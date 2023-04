Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Roller unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 55-jähriger Mann aus Neustadt wurde am 01.04.2023 gegen 19:00 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Neustadt mit seinem Roller (Kleinkraftrad) kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich kurz zuvor Alkohol konsumierte, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Weiterhin konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Der Roller wurde vor Ort abgestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol.

