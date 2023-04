Steine auf Schienen gelegt – Bundespolizei sucht Zeugen!

Sontra (Werra-Meißner-Kreis) (ots) – Bislang Unbekannte haben gestern Nachmittag

(2.4. / 14:35 Uhr) kurz nach Ausfahrt aus dem Bahnhof Sontra Steine auf die

Schienen gelegt. Ein Zug der Cantusbahn, der in Richtung Bebra unterwegs war,

überfuhr die Steine. Der Triebfahrzeugführer meldete anschließend der

Notfallleitstelle den Vorfall. Weiterhin gab er an, dass er bei Ausfahrt aus dem

Bahnhof zwei Kinder im Bereich der Baucontainer nahe der Gleise gesehen hat, die

sich dort vermutlich verstecken wollten.

Glücklicherweise niemand verletzt

Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Beschädigungen am Zug selbst

müssen noch ermittelt werden. Eine Streife der Polizeistation Sontra suchte

umgehend den Bereich nach Personen ab – ohne Erfolg.

Aufgrund des Vorfalls mussten die Gleise in dem Bereich von 14:41 Uhr – 15:07

Uhr gesperrt werden. Zwei Züge erhielten dadurch insgesamt 29 Minuten

Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet.

Hinweise erbeten:

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Sicherheitshinweise der Bundespolizei:

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem

lebensgefährlichen Aufenthalt in den Gleisen. Züge nähern sich fast lautlos und

können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Für eine

Strecke von 100 Meter benötigen sie nur zwei Sekunden und haben einen langen

Bremsweg. Auch die 15.000 Volt Stromstärke in Bahn-Oberleitungen sind

lebensgefährlich. Nicht nur das Berühren der Oberleitung mit dem Körper oder mit

Gegenständen aller Art, sondern schon die bloße Annäherung kann tödlich enden.

Wer Gleise betritt, um dort beispielsweise Hindernisse zu deponieren, bringt

nicht nur sich selbst, sondern auch Dritte in Gefahr. Wenn Züge

Schnellbremsungen machen, werden Fahrgäste immer überrascht und können sich

durch Stürze oder umherfliegende Gegenstände verletzen. Das Betreten von

Bahnanlagen ist für Unbefugte verboten! Züge können durch das Überfahren von

Gegenständen entgleisen oder es entstehen Schäden, die erst Wochen später zu

Unfällen führen können. Beim Überfahren solcher Gegenstände spritzen diese mit

hoher Geschwindigkeit weg und gefährden umherstehende Personen erheblich. Bei

Unfällen können, neben strafrechtlichen Konsequenzen, möglicherweise auch

zivilrechtliche Folgen, in Form von Schadensersatzansprüchen, auf die

Verursacher zu kommen.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende zur Anzeige gebracht wurde eine Sachbeschädigung an Pkw, die sich letzte Woche zwischen Mittwoch 13.00 Uhr und Freitag 18.15 Uhr ereignet hat. Im genannten Zeitraum haben unbekannte Täter einen braunen Pkw Mazda 2 an der hinteren linken Tür zerkratzt und so einen Schaden von 500 Euro verursacht. Das betroffene Auto stand in Eschwege in der Wiesenstraße auf dem Parkplatz ggü. der Stadthalle geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 056517925-0.

Polizei Witzenhausen

Fahrradfahrer touchiert Pkw; Schaden 500 Euro

Am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr hat ein in Witzenhausen wohnhafter 30-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Straße „Am Frauenmarkt“ einen haltenden Pkw touchiert. In dem Wagen war eine 31-Jährige aus Witzenhausen unterwegs. Die Frau befuhr zunächst die Straße „Am Frauenmarkt“. Als die Frau anhielt und parken wollte, konnte der 30-Jährige dahinter auf seinem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig bremsen bzw. ausweichen und verursachte durch eine leichte Kollision einen Schaden von 500 Euro am Kofferraumdeckel.

Auffahrunfall mit geringem Schaden

Ein geringer Sachschaden entstand außerdem bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag um kurz nach 17.00 Uhr im Laubenweg in Witzenhausen. Vom Gelände des Lidl-Marktes kommend wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen auf die B 80 auffahren, musste aber wegen des bevorrechtigten Verkehrs dann doch wieder stoppen. Dies erkannte ein im nachfolgender 46-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen zu spät, der ebenfalls den Parkplatz verlassen wollte und fuhr auf. An den beiden Autos entstand geringer Schaden der noch nicht beziffert ist.

Auffahrunfall; Schaden 18.000 Euro

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist in Waldkappel aus Unachtsamkeit auf ein haltendes Fahrzeug aufgefahren und hat dadurch einen Unfallschaden von ca. 18.000 Euro verursacht. Gegen 23.35 Uhr befuhr der 19-Jährige am Sonntagabend in Waldkappel die Leipziger Straße, ihm voraus fuhr ein ebenfalls aus Eschwege stammender 18-Jähriger mit seinem Auto. Als der 18-Jährige am Fahrbahnrand anhalten wollte, erkannte dies der 19-Jähriger zu spät und fuhr auf. Am Auto des Verursachers beziffert sich der Schaden auf 10.000 Euro. Zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit. An dem anderen Wagen beläuft sich der Schaden auf 8000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 6000 Euro

Ein 20-Jähriger Autofahrer aus Meinhard ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit der seitlichen Leitplanke kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 00.40 Uhr auf der Landesstraße L 3424. Der 20-Jährige war zur genannten Uhrzeit von Grebendorf in Richtung Neuerode unterwegs. Am Pkw des jungen Mannes entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Wildunfall

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Eschwege ist am Sonntagabend mit einem Reh kollidiert, als sie gegen 20.47 Uhr auf der Landesstraße L 3403 von Reichensachsen in Richtung Oberhone unterwegs war. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Der Schaden an dem Pkw der Frau wird mit 900 Euro angegeben.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben aus einem weißen Citroen Jumper offenbar mutwillig die Luft aus den vier Reifen gelassen, so dass durch den Luftverlust an dem Wagen eine Beschädigung (Schadenshöhe 50 Euro) an den Felgen entstand. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Samstagnachmittag 16.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.30 Uhr. Das Auto war zur Tatzeit in Meinhard Frieda links von der Kirche in der Straße Kirchplatz geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am frühen Montagmorgen ist ein 71-jähriger Autofahrer aus Sontra mit einem Reh zusammengestoßen, als er gegen 04.00 Uhr auf der Kreisstraße K 28 von Sontra in Richtung Stadthosbach unterwegs war. Kurz vor Donnershag erwischte er das Tier, das bei dem Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Mülltonne in Brand gesetzt; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend ist die Polizei in den Philosophenweg nach Witzenhausen gerufen worden. Dort war gegen 21.35 Uhr auf einem Privatgrundstück eine brennende gelbe Mülltonne gemeldet worden. Der Besitzer konnte den Brand letztlich mit eigenen Mitteln ablöschen, so dass ein Einsatz der Feuerwehr entbehrlich war. Der entstandene Schaden an der Tonne beziffert sich auf 200 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.