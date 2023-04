Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Fahrt unter Einfluss von „Drogencocktail“

Münster-Sarmsheim (ots) – In der Nacht vom 01.04. auf den 02.04.2023 kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim einen 27-jährigen PKW-Fahrer, bei dem sich im Rahmen der Kontrolle deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum ergaben.

Ein späterer Drogenschnelltest ergab Hinweise auf den Konsum von Kokain, Amphetamin, Metamphetamin sowie Marihuana. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zwecks genauerer Bestimmung der Beeinflussung eine Blutprobe entnommen.

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierte eine Streife der PI Bingen am 02.04.2023 gegen 01:00 Uhr am Speisemarkt einen 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters auf dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht des fehlenden Versicherungsschutzes, zudem ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum beim Fahrer.

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Bei der Durchsuchung des Fahrers konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Fahrt ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 01.04.2023 kontrollierte eine Streife der PI Bingen gegen 23:30 Uhr in der Hitchinstraße einen 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Grund für die Kontrolle war ein fehlendes Versicherungskennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich, dass der Fahrer für den E-Scooter keine Versicherung abgeschlossen hatte.

Darüber hinaus wurde durch die Streife festgestellt, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte ein Drogenschnelltest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Täterfang nach besonders schwerem Falls des Fahrraddiebstahls

Oppenheim (ots) – Am Samstag 01.04.2023 gegen 23:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes Kaufland in Oppenheim zu einem besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls. Die Oppenheimer Polizei wurde durch Zeugen darüber informiert, dass sich an den Fahrradständern des Einkaufmarktes eine Person mit einem Trennschleifer an den dort stehenden Fahrrädern zu schaffen machte.

Durch die Streifen der Polizeiinspektion Oppenheim wurde die Örtlichkeit sofort aufgesucht. In einer nahegelegenen Böschung konnte das entwendete Mountainbike festgestellt werden, während der zu Fuß flüchtende Täter ebenfalls nahe des Tatorts festgestellt und kontrolliert werden konnte. Die Person führte entsprechende Werkzeuge mit sich, die durch die Beamten sichergestellt wurden.

Gibt es weitere Zeugen dieser Tat? Wer kann Angaben zum Eigentümer des entwendeten Mountainbikes der Marke Zündapp machen?

Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Bingen (ots) – Am Morgen des 01.04.2023 kontrollierten Beamte der Polizei Bingen um 05:24 Uhr einen PKW-Fahrer in der Koblenzer Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum bei dem 49-jährigen Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,41 Promille.

Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Beschuldigte wurde im Anschluss zur Entnahme einer Blutprobe zu der Dienststelle verbracht, entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße „Am Rupertsberg“ ergaben sich bei einem 52-jährigen PKW-Fahrer Feststellungen, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hinwiesen.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten und reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Methamphetamin. Dem Betroffenen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung

Sprendlingen (ots) – Am Abend des 30.03.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Schulstraße in Sprendlingen. Die Tatzeit dürfte sich auf ca. 23:00 Uhr belaufen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderte Euros.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen zu dieser Zeit in der Nähe des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen am Rhein zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) – Am 30.03.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 10:30 Uhr -19:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Nettoparkplatz in Bingerbrück. Dabei wurde ein PKW im vorderen Fahrzeugbereich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen am Rhein zu melden.