VW-Fahrer blieben alle samt

unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg

Außenstelle Walldorf bei dem 29-Jährigen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter

Vortest ergab einen Atemalkoholwert von 0,58 mg/l. Ersten Ermittlungen nach ist

das Verursachen des Verkehrsunfalls auf die Alkoholisierung des 29-Jährigen

zurückzuführen. Ihm wurde durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Es entstand geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 50.000 EUR.

Die Sperrung der beiden Fahrstreifen ist seit 18:05 Uhr aufgehoben. Während der

Unfallaufnahme konnte der Verkehr über den Pannenstreifen an der Unfallstelle

verbeigeleitet werden. Dennoch bildete sich ein Rückstau in der Spitze von über

drei Kilometern.

Ladenburg: Damen Trekkingrad gestohlen – Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) – Im Zeitraum vom 25.03.2023 11:45 Uhr bis 29.03.2023 09:00 Uhr

entwendeten bisher unbekannte Täter ein Damen-Trekkingrad von einem umzäunten

Privatgrundstück in der Bordhofstraße in Ladenburg. Unglücklicherweise befand

sich hinter dem unverschlossenen Gartentor das ebenfalls nicht gesicherte

Fahrrad. Zeugen, welche den Täter oder die Tat beobachtet haben, können sich an

das Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 wenden. Insbesondere werden

zwei Personen gesucht, welche den Diebstahl beobachtet haben dürften. Nach

Angaben von Nutzern einer Gruppe in den sozialen Medien sollen die beiden

Personen während der Tatausführung telefonisch die Polizei verständigt haben.

Dieser Anruf ging jedoch bei der Polizei nicht ein. Da die Personen als wichtige

Zeugen in Frage kommen, werden diese gebeten, sich ebenfalls unter o.g.

Rufnummer zu melden.

Plankstadt/R-N-K: Windschutzscheibe am PKW beschädigt, Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – Am Morgen des 01.04.2023 parkte der Geschädigte seinen PKW,

Skoda auf dem Parkplatz einer Firma in der Otto-Hahn-Straße in Plankstadt ab.

Als er gegen 14:00 Uhr erneut zu seinem Fahrzeug ging, stellte er fest, dass

jemand auf die Windschutzscheibe geschlagen hatte und diese nicht unerheblich

beschädigte. Im Anschluss begab sich der Geschädigte zur Anzeigenerstattung zum

Revier Mannheim-Neckarstadt. Sollten Personen das Geschehen beobachtet haben, so

können sich diese unter Tel.: 0621/33010 melden.

Heddesheim: Fußgänger angefahren und verletzt, Zeugen gesucht

Heddesheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:20 Uhr, kam es

in Heddesheim im Bereich der Werderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

PKW und einem Fußgänger. Nachdem der unbekannte männliche Fahrzeugführer den

37-Jährigen Geschädigten angefahren und zu Boden geworfen hatte, blieb er kurz

stehen und schaute nach dem Geschädigten, stieg jedoch zügig wieder ein und

verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem

Fahrer geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel.:

0621-1744220 oder dem Revier Ladenburg, Tel.: 06203-93050, zu melden

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mobiler „Blitzer“ beschädigt – Zeugenaufruf

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 31.03. auf Samstag,

den 01.04.2023 kam es in Hemsbach, im Bereich der Tilsiter Straße, zu einem

Sachbeschädigungsdelikt an einer aufgestellten mobilen

Geschwindigkeitsmessanlage. Die Sensoren der Anlage wurden hier mit schwarzem

Lack besprüht und unbrauchbar gemacht. Der durch die Schmiererei entstandene

Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen welche Hinweise zu

der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier

Weinheim, unter der Telefonnummer: 06201/1003-0 zu melden.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nicht auf den Gegenverkehr geachtet, Unfall auf der B291

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 78-jährige Frau befuhr mit ihrem

PKW, einem Honda die B291 von Walldorf kommend. Auf Höhe der Einmündung zur L

544 (Abfahrt zum Friedhof) wollte sie nach links abbiegen, übersah aber den ihr

entgegenkommenden Audi eines 43-jährigen, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung

Walldorf unterwegs war. Als sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr einbog

kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde auch der Wagen eines

39-jährigen beschädigt. Dieser wartete mit seinem Fahrzeug an der Einmündung und

wollte eigentlich in Richtung Schwetzingen auf die B291 einbiegen. Bei dem

Unfall wurden zwei Beteiligte Personen leicht verletzt und zur weiteren

Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt

geschätzt ca. 12.000 Euro.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Lederwarengeschäft – Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 30.03. auf

Freitag 31.03.2023 wurde in Sinsheim, in der Bahnhofstraße bei dem dort

ansässigen Lederwarengeschäft „Gmelin“, versucht einzubrechen. Durch bislang

unbekannte Täter wurde versucht gewaltsam die Hintertüre zum Verkaufsraum des

Lederwarengeschäftes aufzuhebeln. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Allerdings

entstand durch die Gewalteinwirkung ein Sachschaden, welcher noch nicht

beziffert werden kann. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer: 07261 690-0, zu melden.