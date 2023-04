Landau: Die Polizei-News

Mit Drogen im Blut und ohne Führerschein

Landau (ots) Ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer war gestern Abend mit seinem Peugeot in Landau unterwegs. Gegen 23 Uhr wurde er an der Kreuzung Nordring/Marktstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte der 27-Jährige keinen Führerschein vorweisen, sodass die eingesetzten Beamten weitere Ermittlungen aufnahmen.

Hierbei konnten die Polizisten feststellen, dass dem 27-Jährigen die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits entzogen wurde und er somit nicht berechtigt war, sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum zu führen.

Weiterhin konnten die kontrollierenden Beamten feststellen, dass der 27-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem 27-jährigen Fahrer wurde deswegen eine Blutprobe entnommen. Ein dementsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfall mit verletztem Kind

Landau (ots) – Ein leicht verletztes Kind und ein geringer Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Nachmittag in der Schloßstraße in Landau. Ein 12-jähriger Junge wollte gegen 13:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Schloßstraße in Landau in der Pfalz überqueren.

Der 12-Jährige fuhr zunächst vor einen auf der Fahrbahn wartenden Transporter, um die Straße weiter zu überqueren. Bei der weiteren Überquerung missachtete der 12-Jährige dann einen weiteren Transporter, der auf der daneben liegenden Linksabbiegerspur fuhr.

Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Transporter, wodurch der 12-jährige Junge zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der 12-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Fahrradkontrolle in der Fußgängerzone

Landau (ots) – Am Freitagmittag wurde gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Landau das Durchfahrtsverbot für Fahrradfahrer in der Fußgängerzone in Landau überwacht.

In dem Zeitraum zwischen 11:45 Uhr bis 12:45 Uhr wurden insgesamt 12 Fahrradfahrer kontrolliert, von den acht Fahrradfahrer gebührenpflichtig verwarnt wurden.

Einbrüche auf Baustellengelände

Landau (ots) – Auf einem Baustellengelände in der Wirth-Allee in Landau kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruch in einen Lagerraum und zu einem versuchten Einbruch in einen Baucontainer. Aus dem Lagerraum wurden Baumaterial und mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet. Der Baucontainer wurde versucht aufzubrechen. Entwendet wurde hieraus allerdings nichts.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.