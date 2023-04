Zwei Hähne an der Autobahn entsorgt (Foto)

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Montag den 03.04.2023 wurde die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern von der Autobahnmeisterei Wattenheim verständigt. Gegen 09:45 Uhr wurde an der Salzhalle an der Autobahnausfahrt Enkenbach-Alsenborn ein mit Klebeband verschlossener Karton gefunden. Beim Öffnen entdeckten die überraschten Arbeiter 2 Hähne, die man scheinbar einfach ihrem Schicksal überlassen hatte.

Bei der ersten Inaugenscheinnahme der Tiere wurde festgestellt, dass diese deutlich unterernährt waren. Zudem konnte man annehmen, dass sie aufgrund ihrer langen Krallen in ihrem bisherigem Leben wenig Auslauf hatten.

Die Hähne wurden in die Obhut des Tierschutzes übergeben.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizeiautobahnstation um Hinweise.

Geldautomat aufgebrochen

Schwedelbach (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldausgabeautomaten aufgebrochen. Das Gerät eines regionalen Finanzinstituts war in einem Geschäftshaus in der Hauptstraße aufgestellt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten in der Zeit zwischen 01-02.15 Uhr Zugang zum Foyer des Gebäudes und machten sich an dem Automaten zu schaffen.

Sie öffneten das Gerät gewaltsam und entnahmen die enthaltenen Geldkassetten. Anschließend hebelten sie noch die Tür eines angrenzenden Geschäftes auf und flüchteten schließlich über die Rückseite des Anwesens. Die Höhe des insgesamt angerichteten Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Zeugen, denen insbesondere im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, möglicherweise aber auch schon am Vorabend oder an den Tagen davor, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Kaiserslautern

Raubüberfall – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Samstagabend in der

Königstraße aufgehalten haben. Hier soll es gegen 22:10 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen sein. Nach Angaben eines 19-jährigen Mannes wurde er von einem unbekannten Mann vor der Marienkirche festgehalten und beraubt.

Der Unbekannte schnappte sich seinen Geldbeutel und drohte, bei Gegenwehr den 19-Jährigen „abzustechen“. Der junge Mann erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ins nächste Krankenhaus gebracht.

Den Täter beschrieb das Opfer als ungefähr 1,80 Meter groß. Er hat kurze, braune Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Leder-Bauchtasche und einer hellblauen Jogginghose mit einem breiten weißen Streifen an der Seite. Er hatte sowohl an

der rechten Hand und über dem Auge eine Tätowierung.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |elz

Hilflose Frau wird aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer hilflosen Person ist die Polizei am Sonntagmorgen in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden. Passanten hatten die am Boden liegenden Frau gegen 3:50 Uhr entdeckt. Da die 45-Jährige eine blutende Wunde an der Stirn hatte, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen.

Während der Untersuchung wurde die alkoholisierte Frau immer sprunghafter und aggressiver.

Als sie von den Rettungskräften aufgefordert wurde den Wagen zu verlassen, weigerte sie sich vehement. Die Beamten mussten sie aus dem Rettungswagen begleiten. Daraufhin fing die Frau an, um sich zu schlagen und traf dabei eine Rettungssanitäterin an der Brust.

Die 45-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten der Gewahrsam bis zum Mittag angeordnet. Auf die 45-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung zu. |elz

Ladendieb wird ausfallend

Kaiserslautern (ots) – Ein Ladendieb ist ausfallend und aggressiv geworden, als er am Freitagnachmittag in einem Supermarkt im Gersweilerweg beim Stehlen erwischt wurde. Eine Mitarbeiterin hatte beobachtet, wie der Mann zwei Dosen eines Mischgetränks einpackte und diese, ohne zu bezahlen, aus dem Markt schmuggeln wollte.

Als ein weiterer Mitarbeiter den Unbekannten darauf ansprach, wurde der Dieb ausfallend, beleidigte die Anwesenden und versuchte, einen Mitarbeiter zu schlagen. Im Anschluss flüchtete er aus dem Geschäft.

Der Mann ist circa 50 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß. Er spricht Russisch. Bekleidet

war er mit einer dunklen Jacke mit Bauchtasche, blauer Jeans und einer grauen

Mütze mit grünen Streifen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 369-2150 entgegen. |elz