Mehrere Straftaten zum Nachteil von Polizeibeamten, Limburg, Krüsmannstraße, Sonntag, 02.04.2023, 02:30 Uhr, Frickhofen, Haydenstraße, Sonntag, 02.04.2023, 01:15 Uhr, Villmar, Peter-Paul-Straße, Samstag 01.04.2023, 21:00

(da)Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr wurden mehrere Polizeibeamte in der Krüsmannstraße in Limburg durch eine zunächst hilfsbedürftige, stark alkoholisierte Person beleidigt und bedroht, die sich im weiteren Verlauf ebenfalls den polizeilichen Maßnahmen widersetzte. Die Polizeibeamten waren zunächst zu einer stark blutenden Person gerufen worden, die sich nach ersten Ermittlungen unter erhöhtem Alkoholeinfluss durch das Einschlagen einer Scheibe Schnittwunden zugefügt hatte. Die Person musste unter Zwang zur Versorgung ihrer Wunden in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Maßnahmen bespuckte, bedrohte und beleidigte der 22-Jährige fortan die eingesetzten Beamten. Ähnlich erging es Polizeibeamten in der Haydenstraße in Frickhofen, als diese gegen 01:15 Uhr zur Unterstützung von Rettungskräften hinzugezogen wurden, nachdem sich auch in diesem Fall eine angetrunkene Person Schnittverletzungen zugezogen hatte. Hier wurden die Polizeibeamten vor Ort und im Krankenhaus ebenfalls durch die verletzte Person fortlaufend beschimpft und beleidigt. Bereits am Vortag hatte ein 37-Jähriger aus Vilmar im Rahmen einer Personenkontrolle die Polizeibeamten mehrmals beleidigt.

Einbruch in Friseursalon,

Hünfelden, Burgstraße, Samstag 01.04.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag 02.04.2023, 15:30 Uhr

(da)Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Burgstraße in Hünfelden Zutritt zu einem Friseursalon und entwendete die Kaffeekasse samt Inhalt. Hierzu gelangte die Person nach ersten Ermittlungen über ein Fenster in die Innenräume des Geschäfts. Der Gesamtschaden in Höhe von circa 500EUR zeigt sich schlussendlich um ein vielfaches höher als das erlangte Stehlgut. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Limburg,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Samstag, 01.04.2023 19:00 Uhr bis 22:45 Uhr

(da)Am vergangenen Samstag stellte die Besitzerin eines 5er BMW an ihrem ordnungsgemäß geparkten PKW einen Unfallschaden in Höhe von circa 3.000EUR fest. Hier war der Kotflügel an der Beifahrerseite zerkratzt. Die unfallverursachende Person hatte sich zuvor samt PKW von der Unfallstelle entfernt, ohne den Unfall zu melden. Hinweise zum Unfallhergang oder beteiligten Personen nimmt die Limburger Polizei unter 06431 / 9140-0 entgegen.

Personenkontrolle – Handel mit Cannabis, Limburg an der Lahn, Zeppelinstraße, 01.04.2023,01:00 Uhr

(mk) In der Nacht von Freitag auf Samstag ging gegen 00:30 Uhr telefonisch ein Hinweis bei der Polizei in Limburg an der Lahn ein, der letztendlich zu einer Personenkontrolle und die Fertigung von Strafanzeigen führte. Zunächst wurde mitgeteilt, dass in der Zeppelinstraße mehrere Jugendliche Drogen konsumieren würden. Vor Ort konnten durch eine Streife insgesamt vier Personen angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle versuchte einer der Jugendlichen fußläufig zu fliehen und warf dabei ein Tütchen mit, wie sich später herausstellte, einer nicht geringen Menge Haschisch weg. Er konnte nach wenigen Metern gestellt werden. Des Weiteren konnte am Kontrollort eine Feinwaage aufgefunden werden, die ebenfalls dem 15-Jährigen zugeordnet werden konnte. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Zimmers wurde zudem entsprechendes Bargeld aufgefunden, sodass der Verdacht des Handels mit Cannabis begründet und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle der restlichen Personen wurde bei einem 16-Järhigen eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Eine Strafanzeige wegen Besitz von Drogen wurde gefertigt.

Nach Unfall geflüchtet,

Limburg an der Lahn, Annastraße, 31.03.2023, 06:20 Uhr bis 16:30 Uhr

(mk) Am Freitag kam es in Limburg an der Lahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher oder die Verursacherin im Anschluss unerlaubter Weise vom Unfallort entfernte. Zwischen 06:20 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein silberner Audi eines 31-Jährigen im Bereich der Annastraße abgestellt. Während der Pkw dort stand touchierte nach derzeitigen Erkenntnissen ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Audi im Vorbeifahren, wodurch das Fahrzeug des 31-Jährigen im Bereich des linken hinteren Stoßfängers beschädigt wurde. Nach dem Unfall kam der Verursacher oder die Verursacherin den Pflichten eines Unfallbeteiligten nicht nach und entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort. Hinweise zum Fahrer oder zur Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges liegen nicht vor. Der Sachschaden an dem geparkten Audi beträgt ca. 2500EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg an der Lahn unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Handy aus Hosentasche gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz 1 – City Döner Tatzeit: Freitag, den 31.03.23, 18:00 Uhr Sachverhalt: Die Geschädigte befand sich in der Gaststätte. Dort wurde ihr von einem unbekannten Täter das Handy aus der hinteren Hosentasche gestohlen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Pkw mit Originalschlüssel gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 82, dortige Autowerkstatt Tatzeit: Samstag, 01.04.23, 02:37 Uhr Sachverhalt: Zwei unbekannte Täter betraten das Gelände der Autowerkstatt. Dort brachen sie zunächst einen Pkw Chevrolet auf. Jedoch entwendeten die Täter einen nicht zugelassenen Opel Meriva. Das Fahrzeug war unverschlossen und der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Unterschlagung einer vergessenen Handtasche

Tatort: 65553 Limburg-Dietkirchen, Höhenstraße 8a – Adler Modemarkt Tatzeit: Samstag, 01.04.2023, 12:00 Uhr Sachverhalt: Die Geschädigte begab sich zunächst in eine Umkleidekabine. Beim Verlassen vergaß die Geschädigte ihre Handtasche. Der unbekannte Täter entwendete die Handtasche.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Beide Kennzeichen gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 111-113 Tatzeit: Freitag, 31.03.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 14:30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter entwendeten beide amtlichen Kennzeichen LM-HB 800 von einem silbernen/grauen Pkw Ford Focus.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer verletzter Person und vier beteiligten Fahrzeugen

Tatort: 65549 Limburg, Schiede / Diezer Straße Tatzeit: Samstag, 01.04.2023, 23:13 Uhr Sachverhalt: Alle Unfallbeteiligten befuhren die B 8 / Schiede in Limburg in Richtung Weilburg. Nachdem die Ampel an der Kreuzung Schiede / Diezer Straße rot zeigte hielten die drei vorderen Fahrzeuge an. Die Unfallverursacherin, eine 51-jährige Frau aus dem Rhein-Lahn Kreis bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende / stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug auf die zwei davorstehenden Fahrzeuge geschoben. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 12.000EUR. Ein Unfallbeteiligter, 29-jähriger aus Limburg wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung fest, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Körperverletzung durch Schläge ins Gesicht

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz 2b – Werkstatt Tatzeit: Sonntag, 02.04.2023, 00:18 Uhr Sachverhalt: Der Geschädigte geriet in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte von zwei Security Mitarbeitern aus der Werkstatt begleitet. Der Geschädigte hatte aber etwas in der Werkstatt vergessen und ging zurück. Dann schlug einer der Security Mitarbeiter auf den Geschädigten ein und verletzten diesen am Kopf und der Stirn.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

B 417, zwischen Mensfelden und Linter

Am Freitag wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall teilweise schwer verletzt. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Hünfelden befuhr mit ihrem Renault die B 417, aus Richtung Mensfelden kommend in Fahrtrichtung Linter. Ein hinter ihr fahrender Pkw mit einem 92-jährigen Mann aus Hünfelden und einer 89-jährigen Beifahrerin setzte kurz vor dem Harvesterhof zum Überholen an. Die Renault-Fahrerin wollte nach links in den Harvesterhof einbiegen und hatte auch hierzu schon ihre Geschwindigkeit verringert. Dies bemerkte der Überholer zu spät und es kam zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrzeug des 92-Jährigen in den Graben geschleudert. Die beiden Insassen des Smart mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde mit dem Hubschrauber, die Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16000.-EURO.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

B 8, zwischen Limburg und Elz, Kreuzung Koblenzer Straße

Ein 18-jähriger befuhr mit einem VW die B 8 aus Elz kommend in Richtung Limburg und wollte an der Kreuzung zur Koblenzer Straße nach links in Richtung Empire abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, 51-jährigen Rollerfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500.-EURO.