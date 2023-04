Neustadt, Edenkoben, A65: Nächtliche Vollsperrungen durch Sanierungsarbeiten ab 03. April 2023

Neustadt an der Weinstraße / Edenkoben – Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt ab Montag, 03.04.2023, ca. 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 06.04., ca. 06:00 Uhr, Sanierungsarbeiten an den Fahrbahnflächen der A65 im Bereich zwischen den Anschlussstellen (AS) Neustadt Weinstraße-Süd und Edenkoben durch.

Zur Durchführung der Arbeiten muss die A65 in Fahrtrichtung (FR) Karlsruhe ab der AS Neustadt Weinstraße-Süd ab Montag, 03.04., ca. 18:00 Uhr, bis Dienstag, 04.04., ca. 06:00 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Ebenso in FR Ludwigshafen ab der AS Edenkoben von Dienstag, 04.04., ca. 18:00 Uhr, auf Mittwoch, 05.04., ca. 06:00 Uhr.

Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten muss in der Nacht von Mittwoch, 05.04., ca. 18:00 Uhr, auf Donnerstag, 06.04., ca. 06:00 Uhr, die A65 zeitweise jeweils ab einer der beiden Anschlussstellen in FR Karlsruhe bzw. Ludwigshafen gesperrt werden. Zunächst die AS Neustadt Weinstraße-Süd in FR Karlsruhe bis Donnerstag, ca. 00:00 Uhr. Anschließend die AS Edenkoben in FR Ludwigshafen bis Donnerstag, ca. 06:00 Uhr.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bittet alle Verkehrsteilnehmer für die notwendigen Einschränkungen um Verständnis. Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, werden die Sanierungsarbeiten in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt.

Umleitungsstrecken während der Vollsperrungen

Der Verkehr wird jeweils über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung umgeleitet:

In FR Karlsruhe ab der AS Neustadt Weinstraße-Süd über die U10.

In FR Ludwigshafen ab der AS Edenkoben über die U15.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest appelliert eindringlich an alle VerkehrsteilnehmerInnen, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.