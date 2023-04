Rot für Raser, Poser und illegales Tuning – Verstärkte Kontrollen gegen illegale Autorennen (Foto)

Mainz (ots) – In der bundesweiten Szene der Autobastler und -schrauber ist der Karfreitag seit einigen Jahren zum „CarFriday“ umgetauft – und mit jährlichen Treffen ein Riesenfest. Bei der traditionellen Saisoneröffnung der Autotuner war in der Vergangenheit auch am Motorsport-Mekka schlechthin, dem Nürburgring, stets viel los. Auch am kommenden Karfreitag treffen sich wieder zahlreiche Auto Begeisterte aus der Poser- und Tuner-Szene, um gegenseitig ihre PS-starken Gefährte vorzuführen.

Allerdings kommt es bei diesen Treffen auch häufig zu negativen Begleiterscheinungen durch Raser, illegale Tuner und Poser – beispielsweise Lärmbelästigung oder illegale Autorennen.

Die Verkehrsexperten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz (LKA) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Durchführung von Autorennen gemäß § 315d Strafgesetzbuch verboten ist. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass es nicht auf die Länge der gefahrenen Strecke ankommt. Teils verabreden sich die Teilnehmenden im Vorfeld des Treffens zum Rennen oder beschließen dort spontan ein Rennen durchzuführen. Der oder die Veranstalter solcher illegalen Autorennen machen sich ebenso strafbar.

Die Strafen treffen die Auto-Fans meist hart. Es können Punkte in Flensburg zusammen mit hohen Bußgeldern fällig werden. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Fahrerlaubnis entzogen und sogar das Fahrzeug beschlagnahmt wird. Eine Freiheitsstraße von bis zu zehn Jahren wird verhängt, wenn es zu Personenschaden kommt.

Deshalb möchte sich die Polizei insbesondere an alle Mitglieder der Tuning-Szene wenden und daran appellieren, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Dieser Appell richtet sich grundsätzlich an alle Verkehrsteilnehmenden.

Fahren Sie der Verkehrssituation angemessen und halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Nehmen Sie nicht an illegalen Kraftfahrzeugrennen teil oder veranstalten diese. Sie machen sich strafbar.

Führen Sie alle erforderlichen Unterlagen zu den Umbauten an ihrem Fahrzeug mit. Auch solche kleineren Verstöße sind im sanktionierten Bereich und unterliegen der Verfolgungspflicht.

Informieren Sie bei Kenntnis eines illegalen Autorennens unmittelbar die Polizei unter 110.

Des Weiteren bittet die Polizei zur Aufklärung von illegalen Autorennen erstellte Videos an die Polizei zu übermitteln. Sie helfen damit möglicherweise Straftaten aufzuklären.

In Rheinland-Pfalz kontrolliert die Polizei über Ostern verstärkt, um solche Verstöße konsequent zu ahnden.

Zudem möchte die Polizei Rheinland-Pfalz auf die APP der TUNE IT! SAFE!-Kampagne hinweisen, welche sich als Ratgeber für sicheres Tuning hervorragend eignet. Hier findet man nicht nur den beliebten Tuning-Ratgeber in digitaler Form, sondern kann auch schnell und bequem mit MR. SAFE T. chatten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein 360°-Foto vom Fahrzeug zu erstellen. Spannende

Messergebnisse liefert als i-Tüpfelchen der integrierte dB-Messer.

Tuning Ratgeber App TUNE IT! SAFE! (tune-it-safe.de)

Einbruch mit ungewöhnlicher Beute

Mainz-Oberstadt (ots) – Am vergangenen Samstagvormittag stellten die Bewohner eines

Einfamilienhauses in der Schlesienstraße einen Einbruch in ihren Keller fest. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein aus der Verankerung gedrücktes Kellerfenster in das Gebäude. Trotz freiem Zugang von den Kellerräumlichkeiten in den Wohnbereich wurde aus letzterem nichts entwendet.

Offensichtlich waren die Einbrecher aber hungrig und bedienten sich an den Vorräten der im Keller befindlichen Speisekammer. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine geöffnete und teilweise gegessene Thunfischkonserve und ein ebenfalls geöffnetes und teilweise entleertes Gurkenglas.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei möglich.

Weiterer Katalysatorendiebstahl

Hartenberg-Münchfeld (ots) – Nachdem bereits am Mittwoch, den 29.03.23 ein Katalysatorendiebstahl eines auf dem Parkplatz Dalheimer Weg in Bretzenheim abgestellten VW Golf bei der Polizeiinspektion auf dem Lerchenberg angezeigtwurde, erreichte die Polizeiinspektion am Valenciaplatz am Freitag, den 31.03.23 eine ähnliche Meldung.

Der Halter eines auf dem Parkplatz neben dem Bruchwegstadion abgestellten VW Lupo hörte beim Starten des Motors ungewöhnlich laute Motorengeräusche. Der daraufhin verständigte Pannenservice stellte auch hier als Ursache einen entwendeten Katalysator fest.

Der Katalysator wurde in unbekannter Art und Weise mit einem derzeit nicht näher definierbaren

Schneidwerkzeug herausgeschnitten.

Das Auto war seit Dienstag, dem 28.03.23 auf dem Parkplatz abgestellt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu

setzen. Hinweise sind auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de möglich.

Kreis Mainz-Bingen

Raubüberfall auf Tankstelle

Gau-Algesheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 06:10 Uhr kam es zum Raubüberfall

auf eine Tankstelle in Gau-Algesheim. Hierbei betrat ein bislang unbekannter Mann mit vorgehaltenem Messer den Verkaufsraum der Tankstelle durch die Haupteingangstür und forderte die Kassiererin zur Herausgabe der Bargeldeinnahmen auf.

Im Anschluss verlies der Unbekannte die Tankstelle über einen Seiteneingang und flüchtete zu Fuß über die Binger Straße in Richtung Innenstadt. Die durch die Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters.

Durch einen Zeugen konnte eine Beschreibung des Mannes abgegeben werden, die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca 1,70 m, trug einen grauen oder weißen Kapuzenpullover, darüber eine

weiße ärmellose Weste, eine schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen im

Bereich der Unterschenkel und eine weiße Maskierung (Art Tuch oder Schal),

Rucksack der Marke Fjällräven Farbe Schwarz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.