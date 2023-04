Wohnungseinbruch – Jugendgruppe gesucht – Zeugenaufruf

Harthausen (ots) – Am Sonntag gegen 18:45 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße in Harthausen auf und entwendeten einen Schlüssel. Sie durchwühlten weiterhin einen Geräteschuppen sowie die Garage, entwendeten hieraus aber offenbar nichts. Die Hausbewohnerin wurde durch Geräusche auf die Tatverdächtigen aufmerksam und traf sie im Hof des Anwesens an.

Die Tatverdächtigen verhielten sich ihr gegenüber ungebührlich und verließen auf Ansprache das Anwesen. Bei ihnen handelte es sich um eine Gruppe Jugendlicher, die aus 3 jungen Männern und 2 jungen Frauen bestand.

Da die Polizei erst mit Zeitverzug verständigt wurde, trafen die Beamten die Tatverdächtigen nicht mehr an. Der an der Tür entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Wer hat die Tat oder eine Jugendgruppe im Bereich der Speyerer Straße / Zwerchgasse beobachtet oder kann Angaben zur Zusammensetzung der verdächtigen Jugendgruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Gurtkontrollen

Mutterstadt (ots) – Am gestrigen frühen Abend wurden im Bereich des Kreisverkehrs (L524/L533) Kontrollen im Hinblick auf die vorschriftsmäßige Nutzung des Sicherheitsgurtes durchgeführt. Hierbei wurden 14 Gurtverstöße geahndet. Die Polizei appelliert, den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß anzulegen, um bei Unfällen schwere Verletzungen zu mindern.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Limburgerhof (ots) – Am gestrigen Sonntag, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, versuchten Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Einfamilienhaus in der Carl-Bosch-Straße im Bereich der Kindertagesstätte einzubrechen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für April 2023

Präsidialbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Dienstag 04.04.2023 im Bereich Frankenthal,

Freitag 14.04.2023 im Bereich Böhl-Iggelheim,

Dienstag 25.04.2023 im Bereich Hanhofen,

Freitag 28.04.2023 im Bereich Limburgerhof.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Dienstag 04.04.2023 im Bereich Annweiler,

Dienstag 11.04.2023 im Bereich Germersheim,

Donnerstag 13.04.2023 im Bereich Wörth,

Mittwoch 26.04.2023 im Bereich Landau.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt:

Montag 03.04.2023 im Bereich Bad-Dürkheim,

Donnerstag 06.04.2023 im Bereich Meckenheim,

Mittwoch 12.04.2023 im Bereich Neustadt,

Donnerstag 27.04.2023 im Bereich Grünstadt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.