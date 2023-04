Auffälliges Verhalten führt zu „Verfolgungsjagd“

Venningen (ots) – Am 01.04.23 wurden Mitarbeiter des Ordnungsamtes Edenkoben gegen 12:55 Uhr auf eine zunächst gewöhnliche Situation in Venningen aufmerksam. In der Altdorfer Straße war ein PKW samt Wohnanhänger wegen einer Reifenpanne „liegengeblieben“. Ungewöhnlich jedoch war das Verhalten der Fahrzeuginsassen, als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Polizei zur Absicherung der Gefahrenstelle hinzuziehen wollten.

Nachdrücklich wurde „keine Polizei – keine Probleme!“ gefordert. Anschließend habe man den Reifen „in Windeseile“ gewechselt und sei in Richtung Altdorf davongefahren. Die zuvor verständigten Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben nahmen mit einer zusätzlichen Streife der PI Landau die Verfolgung des Anhängergespanns sowie eines weiteren beteiligten Fahrzeuges auf.

Schließlich konnten die Flüchtenden im Bereich von Hahnhofen gestellt und jeweils einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund des vorherigen Verhaltens wurde schnell klar. Der besagte Wohnanhänger wurde bereits seit geraumer Zeit ohne jeglichen Versicherungsschutz geführt und deshalb polizeilich gesucht.

Da der Fahrer die nun untersagte Weiterfahrt partout nicht einsehen wollte, wurde das Fahrzeugkennzeichen präventiv sichergestellt. Den 50-Jährigen aus Rouen (Frankreich) erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Hinweisschild zum Parkplatz der Gedenkstätte gestreift und geflüchtet

Klingenmünster/B 48 Höhe Pfalzklinikum (ots) – Vermutlich in der Nacht von Samstag 01.04.2023 auf Sonntag, 02.04.2023, verlor ein aus Richtung Landau kommender und in Richtung Klingenmünster fahrender PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Gegenfahrbahn in den aus seiner Sicht linksseitigen Graben und nach der Kollision mit dem Hinweisschild der Gedenkstätte wieder auf seine Spur zurück. Am Schild entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß nicht unerheblich beschädigt. Aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile wie etwa der Außenspiegel und Teile des Unterbodenschutzes dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen PKW der Marke BMW, mit vermutlich silberfarbener Lackierung handeln. Durch den Unfall fehlt an dem Fahrzeug der Außenspiegel der Fahrerseite. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Verursacher- insbesondere wenn jemand einen silberfarbenen BMW ohne Außenspiegel auf der Fahrerseite feststellt, nimmt die PI Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Hund vertreibt verdächtige Person

Herxheim (ots) – Am Samstagabend wurde der Polizei Landau eine verdächtige Person im Bereich der Rosenberger Straße in Herxheim bei Landau gemeldet. Die verdächtige Person hatte sich gegen 21:30 Uhr unberechtigterweise Zutritt zu einem Garten verschafft. Aufgrund des Betretens des Gartens wurde der Hund im Haus aufmerksam und fing an zu bellen.

Hiernach konnte die verdächtige Person durch die Anwohner gesehen werden, wie er in ein angrenzendes Feld flüchtete.

Eine Fahndung nach der verdächtigen Person erbrachte keine weiteren Hinweise.

Die verdächtige Person wurde wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann, Vollbart, schwarze Haare, trug einen olivgrünen Mantel.

Wer die Person gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de melden.

Schlechter Tag für zwei Straftäter

Bad Bergzabern (ots) – Gleich zweimal war die Polizei in Bad Bergzabern am 31.03.2023 bei der Vollstreckung von Haftbefehlen erfolgreich. Eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag, konnte in den frühen Morgenstunden von einer Funkstreife an seiner Wohnanschrift in Bad Bergzabern angetroffen und verhaftet werden. Er konnte jedoch die Haftstrafe durch bezahlen des offenstehenden, 3-stelligen Bargeldbetrages abwenden.

Gegen Mittag wurde eine Verkehrskontrolle am Weintor in Schweigen-Rechtenbach einem weiteren Gesuchten zum Verhängnis. Aufmerksame Beamte an der Kontrollstelle erkannten den Mann als er die Örtlichkeit zu Fuß passierte. Den Beamten war im Gedächtnis, dass gegen ihn ein nicht unerheblicher Haftbefehl vorlag und vollstreckten diesen vor Ort. Aber auch er konnte die Haftstrafe durch bezahlen des geforderten Geldbetrages in 4-stelliger Höhe abwenden.

Einbruch in Lagerhalle

Kirrweiler (ots) – Etwa 15.000 EUR Gesamtschaden sind das Ergebnis eines Einbruchs in der Nacht vom 31.03. auf den 01.04.2023 in Kirrweiler. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum 18-07:00 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße „Unterried“ und entwendeten dort diverse Stromkabel, einen Kompressor sowie eine Rüttelplatte.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323/955 0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Split von Friedhof gestohlen

Kleinfischlingen (ots) – Am Freitag 31.03.23 gegen 09:15 Uhr befuhr der unbekannte Täter den Friedhof mit einem kleinen, grünen Traktor samt Anhänger und Aufbau und entwendete Split im Wert von etwa 200 EUR. Beim Befahren des Friedhofs entstand zudem weiterer Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323/955-0 oder per E-Mail entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Billigheim (ots) – Einen Flurschaden im Wingert sowie einen wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug verursachte ein 42-jähriger betrunkener Opel-Fahrer am gestrigen Abend auf der B 38 zwischen Impflingen und Appenhofen. Gegen 19:20 Uhr befuhr der 42-Jährige die B 38 von Landau kommend in Richtung Appenhofen.

Auf der Strecke kam der Opel-Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsums von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem danebenliegenden Wingert. Bei der Unfallaufnahme gab der 42-Jährige an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Aussagen und ergab einen Wert von 1,28 Promille.

Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug des 42-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro und dieser musste abgeschleppt werden. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt, zeigte sich nach der Unfallaufnahme jedoch in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass er in eine Fachklinik verbracht wurde.

Lampe am Brunnen beschädigt

Annweiler am Trifels (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Lampe am Brunnen vor der Feuerwache in Annweiler am Trifels beschädigt. Der bisher unbekannte Täter riss gegen 03:30 Uhr die Lampe aus einer Halterung und warf sie in einen gegenüberliegenden Hof. Der entstandene Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Brutale Schläger landen im Polizeigewahrsam

Bad Bergzabern (ots) – Am frühen Morgen des 02.04.2023 kam es gegen 00:47 Uhr vor einem Lokal in der Weinstraße in Bad Bergzabern zu einem Handgemenge, in deren Folge eine Person mit einer Kopfverletzung bewusstlos am Boden lag. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 39-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern.

Zeugen hatten beobachtet, wie zwei männliche Täter gemeinsam auf eine Person einschlugen bis diese nach einem Schlag ins Gesicht stürzte und mit dem Kopf gegen die Hauswand prallte. Beide Täter hätten im Anschluss weiter auf die wehrlos auf dem Boden liegende Person eingetreten und wären geflüchtet. Durch Ermittlungen der Polizei konnten ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und ein 25-jähriger Mann aus Dessau-Roßlau als Tatverdächtige identifiziert werden.

Beide wurden im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später in einem anderen Lokal in der Königstraße angetroffen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen vor das Gebäude verbracht. Dort wurde bei der Durchsuchung der Personen ein Schlagring und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Zunächst verhielt sich lediglich der 25-jährige Tatverdächtige unkooperativ und wollte sich entfernen. Als die Polizeibeamten dies verhindern wollten, leistete er Widerstand, musste gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden.

Der zweite Täter wurde ebenfalls zur Dienststelle der PI Bad Bergzabern verbracht. Auch er wurde im Verlauf der Amtshandlung immer aggressiver so dass eine Fesselung unabdingbar war. Als die Beamten dies durchführen wollten leistete auch er Widerstand gegen die Maßnahme. Beiden Tätern wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen sie laufen derzeit Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide Täter in polizeilichen Gewahrsam. Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Geschwindigkeitskontrollen

Essingen/Offenbach (ots) – Am gestrigen Vormittag wurden in der Kirchstraße in Essingen und in der Hauptstraße in Offenbach an der Queich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 10:10 Uhr bis 11:10 Uhr wurden in der Kirchstraße in Essingen insgesamt 37 Fahrzeuge gemessen, von denen „lediglich“ drei Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Weiterhin war bei einem Verkehrsteilnehmer das Abblendlicht defekt.

Mit 48 km/h war der Spitzenreiter in der Hauptstraße in Offenbach an der Queich unterwegs. Bei insgesamt 47 gemessenen Fahrzeugen missachteten sieben Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitsvorgabe von 30 km/h. Weiterhin hatten zwei Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein nicht dabei, den sie im Nachhinein nochmal bei der Polizei vorzeigen müssen.