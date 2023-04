Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf/Polizeidirektion Schwalm-Eder

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 45-jährigen Mann wegen des Verdachts, 31 Einbruchsdiebstähle in Gewerbe- und Geschäftsräume im Jahr 2022 verübt zu haben. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der wohnsitzlose Mann soll für 14 Einbruchsdiebstähle im Frühjahr im Schwalm-Eder-Kreis sowie für weitere 17 gleichgelagerte Taten zwischen Mai und Oktober im Landkreis Marburg-Biedenkopf verantwortlich sein.

Mehrere Treffer bei der Spurenauswertung brachten die Kriminalpolizei auf den 45-jährigen Beschuldigten. Gegen ihn erließ das Amtsgericht Marburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl. Die Kriminalpolizei konnte den Beschuldigten nach umfangreichen Ermittlungen schließlich am Dienstag, 28. März, festnehmen. Er wurde sodann der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Schwalm-Eder-Kreis: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Borken (Hessen)

Am Samstag, den 01.04.23, verschafften sich drei männliche Tatverdächtige, gegen 10:15 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in Borken (Hessen), Am Kraftwerk. Nachdem die Anwohner der Aufforderung zur Herausgabe von Bargeld nicht nachkamen, verließen die Tatverdächtigen die Wohnung.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen. Einer war mit einer hellblauen Daunenjacke bekleidet und führte eine große Nike-Sporttasche mit sich. Die weiteren Tatverdächtigen waren mit einer schwarzen und einer weißen Jacke bekleidet. Vermutlich führte mindestens eine der Personen einen Schlagstock mit sich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Wer Hinweise zu den Geschehnissen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Homberg, Tel.: 05681/ 774-0, oder jede andere Polizeidienststelle.