Mehrere Einbruchversuche in Reihenhäuser

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 31.03.2023 zwischen 10-14:30 Uhr, versuchte bis dato unbekannte Täterschaft vergebens in vier Reihenhäuser in der Gärtnerstraße, in 67105 Schifferstadt, einzubrechen. Entsprechende Hebelspuren konnten durch die eingesetzten Beamten gesichert werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgebende

werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heßheim (ots) – Am Sonntag 02.04.2023 gegen 03:00 Uhr, konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie ein Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße in Heßheim fährt. Auf der Motorhaube des Pkw saß eine männlilche Person. Aufgrund eines abrupten Bremsvorgangs fiel der 18-jährige Frankenthaler von der Motorhaube und stürzte zu Boden. Hierdurch zog er sich eine Platzwunde an der Stirn zu.

Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten befand sich der Fahrzeugführer jeodch nicht mehr vor Ort. Dieser konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme ermittelt werden. Durch einen Atemalkoholtest konnte bei dem 19-jährigen Unfallverursacher aus Heßheim ein Atemalkoholgehalt von 1,57 Promille festgestellt werden. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Versuchter Betrug durch sogenannter „Dachhaie“

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag, den 31.03.2023 gegen Nachmittag, boten innerhalb der Ortschaft Bobenheim-Roxheim vermeintliche Handwerker, auch sogenannte „Dachhaie“, preiswerte Dienstleistungen für entsprechende Reparaturen rund um das Haus an. Unter anderem verschafften sich die vermeintlichen Handwerker kurzzeitig Zutritt zu einem Wohngebäude. Diese entfernten sich jedoch nach Ankündigung die Polizei hinzuzuziehen.

Zu einem Schadenseintritt kam es in den gemeldeten Fällen nicht. Bei den vermeintlichen Handwerkern handelte es sich um drei männliche Personen im Alter von etwa 25-30 Jahren, die gebrochen deutsch sprachen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche sogenannter „Dachhaie“. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung durch pinke Farbe

Römerberg (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22:30 und 7:30 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter eine Hausfassade sowie ein Pkw im Marnheimer Weg in Römerberg mit pinker Farbe. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder

per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Girlsday – Die Polizei Schifferstadt macht mit

Schifferstadt (ots) – Am 27.04.2023 ist es wieder soweit: es ist Girls Day. An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden. Auch die Polizeiinspektion Schifferstadt beteiligt sich am Girls Day und öffnet ihre Türen, um junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu begeistern.

Interesse geweckt? – Komm‘ vorbei und erhalte einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf!

Euch erwarten interessante Einblicke wie z. B. die Spurensuche, die Zellen, die Einsatzfahrzeuge, die Wache und einiges mehr.

Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichert euch deshalb am besten jetzt schon euren Platz unter pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Verkehrsunfall mit leicht verletzter E-Scooter-Fahrerin

Schifferstadt (ots) – Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 18:38 Uhr, befuhr die 66-jährige Geschädigte mit ihrem Pkw die Rehhofstraße, in Fahrtrichtung Wasserturm, in Schifferstadt. Auf Höhe der Hans-Purrmann-Straße querten drei Jugendliche mit ihren E-Scootern die vorgenannte Straße. Die Geschädigte konnte den Zusammenstoß mit der 14-jährigen E-Scooter-Fahrerin nicht mehr vermeiden.

Infolgedessen stürzte die Jugendliche zu Boden und zog sich zwei Schürfwunden sowie eine Schädelprellung zu. Die beiden unfallbeteiligten Kraftfahrzeuge wurden infolge des Zusammenstoßes nicht beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass zwei der drei E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und die beiden Jugendlichen, welche im Nachgang an ihre Erziehungsberechtigten überstellt wurden, erwartet je eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.