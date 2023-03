Mehrere Kontrollstellen der Polizei

Frankenthal/Bobenheim-Roxheim (ots) Im Laufe des gestrigen Donnerstages 30.03.2023, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Zum einen in Bobenheim-Roxheim im Raiffeisenring aufgrund eines Bürgeranliegens, da dort Verkehrsteilnehmer entgegen der Einbahnstraßenregelung im Baustellenbereich fahren würden.

Es wurden keine Verstöße festgestellt. An der Örtlichkeit sind in naher Zukunft weitere Kontrollen angedacht.

Zum anderen wurden zwei weitere Kontrollstellen für allgemeine Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Bei diesen konnten bei knapp 50 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 12 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Zudem wurden 11 sogenannte Mängelberichte ausgestellt, bei welchem behobene Mängel am Fahrzeug, an der Ausstattung oder nicht mitgeführte Dokumente vorgezeigt werden müssen.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 23.03.2023, 16:00 Uhr bis zum Vormittag des 28.03.2023 versuchte unbekannte Täterschaft in eine Kindertagesstätte in der Gotthilf-Salzmann-Straße einzubrechen und Wertgegenstände zu entwenden. Trotz erfolgtem Eindringen in das Objekt wurden dort keine entsprechenden Gegenstände aufgefunden, da ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet wurde.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.