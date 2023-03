Versucher Einbruch in Apotheke, Zeugenaufruf

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:45 Uhr setzten unbekannte Täter an der Eingangstür einer Apotheke in der Lessingstraße ein Hebelwerkzeug an und beschädigten die Tür. Das Eindringen gelang den Tätern jedoch nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei zwei Männer als Zeugen, die sich mit einer großen Einkaufstüte in Tatortnähe aufgehalten hatten und bittet diese, sich zu melden. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes

Speyer (ots) – In der Nacht von Sonntag, den 26.03.2023, 22 Uhr, auf Montag, den 27.03.2023, 7 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein schwarz-grünes E-Mountainbike der Marke Conway, Modell „Syron S227 Fully“, im Wert von ca. 4.000 Euro aus dem Innenhof eines Wohnhauses in der Kettelerstraße. Das Fahrrad war durch ein hochwertiges Faltbügelschloss eines namhaften Herstellers gesichert, welches die Täter zerstörten und überwanden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Die Polizei warnt: Täter schrecken trotz eines hohen Entdeckungsrisikos und einer guten Diebstahlssicherung dann nicht vor ihrer Tat zurück, wenn der Wert des Diebesgutes entsprechend hoch ist und genügend Zeit zum Öffnen besteht.

Grundsätzlich gilt dennoch:

Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf „geprüfte Qualität“ und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie

massive Schließsysteme achten.

massive Schließsysteme achten. Mittlerweile sind auch Fahrradschlösser im Handel verfügbar, die auf illegale Öffnungsversuche mit einem Alarm reagieren.

Wichtig bei Fahrrädern und E-Scootern: Die Fahrzeuge immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten.

Insbesondere bei hochwertigen Fahrrädern / E-Bikes / Pedelecs kann sich der mittlerweile platzsparende und preiswerte Einbau von Ortungstechnik lohnen.

Mittlerweile sind auch Fahrradschlösser im Handel verfügbar, die auf illegale Öffnungsversuche mit einem Alarm reagieren.

Weitere Tipps erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Kontrollen der Polizei am Donnerstag, drei gestohlene Räder entdeckt

Speyer (ots) – Am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrradverkehr in der Spaldinger und in der Wormser Landstraße im Hinblick auf die Nutzung des vorgeschriebenen, rechten Radwegs, auf Anhaltspunkte für Diebstahl, sowie auf den verkehrssicheren Zustand der Fahrräder.

Hierbei kontrollierten die Beamten insgesamt 27 Fahrräder und stellten drei Fahrräder sicher, bei denen Anhaltspunkte für deren Diebstahl vorlagen. Bei erfolgreicher Zuordnung geben die Beamten diese an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurück. Die Zuordnung dauert an.

Zwischen 17 Uhr und 17:45 Uhr kontrollierten die Beamten bei einer Kontrollstelle in der Auestraße zwölf Fahrzeuge und ahndeten hierbei fünf Gurtverstöße, zwei unerlaubte Benutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie zwei nicht mitgeführte Warnwesten.