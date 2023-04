Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Einbrecher in zwei Geldinstituten, hoher Sachschaden

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in zwei Korbacher Geldinstitute ein. In einem Fall blieben sie ohne Beute, einmal entwendeten sie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Gegen 03.00 Uhr ging bei der Polizeistation die Alarmmeldung eines Korbacher Geldinstitutes in der Straße Am Nordwall ein. Die nur wenige Minuten später am Tatort eintreffenden Streifen der Polizei Korbach stellten vor Ort fest, dass Unbekannte gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren. Hier hebelten sie einen Münzrollenausgabeautomat auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei keine verdächtigen Personen antreffen.

Gegen 05.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Einbruch in ein Geldinstitut in der Prof.-Bier-Straße. Unbekannte hatten gewaltsam eine Tür geöffnet und gelangten so in das Gebäude der Bank. Im Gebäude wurden keine weiteren Türen oder Automaten aufgehebelt, die Täter flüchteten ohne Beute.

In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet um Hinweise. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Korbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Schwalm-Eder-Kreis: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Borken (Hessen)

Am Samstag, den 01.04.23, verschafften sich drei männliche Tatverdächtige, gegen 10:15 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in Borken (Hessen), Am Kraftwerk. Nachdem die Anwohner der Aufforderung zur Herausgabe von Bargeld nicht nachkamen, verließen die Tatverdächtigen die Wohnung.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen. Einer war mit einer hellblauen Daunenjacke bekleidet und führte eine große Nike-Sporttasche mit sich. Die weiteren Tatverdächtigen waren mit einer schwarzen und einer weißen Jacke bekleidet. Vermutlich führte mindestens eine der Personen einen Schlagstock mit sich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Wer Hinweise zu den Geschehnissen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Homberg, Tel.: 05681/ 774-0, oder jede andere Polizeidienststelle.