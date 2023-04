Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Worms (ots) – In den frühen Morgenstunden des 02.04.2023 kam es im Zeitraum von 03-03:15 Uhr in der Eisbachstraße in Worms zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt 8 Fahrzeugen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte ein männlicher Beschuldigter festgestellt werden. Dieser war zum Zeitpunkt der Taten deutlich alkoholisiert.

Den Beschuldigten erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Betrunkener fährt in gesperrten Kreisel ein

Alzey (ots) – Seit dem gestrigen Abend ist der sog. Köbig-Kreisel in Alzey für Bauarbeiten voll gesperrt. In der Nacht gegen 01.00h fuhr ein 15jähriger trotz der Vollsperrung mit seinem Leichtkraftrad in den Kreisel ein und kam aufgrund der dortigen Unebenheiten im Baustellenbereich zu Fall. Bauarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt in dem Bereich arbeiteten versuchten zunächst erfolglos, den Jugendlichen festzuhalten.

Dieser setzte seine Fahrt fort, und entfernte sich von der Örtlichkeit. Kurz darauf fuhr er sich allerdings in der Justus-von Liebig-Straße fest und konnte dann von den Bauarbeitern, die ihm gefolgt waren, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Polizeibeamten stellten anschließend bei einem Alcotest einen Wert von 1,37 %° bei dem Jugendlichen fest. Ebenso stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte keine Fahrerlaubnis, für das von ihm geführte Fahrzeug hatte. Aus diesem Grund wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen und der geführte Roller wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Müllfahrzeug gerät in Brand

Wörrstadt (ots) – Am Samstag gegen 10.30 Uhr wird der Feuerwehr-Leitstelle in Mainz der Brand eines Müllfahrzeugs im Augustusring in Wörrstadt gemeldet. In Absprache mit der freiwilligen Feuerwehr Wörrstadt wird das Fahrzeug in ein angrenzendes Neubaugebiet gesteuert.

Dort wird die brennende Ladung abgekippt und kann anschließend durch die Feuerwehr gelöscht werden Ursache dürfte der bereits brennende Inhalt einer der zuletzt entleerten Mülltonnen gewesen sein. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der abgelöschte Müll durch die Müllwerker wieder aufgeladen und entsorgt. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden.