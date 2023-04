Totalschaden nach Unfallflucht – Polizei ermittelt Tatverdächtige

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein zunächst unbekannter Kleinwagen der Marke Ford in der Remlingstraße aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem geparkten Kleinwagen der Marke Ford. Der Zusammenstoß war so heftig, dass das geparkte Fahrzeug etwa einen halben Meter verschoben wurde und dass an ihm Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand.

Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs blieben an der Unfallstelle zurück. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich hiernach unerlaubt vom Unfallort und der Unfallschaden wurde erst am Morgen bemerkt.

Am Sonntagnachmittag meldete sich eine 28-Jährige bei der Polizeiinspektion Speyer, zeigte ihren Kleinwagen der Marke Ford vor, an dem sich ein Frontschaden befand und gab den Beamten gegenüber an, dass der Frontschaden aus einem Wildunfall auf der B9 herrührt.

Die Beamten brachten den Frontschaden allerdings mit der Unfallflucht in der Remlingstraße in Übereinstimmung und boten der 28-Jährigen aufgrund von Zweifeln an ihrer Fahreignung einen Urintest an. Dieser verlief positiv auf Methamphetamin, weswegen die Beamten eine Blutentnahme bei der 28-Jährigen veranlassten und ihren Führerschein beschlagnahmten.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.500 Euro.