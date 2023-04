Gem.Reichensachsen/Wehre (ots) – Am Samstag 01.04.2023 haben aufgefundene Kleidungsstücke einen größeren Sucheinsatz in der Gemarkung von Reichensachsen entlang des Flusses „Wehre“ ausgelöst, bei dem u.a. auch sog. Mantrailer-Hunde (Personenspürhunde) zum Einsatz kamen.

Gegen 14.00 Uhr wurde die Polizei, über recht neuwertige Kleidungsstücke (u.a. Damenoberbekleidung und Schuhe Größe 37) auf einer Bank am Radweg entlang der Wehre, informiert.

Aufgrund der etwas seltsamen Auffindesituation und da nicht eindeutig nachzuvollziehen war, wie lange die Kleidungsstücke schon auf der Bank lagen, wurde der Bereich rund um die Fundstelle bzw. in Richtung Wehreufer nach möglichen Spuren/Personen abgesucht.

Im Anschluss wurde die Suche dann auch entlang des Flussverlaufs in beide Richtung ausgedehnt und auch die nahe gelegene Bahnstrecke ist dann in der Folge in den Suchradius mit einbezogen worden. Letztlich haben sich bislang keine weiteren Anhaltspunkte ergeben, welche die Situation der aufgefundenen Kleidungsstücke erklären konnten.

Spuren, die z.B. auf einen Unfall oder verunglückte Personen in Ufernähe hindeuten, haben sich nicht ergeben. Auch der Einsatz eines Mantrailerhundes, der noch am Samstagnachmittag zur Absuche angefordert worden war, verlief ohne Erfolg und lieferte keine neuen Anhaltspunkte zur Klärung des Sachverhalts. Im Laufe des späten Samstagnachmittags wurden die Suchmaßnahmen dann ohne weitere Erkenntnisse zunächst eingestellt.

Um die ungewöhnlichen Umstände letztlich aber noch zufriedenstellend klären zu können,

bittet die Polizei um Hinweise, mit dem beigefügten Foto, welches die Situation um die aufgefundenen Kleidungsstücke zeigt.

Hinweise nehmen die Beamten in Eschwege unter Tel: 05651/925-0 entgegen.

