Bergstrasse

Lorsch: Diebe auf der Baustelle/ Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Lorsch (ots) – Wie der Polizei angezeigt wurde, haben noch unbekannte Diebe in

der Zeit zwischen Freitagmittag (31.3.) und Montagmorgen (3.4.) ihr Unwesen auf

einem Baustellengelände im Bereich eines Park und Ride Parkplatzes in der

Bensheimer Straße getrieben.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gelände,

brachen einen Baucontainer auf und entwendeten dort unter anderem ein

Notstromaggregat sowie Dieselkraftstoff.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Das Kommissariat

41 der Polizei in Heppenheim ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Die

Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige

Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Wer kann Hinweise zum Verbleib des

Diebesguts geben? Unter der Rufnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen

Informationen entgegengenommen

Biebesheim/Viernheim: Nach Kabeldiebstählen/Sechs Tatverdächtige in Haft

Biebesheim/Viernheim (ots) – Weil sie im Verdacht stehen seit Herbst 2022 unter

anderem in Biebesheim und Viernheim aber auch außerhalb Hessens bandenmäßig

Kabeldiebstähle begangen zu haben, bei denen insgesamt ein Schaden in

sechsstelliger Höhe entstand, müssen sich nun acht Tatverdächtige im Alter

zwischen 17 und 46 Jahren strafrechtlich verantworten.

Gegen sechs der Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durch

einen Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet. Darüber hinaus

beschlagnahmten die Ermittler der Einbruchskommissariate K 21/22 aus Rüsselsheim

und Heppenheim im Rahmen von Durchsuchungen in Wiesbaden, Mainz, Mannheim und

Frankenthal Tatwerkzeuge, Mobiltelefone, zwei Fahrzeuge und einen fünfstelligen

Bargeldbetrag.

Ende September entstand beispielsweise beim Einbruch auf einem Firmengelände in

Biebesheim ein Schaden von über 10.000 Euro (wir haben berichtet) und ebenfalls

ein hoher Schaden entstand auch bei einem Einbruch in den Betriebshof der

Stadtwerke in Viernheim Anfang November 2022 (wir haben berichtet). Die

Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person / Rettungshubschrauber im Einsatz

Fürth (ots) – Fürth: Am Sonntag (02.04.) ereignete sich gegen 13:20 Uhr, auf der

B 38 , ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Mörlenbach befuhr mit

seinem PKW die B 38, von Lörzenbach kommend in Richtung Fürth. Vermutlich

infolge eines medizinischen Notfalles kam er zunächst nach links von der

Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Im weiteren Verlauf kam er

in Höhe des Abzweiges zur K 53 erneut nach links von der Fahrbahn ab und stieß

frontal gegen einen Baum. Der PKW-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und nach

Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Eingesetzt waren die Feuerwehr

Fürth mit mehreren Fahrzeugen, ein Notarzt, ein Rettungswagen, ein

Rettungshubschrauber sowie 2 Streifen der Polizei Heppenheim.

Verkehrsunfall-Flucht in Lampertheim

Lampertheim (ots) – Am Samstag, 01.04., in der Zeit von 08:40 bis 14:45 Uhr, kam

es auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in Lampertheim in der Otto-Hahn-Straße

19 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte

einen in einer Parkbucht geparkten weißen Pkw und entfernte sich im Anschluss

unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei

Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Südhessen: Einsatz anlässlich der Time Warp 2023/Polizei stellt über 10 Kilo Drogen sicher und stoppt 30 berauschte Fahrer

Südhessen (ots) – Bei Verkehrskontrollen am Samstag (01.04.) anlässlich der

jährlich stattfindenden Veranstaltung „Time Warp“ stellten die eingesetzten

Polizisten Drogen sicher und zogen berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

Wie bereits bei den vorherigen Time Warp-Veranstaltungen überwachten auch in

diesem Jahr zahlreiche Polizeibeamte aus vielen hessischen Polizeipräsidien auf

den Autobahnen in Südhessen den Aneiseverkehr zur Techno-Party in der Mannheimer

Maimarkthalle am Wochenende. Zu der Feier konnten wieder zahlreiche Besucher aus

dem nahen europäischen Ausland und den angrenzenden Bundesländern, die mit

Bussen oder eigenen Autos die Anreise antraten, festgestellt werden. Insgesamt

zählten die Beamten in den zwei Tagen 359 Fahrzeugkontrollen und 577

kontrollierte Personen.

Die Beamten zogen auch dieses Jahr wieder einige berauschte Fahrer aus dem

Verkehr ziehen, die nicht einsichtig waren und sich unter Drogeneinfluss ans

Steuer setzten. Gegen 30 Autofahrer wurde Anzeige wegen des Fahrens unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Bei den Kontrollen, die auch durch

einen Rauschgiftspürhund unterstützt wurden, stießen die Beamten unter anderem

auf rund 6 Kilo Marihuana, 1,9 Kilo Haschisch und 2,5 Kilo Kokain. Darüber

hinaus wurden Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Waffengesetz,

Ausweismissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis von den Ordnungshütern

erstattet. Weil unter den Ertappten auch einige Personen ohne festen Wohnsitz im

Bundesgebiet waren, mussten zur Sicherung der eingeleiteten Strafverfahren

insgesamt 3500 Euro Sicherheitsleistung einbehalten werden.

Bei den umfangreichen Kontrollen gelang es nicht nur, Autofahrer unter

Drogeneinfluss aus dem Verkehr zu ziehen, es ging auch ein mutmaßlicher

Drogendealer im Alter von 32 Jahren ins Netz der Fahnder. Im Auto des Mannes

fanden die Beamten am Samstagnachmittag bei einer Kontrolle auf der Autobahn 67

bei Lorsch rund 1,5 Kilogramm Kokain. Das Rauschgift war in seinem Auto

versteckt. Der 32-Jährige konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und

es zeigten sich deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum. Bei der

weiteren Überprüfung kam zudem heraus, dass er per Haftbefehl wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen und wird sich nun in

mehreren Strafverfahren zu verantworten haben.

Auch zwei 22 und 23 Jahre alte Männer müssen sich in einem Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Bei der

Durchsuchung ihres Fahrzeugs kamen im Kofferraum drei Kilo Marihuana zum

Vorschein, die in einer Sporttasche verpackt waren. Die Beamten beschlagnahmten

zudem 7000 Euro Bargeld bei dem Duo.

Am Abend stoppten die Fahnder auf der A 67 bei Einhausen weiterhin auch ein

Fahrzeug mit zwei Männern im Alter von 37 und 42 Jahren aus Frankreich. In ihrem

Auto waren insgesamt knapp zwei Kilogramm Haschisch versteckt. Auch sie wurden

festgenommen und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Darmstadt: Kellerräume im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende (1.4.-2.4.) gerieten mehrere

Kellerräume in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem

Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an mindestens sechs Kellerräumen in

einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße zu schaffen. Aus einem Kellerraum

wurde nach jetzigem Stand unter anderem Alkohol entwendet. Was sie aus den

anderen Abteilen erbeuteten, muss noch ermittelt werden.

Auch der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Julius-Reiber-Straße geriet in

das Visier der Unbekannten. Ob sie hieraus etwas entwendeten und ob die Fälle im

Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) nach

Zeugen. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

erreichen.

Zusätzlich gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und

Kellerverschlägen:

Achten Sie darauf, dass die Haustüre geschlossen ist.

Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets

verschlossen.

verschlossen. Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden

Schlössern ab.

Schlössern ab. Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem

Sichtschutz.

Sichtschutz. Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte. Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des

Lichtschachtrostes.

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen

Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas

verdächtig vorkommt.

Darmstadt: Unbekannter flüchtet nach Streit / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Sonntagabend (2.4.) hat sich gegen 21 Uhr in der

Heinrichstraße ein Streit zwischen zwei Männern zugetragen, woraufhin die

Polizei nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Kenntnistand sollen die beiden Männer, ein 52-Jähriger und ein

bislang Unbekannter, auf offener Straße zunächst verbal miteinander gestritten

haben. Im Zuge des Streits soll der Unbekannte mit einem länglichen Gegenstand

auf den 52 Jahre alten Mann losgegangen sein. Hierbei wurde der 52-Jährige

verletzt, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen werden musste.

Der Angreifer soll im Anschluss mit einem grauen oder silbernen Auto in Richtung

Bundesstraße 26 geflüchtet sein. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen

sein. Laut Zeugen trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze und hatte kurze Haare.

Seine Statur wurde als kräftig beschrieben.

Sachdienliche Hinweise zum Streit nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Mehrere Fahrzeuge in der Kattreinstraße und im Herdweg

gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier unbekannter Krimineller. In

diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen Samstag (1.4.) und

Sonntag (2.4.) an drei Wägen in der Kattreinstraße zu schaffen. Dort entwendeten

sie unter anderem aus einem schwarzen Mercedes ein Navigationssystem der Marke

„Garmin“. Auch aus einem grauen Audi, der im Herdweg stand, erbeuteten sie

zwischen Donnerstag (30.3.) und Samstag (1.4.) unter anderem das Navi und das

Radio. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie die

Kriminellen an die Innenräume der Fahrzeuge gelangt sind und ob die Fälle im

Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 zu melden.

Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall – Zeugen gesucht:

Darmstadt (ots) – Darmstadt – In der Nacht auf Sonntag, den 02. April verletzten

sich fünf zwischen 18 und 24 Jahre alte Fahrzeuginsassen eines Mercedes leicht,

nachdem der 24-jährige Fahrer in der Pallaswiesenstraße, Ecke

Robert-Schneider-Straße von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Mercedes stark beschädigt, wie auch der Baum und

durch herumfliegende Trümmerteile weitere geparkte Autos. Der entstandene

Schaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die Pallaswiesenstraße musste für

circa zwei Stunden gesperrt werden. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam ist

bisher noch unklar. Die Polizei sucht nun weitere Unfallzeugen und bittet

Hinweise dem 1. Polizeirevier in Darmstadt mitzuteilen, Telefon: 06151 / 969 –

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein: Ermittler auf der Spur von drei mutmaßlichen Betrügern / Festnahme von falschen Bankangestellten / Wichtige Tipps der Polizei

Alsbach-Hähnlein (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Unter dem Vorwand, dass von ihrem Konto betrügerisch Abbuchungen vorgenommen

worden seien, entlockten Betrüger in einem Telefonat einem Rentnerehepaar aus

Martinstein am Donnerstagmittag (30.3.) die PIN und die TAN zu ihrem Bankkonto.

Die Tatverdächtigen sollen sich als Bankangestellte ausgegeben haben, um das

Vertrauen der Leute zu gewinnen. Mit den erlangten Daten überwiesen die Täter

2500 Euro von dem Konto des Ehepaares auf ein Konto eines 20-jährigen Mannes.

Noch am selben Abend hob der 20-Jährige 2.500 Euro von seinem Konto ab. Im

Anschluss beschwerte er sich bei den Bankangestellten in Alsbach-Hähnlein, dass

er nicht mehr Geld auf einmal abheben könne und entfernte sich aus der Bank.

Die Bankmitarbeiter überprüften daraufhin das Konto des Mannes, wobei sie einen

ungewöhnlichen Geldeingang in Höhe von 9.500 Euro von dem Konto des genannten

Ehepaares feststellten.

Am Freitagmorgen (31.3.) erschien der 20-jährige Mann in Begleitung eines

weiteren Tatverdächtigen erneut in der Bank. Die beiden Männer versuchten

wieder, die übrigen 7.000 Euro von dem Konto abzuheben. Die aufmerksamen

Bankangestellten alarmierten sofort die Polizei. Vor Ort konnten die Polizisten

die beiden Männer vorläufig festnehmen. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelte

es sich um einen 25-jährigen Mann.

Im Laufe der Ermittlungen ergab sich der Hinweis auf einen dritten

Tatverdächtigen, der die abgehobenen 2.500 Euro erhalten haben soll. Dabei

handelt es sich um einen 27-jährigen Mann, der wenig später auf der

Polizeidienststelle erschien, um den 25-jährigen Tatverdächtige abzuholen.

Gegen den 27-jährigen Mann lag wegen anderer Taten ein offener Haftbefehl vor,

der sogleich vollstreckt wurde. Nach der Vorführung vor dem Haftrichter des

Amtsgerichts Darmstadt wurde er in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Die

Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an.

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der

Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang wichtige Tipps:

Geben Sie niemals ihre PIN oder ähnliche persönliche

Informationen heraus

Informationen heraus Echte Bankmitarbeiter werden Sie nicht anrufen und nach ihren

TAN’s und PIN’s fragen

TAN’s und PIN’s fragen Legen Sie bei dem geringsten Zweifel auf und rufen die Polizei

an

an Prüfen Sie ihre Kontoauszüge regelmäßig auf ungewöhnliche

Buchungen

Reinheim: 43-Jähriger entblößt sich am Bahnhof / Weitere Zeugen gesucht

Reinheim (ots) – Weil er sich vor mehreren bislang unbekannten Frauen am

Reinheimer Bahnhof entblößt haben soll, hat die Polizei am Samstagabend (1.4.)

einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Eine Zeugin alarmierte gegen

20.30 Uhr die Polizei in Ober-Ramstadt und meldete das auffällige Verhalten des

Mannes im Bereich des Eingangs. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort.

Die Ordnungshüter nahmen den offenbar betrunkenen Unruhestifter vorläufig fest.

Auf der Station angekommen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser

ergab einen Wert von 2,35 Promille. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme

über sich ergehen lassen.

Vor diesem Hintergrund sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) nach Zeugen,

insbesondere nach den Frauen, vor denen sich der 43-Jährige laut Mitteilerin

entblößt haben soll. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer

06151/969-0 zu erreichen.

Weiterstadt-Schneppenhausen: Einbruch in Geräteschuppen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weiterstadt-Schneppenhausen (ots) – Nachdem ein Geräteschuppen in der

Gräfenhäuser Straße von bislang Unbekannten durchwühlt wurde, sucht die Polizei

nach Hinweisgebern. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste

zwischen Samstag (1.4.) und Sonntag (2.4.) unter Einwirkung von Gewalt ins

Innere des Schuppens eines Jugendzentrums. Nachdem sie es durchwühlt haben,

suchten die das Weite. Ob die Kriminellen etwas entwendeten, muss noch ermittelt

werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier

in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Ober-Ramstadt/Hahn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ober-Ramstadt/Hahn (ots) – Nachdem sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in

der Hochstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Einbruch wurde

am Sonntag (2.4.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Freitag, den 24. März,

zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Kriminellen unter Einwirkung von

Gewalt ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke

auf der Suche nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie unter anderem

Uhren und Bargeld. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder

andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit den

Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Griesheim: Ermittlungserfolg nach mehrjähriger Betrugsmasche / Polizei stellt verschiedene Vermögenswerte nach Durchsuchungen bei sieben Tatverdächtigen sicher

Griesheim (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 47 Jahren stehen im

Verdacht, in einem Geschäft eines Mobilfunkanbieters zwischen Juni 2017 und

September 2020 gemeinschaftlich in über 650 Fällen in betrügerischer Absicht

Verträge abgeschlossen und SIM-Karten aktiviert zu haben. Aufgrund einer

richterlichen Anordnung durchsuchten Polizisten am Mittwochvormittag (29.3.)

verschiedene Wohn- und Arbeitsräume der sieben Tatverdächtigen.

Die Aktivierungen der SIM-Karten erfolgten auf Privatpersonen sowie auf

offensichtliche Scheinfirmen. Zu den abgeschlossenen Verträgen sollen die

Tatverdächtigen subventionierte Hardware hinzu gebucht haben. Hierbei handelte

es sich ausschließlich um hochwertige Mobiltelefone. Der durch die Beschuldigten

mutmaßlich verursachte wirtschaftliche Schaden beläuft sich nach derzeitigem

Kenntnisstand auf mindestens 650.000 Euro.

Aufgrund der Ermittlungen und gewonnenen Erkenntnisse der Kriminalpolizei,

erließ das Amtsgericht Darmstadt Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohn- und

Arbeitsräume der Tatverdächtigen.

Die Beamten konnten während den Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen, die in

Riedstadt und Oberursel wohnen, 15.000 Euro Bargeld sicherstellen,

Kontopfändungen vornehmen sowie Immobilien mit Vermögensarresten in Höhe von

mehreren Hunderttausend Euro belegen.

Die durchsuchten Räume befanden sich in sechs hessischen Städten. Die

Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der

Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Nachmittag des 28.03.2023, zwischen 17:00 – 17:50 Uhr, kam

es im Bereich der Karlstraße 29 in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort am Fahrbahnrand geparkter dunkler Opel Insignia wurde dabei von einem

bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach

dem Unfall in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche den Unfall selbst oder aber ein verdächtiges Verhalten eines

Verkehrsteilnehmers in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten sich

beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (Tel.: 06151 / 969-41210) zu melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Groß-Bieberau, Rodau (ots) –

Zwischen Freitag (31.03), 15:30 Uhr und Samstag (01.04.), 13:00 Uhr

wurde im Groß-Bieberauer Ortsteil Rodau ein in der Hauptstraße am

rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen unbekannten

Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Am grauen VW Golf

entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von etwa 3000EUR. Ersten

Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um

ein schwarzes Fahrzeug handeln. Näheres hierzu ist jedoch nicht

bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06154 / 6330-0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung

zu setzen.

Gross-Gerau

Trebur-Geinsheim: Zwei Wohnungseinbrüche in der gleichen Straße

Trebur (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher im Lachenweg zu. Mit Gewalt hebelten die Täter am Samstag (01.04.), in der Zeit zwischen 18.50 und 23.00 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie anschließend mehrere Zimmer. Ihnen fiel hierbei Schmuck in die Hände.

Auf die gleiche Art und Weise drangen Unbekannte im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und Sonntagmorgen (02.04.) in ein weiteres Haus in der gleichen Straße ein. In diesem Fall ließen sie Schmuckstücke und Armbanduhren mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Kripo sucht mit Phantombild nach Wohnungseinbrecher

SIEHE EINGANGSBILD

Nach zwei Wohnungseinbrüchen am 3. Januar 2023 sucht die Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Wohnungseinbrecher. Durch die Terrassentür soll sich der Mann in der Zeit zwischen 17.45 und 18.15 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Nibelungenstraße verschafft haben. Abgesehen hatten er es damals unter anderem auf eine Geldbörse und Kleidung.

Von einem Nachbarn beim Einbruch gestört, wurde der offenbar gleiche Kriminelle dagegen kurze Zeit später in der Spreewaldstraße. Er war dort gerade im Begriff durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einzudringen und flüchtete daraufhin sofort vom Tatort. Der Flüchtige war etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und dunkel gekleidet.

Die Ermittler fragen nun: Wer erkennt die auf dem Phantombild abgebildete Person oder kann weitere Hinweise in diesem Zusammenhang geben. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim sind unter der Telefonnummer 06142/6960 zu erreichen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwischen Donnerstag, den 30.03.2023, und Samstag, den 01.04.2023, kam es in der Gundhofstraße auf Höhe der Hausnummer 42 im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter roter Fiat an der vorderen linken Fahrzeugseite auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als solcher nachzukommen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Gem. Mörfelden, A 5, km 504,900, Parkplatz Steingrund: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Mörfelden (ots) – Am 01.04.2023 gegen 04:31 Uhr ereignete sich auf der A 5

zwischen Frankfurt und Darmstadt ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem

Ausgang. Ein 54-jähriger Fahrer aus Frankfurt fuhr mit seinem Sportwagen in

Richtung Darmstadt. In Höhe des Parkplatzes Steingrund kam das Fahrzeug, aus

bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einem auf dem genannten Parkplatz parkenden Sattelzug. Durch den Aufprall erlitt

der Fahrer des Sportwagens so starke Verletzungen, dass er noch an der

Unfallstelle verstarb. Der Parkplatz war für mehrere Stunden aufgrund der

Bergungsarbeiten gesperrt.

Odenwaldkreis

Oberzent-Olfen: Wärmepumpe aus Neubau gestohlen

Zwischen Mittwoch (29.03.) und Freitag (31.03.) entwendeten Kriminelle aus einem Neubau in der Straße „Wolfsdelle“ eine Wärmepumpe im Wert von rund 30.000 Euro.

Die fast 400 Kilogramm schwere Pumpe befand sich auf dem Dach des Gebäudes. Bei dem Abtransport der Wärmepumpe waren wohl mehrere unbekannte Täter beteiligt, die das Gerät mit einem geeigneten Transportfahrzeug abtransportiert haben dürften.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 06062/9530 an das Kommissariat 21/22 der Erbacher Kriminalpolizei zu wenden.

Reichelsheim / Odenwald: „Biker Safety Tour“ der Polizei / Spezielle Präventionsveranstaltung für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer

Reichelsheim (ots) – Am 21. April 2023 bietet das Polizeipräsidium Südhessen

wieder eine ganz spezielle Präventionsveranstaltung an. Bei der „Biker Safety

Tour“ geht es für interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zusammen

mit erfahrenen Motorradpolizisten durch den Odenwald.

Ziel der Motorrad-Sicherheitsfahrt ist es, Präventionsthemen „auf Augenhöhe“ zu

vermitteln und Verständnis bei den Motorradfahrern zu erzeugen. Schwerpunkt sind

die Themen Lärmvermeidung, Geschwindigkeiten in geschlossenen Ortschaften,

Unfallschwerpunkte sowie enge Straßen ohne Leitlinien oder Begrenzungen und

landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie die teils damit verbundenen

Fahrbahnverschmutzungen. Mit dabei ist auch ein Team vom Kreisverband des

Deutschen Roten Kreuzes im Odenwaldkreis, die den Teilnehmenden der Tour

nützliche Tipps, etwa zur Ersten Hilfe bei einem verunglückten Motorradfahrer,

mit auf den Weg geben.

Interessierte können sich jetzt für die Biker Safety Tour anmelden. Alle Details

zur Veranstaltung und Informationen zur Anmeldung sind hier zu finden:

https://k.polizei.hessen.de/18557951780