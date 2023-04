Unfall auf Discounter-Parkplatz aufgrund medizinischen Notfalls

Kassel-Waldau: Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am heutigen Montagnachmittag in der Kasseler Straße zu einem Unfall. Der aus Kassel stammende 84-jährige Fahrer eines Pkw war gegen 13:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters zunächst rückwärts gegen ein geparktes Auto gefahren. Anschließend fuhr sein Wagen unkontrolliert vorwärts gegen einen Unterstand für Einkaufswagen, danach weiter über die Kasseler Straße und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite schließlich gegen einen Laternenmast und zwei geparkte Pkw. Der 84-Jährige, der offenbar einen medizinischen Notfall erlitten hatte, konnte von den alarmierten Rettungskräften anschließend vor Ort reanimiert und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schnelle Festnahme nach versuchtem Einbruch in Kasseler Schule dank Zeugenhinweis

Kassel-Wesertor: Einen mutmaßlichen Einbrecher nahm eine Streife des Polizeireviers Nord am gestrigen Sonntagabend auf einem Schulgelände im Stadtteil Wesertor dank eines Zeugenhinweises noch auf frischer Tat fest. Der Anwohner hatte gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein Mann mit einem Backstein eine Fensterscheibe der Schule in der Josephstraße einwarf und sofort die Polizei alarmiert. Die herbeieilende Streife nahm auf dem Schulgelände wenige Augenblicke später den 38-jährigen Tatverdächtigen fest, auf den die von dem Zeugen abgegebene Beschreibung zutraf. An dem Schulgebäude wurde anschließend eine eingeworfene Scheibe festgestellt. Geöffnet worden war das Fenster aber offenbar noch nicht. Vermutlich wurde dem Einbrecher bei seinem weiteren Vorhaben die schnelle Mitteilung des Zeugen zum Verhängnis. Den festgenommenen 38-Jährigen aus Kassel, der bei der Polizei bereits hinreichend bekannt ist, brachten die Beamten anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Unbekannte klauen Außenspiegel von Pkw: Mehrere Fälle in letzter Zeit in Kassel; Zeugen gesucht

Kassel: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Kassel von mehreren Pkw die Außenspiegel entwendet. Insgesamt sechs Anzeigen aus den Stadtteilen Wehlheiden und Süd wurden im Laufe des Wochenendes bei der Kasseler Polizei erstattet. Die Tatorte liegen zwei Mal in der Ludwig-Mond-Straße, zwei Mal in der Heckerstraße, in der Heinrich-Heine-Straße und in der Damaschkestraße. Begangen worden waren die Taten nach derzeitigen Erkenntnissen jeweils spätabends oder im Laufe der Nacht, beginnend ab Freitagabend. Dabei hatten es die Täter nicht nur auf die Spiegel einer Automarke abgesehen, sondern entwendeten diese von Fahrzeugen verschiedener Hersteller. Betroffen waren Pkw von BMW, Mercedes, Volvo, Audi oder VW, von denen zumindest die Spiegelgläser oder teilweise auch die Außenspiegel samt Gehäuse abmontiert und gestohlen wurden. Zudem war es bereits in den letzten Märzwochen vereinzelt zu solchen Diebstählen, vorwiegend im Kasseler Süden, gekommen. Auch hier waren jeweils Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller betroffen. Die Kasseler Polizei bittet bei der Aufklärung der Diebstähle nun um Zeugenhinweise. Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Diebstahl von Auto-Außenspiegeln in den Stadtteilen Wehlheiden oder Süd gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.