Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Verfolgungsfahrt – Flucht führt zu mehreren Strafanzeigen

Haßloch (ots) – Am Sonntag, 02.04.2023, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Böhl-Iggelheim mit seinem Motorrad einen Wirtschaftsweg in der Nähe des Wertstoffhofes in 67454 Haßloch. Beim Erblicken einer Streifenwagenbesatzung beschleunigte dieser sein Motorrad stark und versuchte sich hierdurch über die angrenzenden Wirtschaftswege einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte dieser jedoch eingeholt und einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Kradfahrer unter dem Einfluss von Amphetamin, Metamphetamin und THC stand. Daher wurde der Fahrer auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Zudem ergaben sich Hinweise, dass die ausgehändigte Fahrerlaubnis des 36-Jährigen gefälscht sein könnte. Nun muss sich der 36-jährige Fahrzeugführer in einem Straf, – sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Niederkirchen: Verkehrsunfall führt zu weiteren Strafanzeigen

Niederkirchen (ots) – Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Deidesheim befuhr am 01.04.23 gegen 18:06 Uhr mit seinem PKW die Waldmannsgasse in Niederkirchen. Hierbei stieß dieser mit seinem rechten Außenspiegel mit einem auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger leicht zusammen. Nach dem Unfallgeschehen hielt der Unfallverursacher erst mehrere Meter nach der Unfallörtlichkeit an und trat mit dem Fußgänger in Kontakt. Im Rahmen dessen entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Personen, bei dem der 38-jährige Deidesheimer dem Geschädigten in den Bauch trat. Danach setzte dieser seine Fahrt fort und lenkte seinen PKW in Richtung des Geschädigten, sodass dieser dem PKW gerade noch ausweichen konnte, um so einen Zusammenstoß zu verhindern. Hiernach flüchtete der Unfallverursacher von der Tatörtlichkeit. Anhand des abgelesenen Kennzeichens und der Beschreibung des Fahrzeugführers konnte dieser ermittelt werden. Dieser muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Deidesheim: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Deidesheim (ots) – Im Zeitraum vom 31.03.2023, 22:00 Uhr bis zum 01.04.2023, 08:00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bisher unbekannte Täter drei Fahrzeuge in der Bleichstraße in 67146 Deidesheim. Hierbei wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge mutwillig abgetreten. Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324-9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):