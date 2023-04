Mit dem Fahrrad unterm Arm weggerannt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wollte ein 40-jähriger Ludwigshafener an einer Tankstelle Alkohol kaufen. Da er schon erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte, wollte der Mitarbeiter ihm nichts mehr verkaufen. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Fahrrad davon, um es bei der nächsten Tankstelle zu versuchen. Der Mitarbeiter verständigte schließlich die Polizei.

Eine Streife stellte den Mann an der Tankstelle fest, wo er gerade dabei war, sich erneut Alkohol zu besorgen. Beim Erblicken der Polizei wollte der Mann noch flüchten, schnappte sich sein abgestelltes Rad, was er sich unter den Arm klemmte und rannte los. Die Polizisten waren aber schneller und hielten ihn fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Da er auch absolut nicht mehr sicher auf den Beinen war und angab, noch mehr Alkohol kaufen zu wollen, verbrachte er noch einige Stunden zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Ohne Führerschein, mit Alkohol und Betäubungsmittel unterwegs

Ludwigshafen-West (ots) – Am Abend des 31.03.23 wurde ein 31-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Noch dazu konnten neben einer halbvollen Bierflasche auch Betäubungsmittel und dazugehörige Utensilien sichtbar im Fahrzeug festgestellt werden.

Da der Fahrer den Konsum von Betäubungsmittel zudem einräumte, wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ein Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt aufgenommen.

Versuchte Körperverletzung gegen Fahrgast-Kontrolleur

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Freitag, 31.03.2023 gegen 12:00 Uhr wurde durch mehrere Fahrgast-Kontrolleure, in einer Buslinie in der Maudacher Straße in Ludwigshafen, eine Fahrausweisüberprüfung durchgeführt. Hierbei konnte der 19-jährige Beschuldigte aus Ludwigshafen ohne Ticket festgestellt werden. Da er wegrennen wollte, griff einer der Kontrolleure den Beschuldigten an der Schulter.

Daraufhin versuchte er den Kontrolleur mehrfach zu schlagen. Durch die 4 Kontrolleure wurde der Beschuldigte festgehalten, bis die hinzugerufene Polizisten eintrafen. Da der Beschuldigte sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle verbracht. Dort konnte er identifiziert werden und wurde hiernach auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Erschleichung von Leistungen ermittelt.

Gasgeruch Ludwigshafen

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SR) – Am Samstag 01.04.2023 um 07:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gasgeruch in die Bayernstraße alarmiert. Grund war eine erhöhte Gaskonzentration im Kellerbereich eines mehrgeschossigen Mietshauses. Die Meldung kam von Mitarbeitern der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL), die ursprünglich wegen einem defekten Stromkabel mit Erdarbeiten vor dem Gebäude zugange waren.

Vorsorglich wurden Teibereiche der Bayernstraße, Brucknerstraße und Rottstraße für den Personen- und Straßenverkehr abgeriegelt. Aus Sicherheitsgründen wurde das betroffene Mehrfamilienhaus sowie die beiden Nachbargebäude komplett geräumt.

Für die Aufenthaltsdauer hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH einen Linienbus für die 32 Bewohner hinter dem Absperrbereich zur Verfügung gestellt. Die Personen wurden von der Schnelleinsatzgruppe betreut und für die Übergangszeit verpflegt.

Nachdem die TWL die Baustelle entsprechend erweitert hatte, konnte die Schadenstelle des defekten Stromkabels im Erdreich vor dem Gebäude lokalisiert werden. Die benachbart liegende Gaszuleitung konnte keine Beschädigung aufweisen. Die Maßnahmen der TWL wurden durch ständige Messungen der Feuerwehr begleitet.

Nach der Instandsetzung des defekten Stromkabels, konnten keine erhöhten Werte mehr festgestellt werden. Sehr wahrscheinlich waren die Dämpfe der verschmorten Isolierung am Erdkabel und im Boden befindliche Faulgase die Ursache des Gasgeruches. Nachdem die Gebäude wieder ordentlich mit Strom versorgt waren und die Feuerwehr abschliessend nochmals die Einsatzstelle sorgfältig überprüft hatte, konnten alle Bewohner wieder unbeschadet in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 21 Mann, die Polizei, der Rettungsdienst mit leitendem Notarzt und organisatorischem Leiter, die Schnelleinsatzgruppen mit entsprechenden Facheinheiten, das Technische Hilfswerk, die Technischen Werke Ludwigshafen sowie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Ferner konnte die Feuerwehr Ludwigshafen für die Dauer des Einsatzes auf die Freiwilligen Feuerwehren von Oppau und Maudach zurückgreifen.

Frühzeitig hatte sich die Oberbürgermeisterin Steinruck persönlich ein Bild von der Einsatzstelle vor Ort gemacht und ist mit den betroffenen Bürgern, sowie den Einsatzkräften in Kontakt getreten.

Der Einsatz war gegen 12:00 Uhr beendet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Sonntag 02.04.2023 gegen 05:20 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger Mann mit seinem PKW die Rheinuferstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße. Der Fahrer kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem auf dem Seitenstreifen abgestellten LKW und schob diesen auf einen davor abgestellten LKW auf.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Bis zur weiteren Entscheidung ist dem Mann das Führen jeglicher fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Der Mann klagte im Nachgang über leichte Brustschmerzen klagte, wurde dieser dem Rettungsdienst vorgestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Nachdem sich in der Nacht von Samstag, 01.04.2023 auf Sonntag, 02.04.2023, ein Fahrer eines Kleinkraftrades zunächst einer polizeilichen Verkehrskontrolle entzogen hatte, konnte kurze Zeit später in der näheren Umgebung eine männliche Person auf einem auf die Beschreibung zutreffenden Roller in der Wormser Straße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Eine Überprüfung ergab, dass das bis 45 km/h zugelassene Kleinkraftrad nach augenscheinlich vorgenommener Manipulation bis zu 75 km/h schnell fährt. Gegen den 17-jährigen Fahrer des Fahrzeugs wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Jugendliche an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

Person flieht vor Personenkontrolle

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Ein 45-jähriger Mann versuchte sich am späten Abend des 31.03.2023 in der Pfingstweide einer Personenkontrolle zu entziehen. Er konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung beim Betreten seiner Wohnanschrift gesichtet und kontrolliert werden.

Durch den Mann wurde im weiteren Verlauf eine geringe Menge an Betäubungsmitteln ausgehändigt, welche sichergestellt wurde. Zudem stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 45-Jährigen bestand, welcher vollstreckt wurde.