Wiesbaden: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen,

BAB 3, zwischen Niedernhausen und AK Wiesbaden, Samstag, 01.04.2023, 11:15 Uhr

(he)Am Samstagmorgen kam es auf der A3 bei Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit

sechs beteiligten Fahrzeugen, bei dem vier Personen verletzt in Krankenhäuser

eingeliefert werden mussten und ein Sachschaden von über 40.000 Euro entstand.

Gegen 11:15 Uhr war ein 79-jähriger Peugeot 3008-Fahrer zwischen Niedernhausen

und dem Autobahnkreuz Wiesbaden in Richtung Frankfurt unterwegs. Während eines

Bremsmanövers geriet dessen Pkw ins Schleudern, kollidierte daraufhin mit einem

vor ihm fahrenden Peugeot 207 und anschließend seitlich mit einem

Wohnwagengespann. Abschließend wurde auch noch ein VW durch den

Unfallverursacher touchiert. Der Peugeot 207 wurde durch den Aufprall gegen

einen BMW X3 sowie einen Daimler geschleudert. Die jeweils zwei Insassen der

beiden Peugeot mussten verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die

Insassen des Wohnwagengespannes, Mutter, Vater sowie zwei Kinder im Alter von

sieben und neun Jahren wurden untersucht, konnten jedoch leichtverletzt noch vor

Ort entlassen werden.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel,

Boelkestraße 02.04.2023, 11.45 Uhr bis 13.45 Uhr

(pl)Am Sonntag wurde in der Boelckestraße in Mainz-Kastel ein Einfamilienhaus

von Einbrechern heimgesucht. Die Täter machten sich zwischen 11.45 Uhr und 13.45

Uhr an der Kellertür, der Eingangstür und an einem Fenster des Hauses zu

schaffen. Während die Eingangstür den Aufbruchsversuchen standhielt, gelang es

den Unbekannten das Fenster sowie die Kellertür gewaltsam zu öffnen und in die

Räumlichkeiten einzudringen. Anschließend wurden diese durchsucht und eine

aufgefundene Geldbörse entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Münzgeld aus Buchhandlung gestohlen,

Wiesbaden, Michelsberg, 31.03.2023, 20.20 Uhr bis 01.04.2023, 09.00 Uhr

(pl)Beim Einbruch in eine Buchhandlung in der Straße „Michelsberg“ haben

unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag das in der Kasse befindliche Münzgeld

gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Hinterhof eines

Mehrfamilienhauses und hebelten dort die Hintertür des Geschäftes auf. Nachdem

sie dann die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem erbeuteten

Münzgeld die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 02.04.2023, 22.45 Uhr

bis 23.40 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der

Stadtpolizei Fußstreifen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei

kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten zwischen 22.45 Uhr und 23.40 Uhr

insgesamt 12 Personen und konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich

verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in

der Waffenverbotszone untersagt ist, feststellen. Bei einer zur

Aufenthaltsermittlung gesuchten 20-jährigen Frau wurden Betäubungsmittel

aufgefunden und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Stadt und

Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren

und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und

Bürger ansprechbar sein.

Einbrecher festgenommen, Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, 02.04.2023, 08:00 Uhr

(mv)Am Sonntagmorgen konnte ein Einbrecher in der Gertrud-Bäumer-Straße in

Wiesbaden festgenommen werden, nachdem er dort versuchte, in ein Einfamilienhaus

einzudringen. Aufgrund eines Zeugen, der dies beobachtete, konnte der Täter in

Tatortnähe festgenommen werden. Gegen 08:00 Uhr teilte ein Zeuge telefonisch der

Polizei mit, dass er einen Mann dabei beobachtete, wie dieser auf ein Grundstück

eines Einfamilienhauses in der Getrud-Bäumer-Straße ging. Dort stellte er einen

im Garten belassenen Stuhl an ein Fenster und versuchte dies gewaltsam zu

öffnen. Dies gelang ihm nicht und er brach den Versuch ab. Die inzwischen

verständigte Polizei konnte den Täter in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen, da

eine sehr gute Täterbeschreibung vorlag. Bei der Durchsuchung und Überprüfung

der Person wurde festgestellt, dass er noch Betäubungsmittel in seinem Rucksack

mit sich führte und dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen wurde der Einbrecher einer Justizvollzugsanstalt

überstellt.

Busfahrer angegangen / Unbeteiligter leistet Widerstand,

Wiesbaden, Bleichstraße,

Freitag, 31.03.2023, 20:30 Uhr und 20:45 Uhr

(js) Am Freitagabend wurde die Polizei in die Bleichstraße gerufen, da dort ein

Fahrer eines Linienbusses von einem Fahrgast angegangen worden sei.

Gegen 20:30 Uhr meldeten mehrere Personen einen Angriff auf einen Busfahrer,

worauf unmittelbar Polizeikräfte entsandt wurden. Der mutmaßliche Täter hatte

bis zum Eintreffen der Polizei den Bereich allerdings bereits verlassen, konnte

aber aufgrund der Beschreibung der Zeugen in unmittelbarer Nähe angetroffen und

festgenommen werden. Es handelte sich um einen 23-jährigen aus Mainz.

Während der polizeilichen Maßnahmen mit der Person, mischte sich ein zunächst

augenscheinlich Unbeteiligter in die polizeilichen Maßnahmen ein und störte

diese unentwegt. Trotz mehrfach ausgesprochener Platzverweise entfernte sich

die Person nicht. Daher sollten bei ihm die Personalien festgestellt werden. In

diesem Zusammenhang wehrte sich der Mann, ein 20-jähriger aus Mainz, und musste

durch die Polizei gefesselt werden. Beide Personen wurden zum 1. Polizeirevier

verbracht. Der 23-jährige, der mit über 2 Promille erheblich alkoholisiert war,

wurde zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht. Der 20-jährige wurde

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Beide Personen erwarten

nun entsprechende Strafverfahren.

Mann angegriffen / versuchter Raub,

Wiesbaden, Westendstraße,

Samstag, 01.04.2023, 02:20 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen befand sich ein 41-jähriger in der Westendstraße,

als er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde.

Der Geschädigte befand sich gegen 02:20 Uhr auf dem Heimweg und nutzte den

Gehweg in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Eine dem Wiesbadener unbekannte Person

kam auf den Geschädigten zu und versuchte ihm seine Geldbörse zu entwenden. Der

41-jährige konnte dies abwehren, worauf der Täter nach ihm schlug. Nach einem

kurzen Gerangel konnte der Geschädigte letztendlich fliehen und dem Unbekannten

entkommen. Der noch unbekannte Mann wird als etwa 35 Jahre, ca. 1,85 m groß,

von athletischer Statur, kurze braune Haare mit „Geheimratsecken“ sowie einem

kurzen braunen Kinnbart beschrieben. Zudem soll er eine braune Jacke getragen

haben.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeber sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Renitenter Ladendieb – Widerstand geleistet, Wiesbaden, Friedrichstraße, Samstag, 01.04.2023, 18:10 Uhr

(js) Am Samstagabend leistete ein aus einer Drogerie in der Friedrichstraße

geflüchteter Ladendieb Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, nachdem

er nach kurzer Flucht festgenommen wurde. Nach Eingang einer Meldung über einen

Ladendieb, der aus dem Geschäft flüchtete, konnte die entsandte Polizeistreife

den Täter im Nahbereich antreffen und festnehmen. Auf dem Weg zur

Sachverhaltsaufklärung zurück in die Drogerie, fing der Beschuldigte, ein

28-jähriger Wiesbadener, an, sich plötzlich heftig zu wehren. Mit Unterstützung

einer weiteren Streife konnte der Mann dann schließlich auf das Polizeirevier

verbracht werden. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahls erwartet den

Wiesbadener noch ein weiteres Strafverfahren. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde der 28-jährige wieder entlassen. Die Beamten wurden bei dem

Widerstand nicht verletzt.

Diebstahl aus Pkw, Wiesbaden, Rüdigerstraße, Freitag, 31.03.2023, zwischen 18:00 Uhr und 18:25 Uhr

(js) Die kurze Abwesenheit eines Fahrzeugbesitzers nutzte ein bislang

unbekannter Täter, um Gegenstände aus einem Fahrzeug zu entwenden. Der

Geschädigte parkte gegen 18:00 Uhr seinen braunen Peugeot in der Rüdigerstraße

und verließ das Fahrzeug für kurze Zeit. Als er etwa 20 Minuten später zum Pkw

zurückkam, stellte er fest, dass diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren

entwendet wurden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt mögliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang

unter der 0611/345-2540 entgegen.

Katalysator entwendet, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Donnerstag, 30.03.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023, 11:00 Uhr

(js) Vermutlich im Verlauf der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten

unbekannte Täter den Katalysator eines Pkw. Die Geschädigte parkte am

Donnerstagabend ihren roten VW Golf in der Goerdelerstraße und musste am

nächsten Vormittag feststellen, dass der Katalysator des Fahrzeugs entwendet

wurde. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich

bitte mit dem 5. Polizeirevier unter 0611/345-2540 in Verbindung.

Wertsachen aus Pkw entwendet, Wiesbaden, Hohenlohestraße Freitag, 31.03.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 09:30 Uhr

(thi) Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der

Hohenlohestraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw, bei dem der oder die Täter

eine Geldbörse sowie diverse Geräte erbeutet. Das Fahrzeug, ein Camster der

Marke Pössl war zwischen 17:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Hohenlohestraße

abgestellt. Im Fahrzeuginnenraum befanden sich ein Portemonnaie samt Inhalt, ein

Tablett, diverse Kabel, ein Monitor sowie eine Reisekaffeemaschine. Die

Gegenstände waren bei der Rückkehr des Besitzers verschwunden. Wie die oder der

Täter in das Fahrzeug gelangen konnten, konnte nicht abschließend geklärt

werden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 0611 / 345 2540 entgegen.

Pkw aufgebrochen, Wiesbaden, Otto-Witte-Straße. Freitag, 31.03.2023, 10:30 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 12:00 Uhr

(js) Ein in der Klarenthaler Otto-Witte-Straße abgestellter gelber Audi war

zwischen Freitag- und Samstagmorgen Ziel von Autoaufbrechern. Die Geschädigte

stellte ihr Fahrzeug am Freitagvormittag auf der Straße ab. Am nächsten Tag

stellte sie fest, dass der Pkw aufgehebelt und aus dem Innenraum diverse

Gegenstände entwendet wurden. Durch das Aufhebeln entstand auch erheblicher

Sachschaden an dem Audi. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der

0611/345-0 zu melden.

Fahrzeuge zerkratzt, Wiesbaden, Oranienstraße / Nettelbeckstraße, Freitag, 31.03.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 10:00 Uhr

(js) Der Wiesbadener Polizei wurden in bislang zwei Fällen Sachbeschädigungen an

Kraftfahrzeugen bekannt, bei welchen nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Am Freitagabend parkte der Besitzer eines schwarzen Seat sein Fahrzeug in der

Oranienstraße und musste am nächsten Morgen feststellen, dass die komplette

Fahrerseite zerkratzt wurde. So erging es auch einem Anwohner aus dem Westend,

dessen schwarzer Peugeot ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag in der

Nettelbeckstraße abgestellt war. Auch dieser Pkw wurde zerkratzt. Sowohl bei dem

Seat als auch bei dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000

Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Schaufensterscheibe beschädigt Wiesbaden, Röderstraße Freitag, 31.03.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 09:30 Uhr

(thi) Unbekannte werfen in der Nacht zum Samstag eine Schaufensterscheibe eines

Geschäfts ein. Der oder die Täter werfen im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 09:30 Uhr

die Schaufensterscheibe eines Antiquitätsgeschäfts mit einer Holzlatte ein. Es

entsteht ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Anschließend flohen der oder die

Täter in unbekannt Richtung. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

Autospiegel abgeschlagen, Wiesbaden, Röderstraße, Sonntag, 02.04.2023, 03:20 Uhr

(mv)Am frühen Sonntagmorgen konnte ein Zeuge beobachten, wie eine männliche,

schwarz gekleidete Person in der Röderstraße an einem geparkten Pkw Opel den

linken Außenspiegel mit der Faust beschädigte. Die Person, die ca. 25 Jahre alt

sein und kurze dunkle Haare haben soll, flüchtete anschließend in die

Adlerstraße und dann weiter in Richtung Kellerstraße. Dort verlor der Zeuge den

unbekannten Täter aus den Augen. Eine Fahndung durch Polizeistreifen verlief

ebenfalls erfolglos. Eventuelle Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611- 345 2140 in

Verbindung zu setzen.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 01.04.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023,

03:00 Uhr

(mv) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten die Stadtpolizei und die

Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der

Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem

Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein. In der zurückliegenden Nacht waren die Einsatzkräfte sowohl

uniformiert, als auch zivil unterwegs. Es wurden bei vier durchgeführten

Kontrollen 22 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden im Zusammenhang

mit den Kontrollen in der Waffenverbotszone keine verbotenen Gegenstände oder

sonstige gefährliche Gegenstände festgestellt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und

regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit

leichtverletzter Person, Landesstraße 3272 zwischen Rüdesheim und

Rüdesheim-Presberg, Sonntag, 02.04.2023, 14:50 Uhr

(Sto) Am Sonntagnachmittag wurde ein junger Mann im Rahmen einer

Verkehrsunfallflucht kurz vor Rüdesheim-Presberg verletzt, die verursachende

Person flüchtete von der Unfallstelle. Demnach befuhr ein 25-jähriger

Wiesbadener gegen 14:50 Uhr mit seinem grauen Ford Fiesta die L3272 aus Richtung

Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim-Presberg. Kurz vor dem Ortseingang

vom Stadtteil Presberg soll den Angaben des Wiesbadeners zufolge ein

entgegenkommender, schwarzer Pkw, die dortige Kurve geschnitten haben.

Infolgedessen musste der Fahrer des Ford Fiesta nach rechts hin ausweichen und

kam im Straßengraben zum Stehen. Der 25-jährige wurde leicht verletzt, der Pkw

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach derzeitigen

Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Der

Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin verließ den Unfallort,

ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen.

Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

sachdienliche Hinweise unter (06722) 9112-0 mitzuteilen.

Sieben Verletzte bei Zusammenstößen auf der Autobahn, Bundesautobahn 3,

zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Wiesbadener Kreuz, Fahrtrichtung

Frankfurt, Samstag, 01.04.2023, 11:17 Uhr

(Sto) Bei einem Verkehrsunfall zwischen sechs Pkw auf der Bundesautobahn 3

wurden am Morgen des 01.04.2023 insgesamt sieben Personen verletzt. Den ersten

Ermittlungen zufolge befuhren alle sechs Pkw zeitgleich, teils auf

unterschiedlichen Fahrspuren die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der

Unfallverursacher, ein 79-jähriger Peugeotfahrer, kam, während eines

verkehrsbedingten Bremsmanövers, ins Schleudern und kollidierte in der Folge

zunächst mit dem Heck eines vorausfahrenden weiteren Peugeot. Im weiteren

Verlauf kam der 79-jährige sowohl nach rechts, als auch nach links von der

Fahrbahn ab, wo er jeweils seitlich in gleicher Richtung fahrende Pkw

touchierte. Infolge des ursprünglichen Unfallgeschehens kollidierte der zunächst

heckseitig touchierte zweite Peugeot noch mit zwei weiteren Pkw und der

Mittelschutzplanke.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt, vier von ihnen

wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Derzeit wird von einem Gesamtschaden

von ca. 42.000 Euro ausgegangen.

Im Rahmen der Verletztenversorgung wurde zwischenzeitlich ein

Rettungshubschrauber angefordert, welcher jedoch letztlich für den Transport

nicht mehr benötigt wurde. Die A3 war für ca. zwei Stunden vollgesperrt. Es kam

zu einem erheblichen Rückstau.

Die Polizeiautobahnstation in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich

unter (0611) 345414-0 zu melden.

Zwei Fahrzeuginsassen bei Kollision verletzt, Aarbergen-Hausen über Aar,

Aarstraße, Sonntag, 02.04.2023, 15:15 Uhr

(Sto) Am Sonntagnachmittag kam es in der Aarstraße in Aarbergen-Hausen über Aar

zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach

derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Mann aus Aarbergen mit seinem

weißen Opel Astra die Aarstraße in Aarbergen Hausen über Aar, aus Richtung

Rückershausen kommend in Richtung Kettenbach. Aus bislang noch nicht geklärter

Ursache, kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß

geparkten blauen Dacia Sandero. Sowohl der Fahrzeugführer des Opel, als auch

seine 86-jährige Mitfahrerin wurden verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus

eingeliefert. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro

geschätzt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Gemarkung Heidenrod, B260,

Donnerstag, 30.03.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023, 06:00 Uhr

(Sto) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es im Bereich der

Tankstelle an der B260, nahe Heidenrod-Kemel, zu einer Verkehrsunfallflucht mit

Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der unbekannte Unfallverursacher

beziehungsweise die Unfallverursacherin die B260 aus Richtung Koblenz kommend in

Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe der Tankstelle, kurz nach der Ortschaft

Heidenrod-Kemel, kam er oder sie nach links hin von der Fahrbahn ab und

kollidierte in der Folge mit mehreren Straßenschildern. Die Person verließ in

ihrem Fahrzeug die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Erste Hinweise an der

Unfallstelle deuten auf einen Audi A3 als Verursacherfahrzeug hin.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zum Unfallverursacher machen

können, sich unter (06124) 7078-0 zu melden.

BMW und Führerschein nach Einzelrennen beschlagnahmt – ZEUGENAUFRUF!

TO: 65375 Oestrich-Winkel

TZ: Samstag, 01.04.23, 23.45 Uhr

(Sw) In einem Strafverfahren wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen muss

sich nun ein 29-Jähriger aus Eltville verantworten.

Bereits in der Rüdesheimer Gerichtsstraße fiel einer Streife der Polizeistation

Rüdesheim der Fahrer eines schwarzen BMW 430d xDrive auf, da dieser mit

sichtbar überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Die Beamten nahmen die

Verfolgung in Richtung B42 auf. Hierbei wurden innerorts Geschwindigkeiten von

bis zu 90 km/h und auf der B42 zwischen Rüdesheim und Geisenheim von über 180

km/h bei erlaubten 80 km/h erreicht. Auf der B42 wurden mehrerer andere

Verkehrsteilnehmer überholt, der BMW-Fahrer missachtete hierbei unter anderem

Sperrflächenmarkierungen und geriet sogar in den Gegenverkehr. In Höhe

Oestrich-Winkel gelang es den Beamten, zum Fahrzeug aufzuschließen und den

Fahrer zum Anhalten zu bewegen.

Während der Kontrolle konnten keine Hinweise auf vorangegangenen Alkohol- oder

Drogenkonsum festgestellt werden. Aufgrund der gezeigten Fahrweise wurde durch

den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft die Tat als verbotenes

Kraftfahrzeugrennen eingestuft und die Beschlagnahme des PKW, des Führerscheins

und des Handys des Eltvillers angeordnet.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte er nach Hause entlassen

werden.

Die Polizei bittet Zeugen, denen besagtes Fahrzeug durch seine grob

verkehrsgefährdende Fahrweise auffiel, insbesondere die auf der B42 Überholten,

sich mit der Polizeistation Rüdesheim telefonisch unter 06722-9112 0 in

Verbindung zu setzen.

Diebstahl von E-Scooter

TO: 65232 Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg

TZ: Freitag, 31.03.23 zw. 01.56 Uhr und 02.23 Uhr Zur o.g. Zeit wurden aus einer

Gartenhütte im Röderweg zwei E-Scooter ohne dazugehörige Akku’s entwendet. Die

beiden männlichen Täter wurden durch eine Videoüberwachungsanlage bei der Tat

gefilmt. Die Täter entfernten sich vom Tatort. Die Ermittlungsgruppe der

Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zur Täteridentifizierung

aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer der Polizei Bad

Schalbach unter 06124-7078-0.

Verfassungswidriges Symbol auf Schulgelände

TO: Idstein, Kirmsseweg

TZ: Samstag, 01.04.2023, 16:50 Uhr

(PK) Ein Zeuge bemerkte beim Blick vom Veitenmühlberg hinunter zum dortigen

Schulgelände, dass auf dem Gelände mittels zusammengeschobenem Laub ein

verbotenes NS-Symbol geformt wurde. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde das

Symbol durch die eingesetzten Beamten entfernt. Das Staatsschutzkommissariat des

PP Westhessen übernimmt die weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt

können unter 0611-345-0 gegeben werden.

Einbruch in Restaurant

TO: 65510 Idstein, Am Bahnhof

TZ: Samstag, 01.04.2023, 22:50 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023, 08:50 Uhr

(PK) Im genannten Zeitraum schlug/en ein oder mehrere unbekannte Täter eine

Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der

Gaststätte. Nachdem Münzgeld in Höhe von ca. 50 Euro erbeutet werden konnte,

verließen sie den Tatort wieder. Der entstandene Schaden am Fenster beläuft sich

auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Idstein

unter 06126-93940.

Vorfahrt missachtet – Unfall mit Leichtverletztem

TO: 65366 Geisenheim, Uferstraße / Chauvignystraße

TZ: Freitag 31.03.23, 14.05 Uhr

(Sw) Zu offensichtlich nur leichten Verletzungen führte ein Vorfahrtsverstoß

vergangenen Freitagnachmittag in Geisenheim. Gegen 14:05 Uhr befuhr eine

31-jährige Porsche-Fahrerin aus Berlin die Uferstraße und wollte in Verlängerung

die Chauvignystraße befahren. Gleichzeitig beabsichtigte ein 53-jähriger

Rüdesheimer mit seinem PKW (Suzuki), aus Richtung der B42 kommend, nach links in

die Uferstraße abzubiegen. Die Porschefahrerin missachtete hierbei die durch

Verkehrszeichen vorgegebene Vorfahrtsberechtigung des Suzukifahrers und es kam

zum Unfall. Der Rüdesheimer verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche

Behandlung war aber nicht notwendig. Der Porsche musste abgeschleppt werden;

insgesamt ist an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ca. 10.000,- Euro entstanden.

auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr

TO: B54, Gemarkung 65307 Bad Schwalbach

TZ: Samstag 01.094.23, 13.18 Uhr

Ein 37-jähriger aus Bensheim befuhr mit seinem Smart die B54 aus Bad Schwalbach

kommend, in Richtung Taunusstein. In einer Linkskurve verlor der 37-jährige die

Kontrolle über seinen Smart und stieß in den Gegenverkehr. Hierbei wurden die

Autos der zwei entgegenkommenden Unfallbeteiligten beschädigt. Der 37-jährige

wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht

werden. Alle drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Tankstelle beschädigt und geflüchtet

TO: B260, Gemarkung 65321 Heidenrod

TZ: Donnerstag 30.03.23, 21.00 Uhr bis Freitag 31.03.23, 06.00 Uhr

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurden in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag Schilder auf der Shell-Tankstelle Heidenrod, an der B260, beschädigt.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Unfallverursacher die B260 aus Richtung

Kemel kommend in Richtung Bad Schwalbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der

Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Bundesstraße ab und geriet auf das

Tankstellengelände. Hier wurden mehrere Schilder der Tankstelle beschädigt. Im

Anschluss setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. Die Polizei Bad Schwalbach

hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter

Telefonnummer 06124-70780.

nach Unfall zu Fuß geflüchtet

TO: B260, 65344 Eltville-Martinsthal, Höhe Kloster Tiefenthal

TZ: Samstag, 01.04.23, 17.30 Uhr

(TG) Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine männliche Person mit einem Mercedes

AMG Cabriolet die B260 in Richtung Bad Schwalbach. In Höhe des Kloster

Tiefenthal verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der

Fahrbahn ab. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher

flüchtete fußläufig in Richtung Schlangenbad. Da erhebliche Verletzungen beim

Unfallverursacher nicht ausgeschlossen werden konnte wurde nach diesem

gefahndet. Hierbei kamen mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber zum

Einsatz. Der vermeintliche Fahrzeugführer aus Eltville, meldete sich im Laufe

des Abends telefonisch, dass es ihm gut ginge. Die Ermittlungen zur

Unfallursache und dem Fahrzeugführer dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an

die Polizei Eltville unter 06123-90900.

geparkten Opel angefahren und geflüchtet

TO: 65232 Taunusstein, Aarstraße 133

TZ: Mittwoch, 29.03.23, 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren mit seinem

Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Opel Vivaro eines 32-jährigen aus Bad

Schwalbach. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um

den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach

unter Tel. 06124-70780.