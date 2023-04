Heidelberg: Sachbeschädigung an PKW -Serie-

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.03.2023 und Sonntag,

02.04.2023, kam es in der Heidelberger Weststadt zu einer Serie von

Sachbeschädigungen an PKW. Eine bislang unbekannte Täterschaft trat in der

Häusserstraße an mindestens sechs geparkten Fahrzeugen den Außenspiegel ab. Der

entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer

06221/1857-0, zu melden.

Heidelberg/Mitte: Festgenommener Ladendieb hat auch noch Betäubungsmittel einstecken

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann

von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von zwei RayBan Brillen in der Galeria

Kaufhof gesehen. Mit seinem mitgeführten Werkzeug versuchte er die

Warensicherung an den Brillen zu entfernen. Der Ladendetektiv der alles

beobachten konnte, sprach den Beschuldigten beim Verlassen des Geschäfts an, bat

diesen in sein Büro und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung wurde

dann auch noch Marihuana sowie das Tatwerkzeug aufgefunden. Der 27-jährige wurde

zur Durchführung der weiteren Maßnahmen mit in das Polizeirevier genommen. Die

Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden nach Abschluss der

Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Heidelberg: mehrere betrunkene E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet kontrolliert

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen 0:00 Uhr und 3:00 Uhr konnten in der

Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt 4 betrunkene Fahrer mit Elektrorollern –

sogenannten E-Scootern – im Bereich Heidelberg von der Polizei kontrolliert und

an der Weiterfahrt gehindert werden. Die im Zuge der Kontrollen festgestellten

Alkoholwerte bewegten sich zwischen gut 0,5 und knapp 1,4 Promille, so dass die

Personen zur Blutentnahme bzw. zu einem Atemalkoholtest auf die Dienststelle

folgen mussten. In manchen Fällen wurde der Führerschein beschlagnahmt. Alle

vier Personen müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Führerscheinpflichtige Fahrzeuge dürfen sie bis auf Weiteres nicht mehr führen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindrücklich darauf hin, dass es

sich bei den sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, gemeinhin als E-Scooter

bezeichnet, um Kraftfahrzeuge handelt. Hier gelten die gleichen Regelungen wie

bei anderen Kraftfahrzeugen auch, insbesondere die Konsequenzen bei

Zuwiderhandlungen. Auch E-Scooter-Fahrer müssen bei Teilnahme im Straßenverkehr

unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot bzw. dem Entzug der

Fahrerlaubnis rechnen!/JN

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Lederwarengeschäft – Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 30.03. auf

Freitag 31.03.2023 wurde in Sinsheim, in der Bahnhofstraße bei dem dort

ansässigen Lederwarengeschäft „Gmelin“, versucht einzubrechen. Durch bislang

unbekannte Täter wurde versucht gewaltsam die Hintertüre zum Verkaufsraum des

Lederwarengeschäftes aufzuhebeln. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Allerdings

entstand durch die Gewalteinwirkung ein Sachschaden, welcher noch nicht

beziffert werden kann. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer: 07261 690-0, zu melden.