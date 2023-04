Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 31.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Alkoholisiert und bewaffnet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Alkoholisiert und bewaffnet war am Freitagnachmittag (31.03.2023) ein 62-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Auto unterwegs. Einem Verkehrsteilnehmer war die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen, woraufhin er die Polizei verständigte. Der 62-Jährige wurde kurz darauf in einer Bar in Neustadt angetroffen und kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann gab sich als Jäger zu erkennen und händigte den Beamten einen geladenen Revolver aus, welchen er in seiner Hosentasche führte. In seinem Fahrzeug wurden außerdem mehrere Schrotpatronen aufgefunden. Neben Waffe und Munition wurde auch der Führerschein des 62-Jährigen beschlagnahmt. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die zuständige Waffenbehörde wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

