Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag 01.04.2023 auf Sonntag 02.04.2023 einen Zigarettenautomaten in der Kleestraße auf und entwendeten die Geldkassette. Wieviel Bargeld in der Geldkassette war, ist derzeit nicht bekannt.

Die Sachschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

E-Scooter entwendet

Ludwigshafen-Oppau (ots) . Unbekannte entwendeten am Samstag 01.04.2023 gegen 21 Uhr, einen E-Scooter, der an der Straßenbahnhaltestelle Ludwigshafen-Oppau angeschlossen war. Der E-Scooter war mit 2 Schlösser gesichert.

Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 02.04.2022 gegen 19 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Ludwigshafener in seinem silberfarbenen BMW die Maudacher Straße in Richtung Ortsausgang. Hierbei überholte er, durch starkes Beschleunigen und ständiges Wechseln der Fahrstreifen mehrere Verkehrsteilnehmer.

Als das Fahrzeug von einem zivilen Einsatzfahrzeug der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis des BMW erloschen war. Um weitere Maßnahmen der Polizei zu verhindern, gab der Fahrzeugführer Gas und flüchtete vor der Streife.

Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Ortsumgehung Maudach nach Mutterstadt, wo er schließlich, nachdem er 2 Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung passierte hatte, von der Polizei gestoppt werden konnte.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen diverser Verkehrsstraftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Ludwigshafen 1 zu melden unter 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Handyladen – Tatverdächtiger in U-Haft

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Freitag 31.03.2023 gegen 02 Uhr, versuchten zwei Männer in einen Handyladen in der Mundenheimer Straße einzubrechen. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Die Männer, ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger, flüchteten vor den Polizeikräften. Sie konnten nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der 26-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am 31.03.2023 dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 21-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß entlassen.