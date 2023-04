Frankfurt/Raunheim/Wiesbaden (ots) – Eine 22-Jährige wurde am Sonntagmorgen, in der S-Bahn von Frankfurt nach Wiesbaden, von 2 Männern sexuell belästigt. Die junge Frau war in der S-Bahn eingeschlafen. Gegen 07.30 Uhr wurde die 22-Jährige wach, als zwei fremde Männer über ihre Beine streichelten. Obwohl sie ihre Beine sofort zurückzog, hielten die Männer sie fest.

Die Männer ließen erst von ihr ab, als weitere Reisende auf die Situation aufmerksam wurden. Nachdem die S-Bahn kurz darauf in Raunheim einfuhr, verließen die beiden unbekannten Männer dort die S-Bahn.

Den Vorfall meldete die junge Frau nach Ankunft in Wiesbaden bei der Bundespolizei, wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.