Fahrerflucht in Hünfeld in der Wellastraße

Am 29.03.2023 zwischen 07:20 Uhr und 16:30Uhr parkte die Geschädigte seinen Pkw Skoda Fabia ordnungsgemäß auf dem seitlichen Parkstreifen gegenüber dem Anwesen Wellastraße 6 in Hünfeld. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte die Geschädigte eine Beschädigung an dem linken Außenspiegel seines Fahrzeugs fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Vorbeifahren den Pkw der Geschädigten touchiert und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 250,- Euro verursacht. Der Unfallversursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon 06652-69580, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mann randaliert im Bundespolizeirevier

Ein 40-Jähriger aus Alsfeld (Vogelsbergkreis) zeigte sich am

vergangenen Sonntag (2.4.) nicht von seiner besten Seite. Gegen 00:20 Uhr soll

der Mann in einem Restaurant am Fuldaer Bahnhof eine 35-Jährige aus Bad

Salzschlirf belästigt und bedroht haben.

Bundespolizisten nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum

Bundespolizeirevier. In der Wache schlug der Mann dann mehrfach gegen eine

Glasabtrennung. Eine Scheibe erhielt dadurch einen Riss. Der angerichtete

Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Das Opfer sowie der Randalierer waren beide erheblich alkoholisiert. Verletzt

wurde niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 40-Jährige

wieder frei.

Verkehrsunfall

Petersberg. Am Sonntag (02.04.) kam es zu einem Unfall mit Leichtverletzen. Ein 88-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Dipperzer Straße von der Ausfahrt Fulda-Mitte kommend in Richtung Stadtmitte. Ein 51-järhiger Toyota-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Dipperzer Straße in gleicher Richtung vor dem Renault Captura. Der 51-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten. Der 88-jährige fuhr auf den Renault auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.03.), um 11:20 Uhr, befuhren ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck und eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Frankfurter Straße von Hauneck kommend in Richtung Innenstadt. Der 88-Jährige befuhr den linken von drei Fahrstreifen. Die Pkw-Fahrerin befuhr den mittleren Fahrstreifen. Der Pkw-Fahrer wollte auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

LKW-Fahrer reißt beim Abbiegen Metallpfosten raus und flüchtet

Lauterbach. Am Samstag (01.04.), gegen 8:50 Uhr, wollte ein 55-jähriger Fahrer aus Münster mit seinem Lkw samt Auflieger von der Vogelsbergstraße nach rechts in die Straße „Am Wörth“ abbiegen. Dabei riss der rechte Unterfahrschutz des Lkws zwei Metallpfosten aus ihrer Bodenverankerung. Zudem zerriss die Kette zwischen den Pfosten. Durch den Unfall riss dann auch noch der Unterfahrschutz ab. Der Lkw-Fahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Er konnte aber später ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Farbschmiererei

Bad Hersfeld. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Samstag (01.04.) in der Straße „Unter der Stiegel“ im Stadtteil Petersberg eine Garage im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses mit Farbe. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerraum

Philippsthal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (01.04.) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Weidenrain“ ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsau. Am Samstag (01.04.), zwischen 15.25 Uhr und 22.45 Uhr, brachen Unbekannte in der Friedloser Straße im Ortsteil Mecklar in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. In der Wallengasse brachen Unbekannte zwischen Samstagabend (01.04.) und Sonntagabend (02.04.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hebelten zunächst die Hauseingangstür und dann die Tür zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es kam zu 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Sonntag (02.04.), gegen 1.20 Uhr, kam es in der Straße „Im Stift“ zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fragte dort ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld eine ihm unbekannte männliche Person nach Feuer. Der Unbekannte griff ihn daraufhin unmittelbar an. Laut Zeugen kamen noch weitere fünf bis sieben unbekannte Personen dazu, die den mittlerweile am Boden liegenden Geschädigten ebenfalls schlugen und traten. Erst nachdem Zeugen zur Hilfe eilten, ließen die Unbekannten vom 24-Jährigen ab und flüchteten zum Teil auf Scootern, einem Fahrrad und zu Fuß vom Tatort in Richtung Innenstadt. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer eine rote Jogginghose und ein weiterer einen grünen Hoodie getragen haben soll.

Der 24-Jährige wurde durch die Tat verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend (01.04.) und Sonntagabend (02.04.) das vordere amtliche Kennzeichen HEF-K 104 von einem schwarzen Audi A4. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Burggasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunstwerk beschädigt – Zeugenaufruf

Fulda. In der Nacht auf Freitag (31.03.) beschädigten Unbekannte ein Kunstwerk namens „Alltagsmenschen“ vor einer Kirche in der Löherstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe an mehreren Figuren. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kindermountainbike aus Hausflur gestohlen

Lauterbach. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hintergasse stahlen Unbekannte am Samstag (01.04.), zwischen 10 und 21:30 Uhr, ein Kindermountainbike. Das 24 Zoll-Rad im Wert von rund 200 Euro hat einen weißen Rahmen sowie den weißen Schriftzug „Avigo“ auf einem blauen Farbfeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nachtrag: Verkehrsunfallflucht Tann – Lichtbild Motorrad

Tann. Bereits am 09. Februar kam es gegen 16:25 Uhr in Tann (Rhön) zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Wirtschaftsweges. Hierbei stieß ein Motocross-Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Motorradfahrer flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht nun das auf dem Lichtbild abgebildete Motorrad, ein weiß/gelb/blaues Motocross-Motorrad („Vollcross“) der Marke Suzuki. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise bezüglich folgender Fragen:

Wem ist in der Vergangenheit im Raum Tann ein solches Motorrad

aufgefallen?

aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Motorrades machen?

Hinweise zu den genannten Fragestellungen bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Gläserzell – Zeugen gesucht

In Fulda-Gläserzell, Lausitzer Straße parkte ein Fahrzeugführer seinen schwarzen BMW xDrive am Sonntagmorgen (02.04.) von 00.30 Uhr bis 07.00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1a.

Als er am frühen Morgen seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass sein BMW im Bereich der hinteren linken Stoßstange und dem dortigen Beleuchtungsbereich beschädigt war.

Der unbekannte Verursacher/ die unbekannte Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0661/105-0.

Verkehrsunfall auf BAB 7 i.H. Neuenstein – zwei Personen verletzt

Am Sonntag, dem 02. April 2023, gg. 07.05 Uhr, kam es auf der BAB 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen dem AD Kirchheim und der AS Bad Hersfeld (West), km 360,800 zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus der Schweiz befuhr mit seinem PKW, in welchem sich noch seine Ehefrau als Beifahrerin befand, den o. g. Autobahnabschnitt, auf dem ersten von drei Fahrstreifen. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt regennass. Das Fahrzeug geriet, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer involviert waren, nach rechts in den Flutgraben und gegen die Böschung, beschädigte zwei Felder Schutzplanke sowie einen Leuchtpfosten und kam, mit erheblichen Beschädigungen, im Grünstreifen zum Stehen. Die Insassen konnten sich selbst aus dem PKW befreien. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die verletzten Personen, sie wurden zur weiteren Abklärung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Gesamtschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 21.000 Euro geschätzt. Der rechte Fahrstreifen musste kurzzeitig, zwecks Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn, gesperrt werden. Aufgrund geringem Verkehrsaufkommen kam es zu keinerlei Staubildung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Verkehrsunfall

Bebra – Am 02.04.2023, 03.22 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer aus Nentershausen die Hersfelder Straße von Breitenbach in Richtung Innenstadt Bebra. In Höhe der dortigen Tankstelle kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen und einen Jungbaum. Der Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle und parkte seinen Pkw aufgrund der Fahrzeugschäden auf einem nahegelegenen Parkplatz. Hier wurde er durch die von Zeugen alarmierte Polizei angetroffen. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet. Gesamtschaden circa 5.200 Euro.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Großenlüder: Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 13:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 112 zwischen Müs und Bad Salzschlirf ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 62-jährige Fahrerin eines PKW Seat und ein 29.-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhren, in dieser Reihenfolge, die Kreisstraße 112 von Müs kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. In Höhe einer Sportanlage wollte die 62.-jährige Seat-Fahrerin nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen und verringerte hierzu ihre Geschwindigkeit. Der 29.-jährige Audi-Fahrer setzte gleichzeitig zum Überholen an und die Pkw kollidierten hierbei seitlich miteinander. Es entstand Sachschaden an den Pkw in Höhe von 6500,-EUR. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau. Am 31.03.2023, gg. 11:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des „Thomas Philipps“ Einkaufsmarktes zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei beschädigte ein 61-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Bad Hersfeld mit seinem VW Amarok beim Ein-/ Ausparken den ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Seat Ibiza einer 34-jährigen jungen Frau aus Ludwigsau. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8600 Euro. Verletzt wurde niemand.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Philippsthal. Im Zeitraum von Freitag, den 31.03.2023 um 20:00 Uhr und Samstag, den 01.04.2023 um 07:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße Weidenhain in 36269 Philippsthal. Der oder die unbekannte (n) Täter beschädigte (n) hierzu unter massiver Gewalteinwirkung eine Holzkellertür und betraten die Räumlichkeiten. Hier wurden sämtliche dort gelagerte Gegenstände durchwühlt. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Es entstand Sachschaden an der Holztür in Höhe von ca. 150 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, bzw. jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Sachbeschädigung an Garagentor mittels Graffiti Bad Hersfeld. Im Zeitraum vom Freitag, 31.03.2023 gegen 23:00 Uhr und Samstag, den 01.04.2023 um 04:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor im rückwärtigen Bereich der Wohnanschrift „Unter der Stiegel“ in 362512 Bad Hersfeld. Durch den oder die unbekannten Täter wurde mittels eines Graffiti ein ca. 170 cm x 110 cm großer Schriftzug auf das Garagentor gesprüht.

Es entstand Sachschaden an dem Garagentor in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, bzw. jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Verkehrsunfall auf BAB 7 mit kurzzeitiger Vollsperrung – Erste Meldungen über Personenschäden bestätigen sich glücklicherweise nicht

Am Samstag, dem 01. April 2023, gegen 15.10 Uhr, kam es auf der BAB 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen dem AD Kirchheim und der AS Bad Hersfeld (West), km 360,500, Gemarkung Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Kroatien befuhr mit seinem LKW (3,5 t) mit Anhänger den o. g. Autobahnabschnitt auf dem ersten von drei Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam er ins Schleudern, geriet hierbei nach links und stieß mit einem auf dem dritten Fahrstreifen befindlichen PKW zusammen, welcher von einem 46-jährigen Mann aus dem Raum Konstanz gelenkt wurde.

Erste Meldungen, wonach eine Person bei dem Verkehrsunfall eingeklemmt sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Der PKW geriet lediglich zwischen den LKW mit Anhänger und die Betongleitwand, welche die Richtungsfahrbahnen trennt, sodass ein Aussteigen über die Fahrertür nicht möglich war. Ebenso wurden bei dem Verkehrsunfall keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 11.000,- Euro geschätzt.

Die Fahrbahn wurde für etwa zehn Minuten voll gesperrt, um die Unfallstelle zu räumen.

Vor Ort war die Besatzung eines Rettungswagens eingesetzt, welche den Fahrzeugführer des PKW untersuchte, jedoch keine Verletzungen feststellte.

Es herrschte insgesamt ein hohes Verkehrsaufkommen, durch die nur kurzzeitige Vollsperrung kam es jedoch hierbei nicht zu größerer Staubildung.

Weiterer Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Süd kurz zuvor

Kurz zuvor, gegen 15.00 Uhr, ereignete sich ebenfalls ein Verkehrsunfall auf der BAB 7, jedoch in Fahrtrichtung Fulda.

Ein 52-jähriger ukrainischer Fahrzeugführer eines Sattelzuges befuhr die BAB 7 in Richtung Süd. Etwa 50 Meter vor der AS Kirchheim, in der Baustelle, wollte er den Fahrstreifen nach rechts wechseln, kurz nachdem die BAB 4 in die BAB 7 einmündet. Bei dem Fahrstreifenwechsel übersah er einen PKW, welcher von einem 41-jährigen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz gefahren wurde, und welcher zuvor die BAB 4 in Fahrtrichtung West nutzte.

Es kam zu einer seitlichen Kollision, in deren Folge sich der PKW drehte und auf die Mittelschutzplanke gehoben wurde.

Personen wurden bei diesem Verkehrsunfall ebenfalls nicht verletzt, die Schadenshöhe wird auf etwa 7000,- Euro geschätzt. Als Unfallursache wird ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel angenommen.

Auch hier musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden, damit der PKW mittels Kran von der Mittelschutzplanke geborgen werden konnte.

Verkehrsunfallmeldung der Polizeistation Alsfeld – Radfahrer leicht verletzt

Am Nachmittag des 31.03.2023, 15:00 Uhr, kam es in der Alsfelder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr die Straße „Mainzer Tor“ in Richtung Marburger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Altenburger Straße wurde der vorfahrtberechtigte Fahrradfahrer von einem Pkw-Fahrer übersehen, welcher die Kreuzung in Richtung Bahnhof überfuhr. Bei der darauffolgenden Kollision kam der Fahrradfahrer zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er kurzzeitig stationär aufgenommen wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von 800 Euro.