Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Speyer (ots) – Am Nachmittag des 01.04.2023 kam es in der Lina-Sommer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Hierbei übersah ein 56-jährige Autofahrer einen von rechts kommenden 53-jährigen Speyerer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsrechtliches Fehlverhalten

Speyer (ots) – Am Samstagvormittag konnte durch die Polizei in der Bahnhofstraße ein

18-jähriger Autofahrer festgestellt werden, der beim Entgegenfahren des Streifenwagens sein hochmotorisiertes Auto beschleunigte und dadurch ein Knallen seiner Auspuffanlage verursachte.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde der 18-Jährige wegen der unnötigen Verursachung von Lärm als Betroffener belehrt. Der Fahrer gab den Verstoß zu. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Erpressung durch E-Mail

Speyer (ots) – Am Freitag wurde eine Speyerin durch ein E-Mail zur Zahlung eines Geldbetrages in Bitcoin aufgefordert. Sollte sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, werde ein unbekannter Täter private Fotos von ihr veröffentlichen. Der unbekannte Täter gab auch an, dass er über die Zugangsdaten zu ihren Social-Media-Accounts habe.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei regelmäßig zur Aktualisierung der genutzten Passwörter und von einfachen personenbezogenen Passwörtern abzusehen.

Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per E-Mail.

Achten Sie auf einen Grundschutz Ihrer Hard- und Software. Weitere Informationen dazu finden Sie im Sicherheitskompass von Polizei und BSI.