Kein gültiger Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots) – Einer Verkehrskontrolle wurde am 30.03.2023, gegen 12:40 Uhr, ein 48-Jähriger unterzogen, weil er mit auf seinem E-Scooter mit abgelaufenem grünen Versicherungskennzeichen die Maudacher Straße entlangfuhr.

Aus diesem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 am 28.02.2023 ihre Gültigkeit verloren haben. Seit dem 01.03.2023 benötigen Sie ein neues Versicherungskennzeichen für das Jahr 2023, in der Farbe schwarz. Wer ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs ist, fährt ohne Versicherungsschutz und macht sich strafbar.

Sachbeschädigung an Blitzer

Ludwigshafen (ots) – Ein Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag (29.03.2023, 17 Uhr bis 30.03.2023, 6:20 Uhr) durch unbekannte Täter beschädigt. Der Anhänger war in der Bergstraße aufgestellt, als er mit Farbe beschmiert wurde.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag (30.03.2023), gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer in der Valentin-Bauer-Straße auf das vor ihm wartende Auto auf. Der 23-jährige Fahrer und eine 48-jährige Insassin des wartenden Autos wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Mountainbike gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am 30.03.2023, zwischen 12 Uhr und 17:50 Uhr, wurde das orangefarbene Mountainbike eines 36-Jährigen gestohlen. Dieses hatte er in der Orangeriestraße an einem Fahrradständer angeschlossen.

Haben Sie zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Melden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Weil ihm eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto die Vorfahrt nahm, musste ein Straßenbahnfahrer am 30.03.2023, gegen 13:45 Uhr, in der Saarlandstraße eine Notbremsung durchführen. Hierdurch stürzte eine 68-jähirge Insassin der Bahn und verletzte sich leicht.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es soll sich um ein Fahrzeug mit Speyerer Kennzeichen gehandelt haben.

Sie haben den Unfall beobachtet und/oder können etwas zu der flüchtenden Person sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall auf der BAB 650 mit 4 Pkw

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(BS) Am 31.03.2023 um 14:36 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkw auf die Autobahn 650 gerufen. Die Einsatzstelle befand sich zwischen der Anschlussstelle Oggersheim-Süd und dem Autobahndreieck Ludwigshafen-Oggersheim, in Fahrtrichtung Bad Dürkheim.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr 4 verunfallte Pkw vor. Die Insassen waren alle bereits aus ihren Pkw befreit, bzw. konnten diese selbständig verlassen. 2 Personen waren verletzt und wurden rettungsdienstlich versorgt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt, die Batterien der verunfallten Pkw abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und abgestreut.

Aufgrund der Ausdehnung der Unfallstelle auf alle Fahrspuren kam es während des Einsatzes und bei den weiteren Bergungsmaßnahmen zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 20 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Polizei.

Betrug über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 27.03.2023 erhielt eine 71-Jährige eine SMS, vermeintlich von ihrem Sohn. Der falsche Sohn behauptete, er habe eine neue Nummer. Nach einer Kontaktaufnahme über den Messanger-Dienst „WhatsApp“ bat er sie schließlich um Geld. Dieser Bitte kam die 71-Jährige nach und überwies ihm etwa 4.000 Euro.

Dieser Betrug ist kein Einzelfall. Indem die Betrügerinnen und Betrüger durch geschickte Gesprächsführung ein Vertrauensverhältnis herstellen und ganz bewusst an die elterliche Fürsorge appellieren, gelingt es ihnen immer wieder Geld zu erbeuten.

Beachten Sie daher die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Einer 64-Jährigen wurde am 30.03.2023, gegen 12:15 Uhr, in der Straßenbahnlinie 4 zwischen den Haltestellen „Rohrlachstraße“ und „Berliner Platz“ ihr Geldbeutel geklaut. Dieser befand sich in ihrem Rucksack, welcher an ihrem Rollator hing. Im Portemonnaie waren etwa 130 Euro Bargeld.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen.

Mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen: