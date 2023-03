Landau: Die Polizei-News

Ladendiebe werden aufbrausend

Landau (ots) – Am 30.3.2023 kam es gegen 13 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Kronstraße. Zwei Jugendliche Täter versuchten gemeinsam diverse Schoko-und Eiweißriegel sowie mehrere Dosen RedBull zu entwenden. Auf Grund dessen, dass die beiden durch Mitarbeiter der Filiale beobachtet wurden, konnten sie direkt beim Verlassen des Ladengeschäfts gestellt werden.

Die beiden Täter waren hiervon nicht sehr begeistern. Somit kam es im Laufe des Gesprächs mit den Mitarbeitern zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss dessen wurden die Jugendlichen zu der Polizeidienststelle nach Landau verbracht und die Eltern wurden entsprechend informiert.

Scheibe eingeworfen

Landau (ots) – Am 26.03.2023, gegen 04:00 Uhr, wurde eine Schaufensterscheibe in der Kronstraße mit einem Stein eingeworfen. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Dieser wurde jedoch durch einen Zeugen beobachtet, welcher bei dem Hausbesitzer klingelte und diesem den Vorfall mitteilte.

Die Daten des Zeugen sind leider nicht bekannt. Demnach bitten wir den Zeugen sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden. Der Sachschaden beläuft sich ca. 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl eines Displays

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am 28.03.2023, zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Firststraße in Billigheim-Ingenheim zu einem Diebstahl, bei dem ein Display eines E-Bikes entwendet wurde. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad während seines Einkaufes in einem Fahrradständer vor dem Einkaufsmarkt ab und bemerkte bei seiner Rückkehr das fehlende Display.

Kontrollen an der Stadtbibliothek

Landau (ots) – Am gestrigen Mittag wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Landau Personenkontrollen am Heinrich-Heine-Platz durchgeführt. Insgesamt konnten drei Personen kontrolliert werden. Bei einer Person konnte unter anderem 14,78 g Haschisch beschlagnahmt werden.

Die Kontrollen der weiteren Personen verliefen ergebnislos.

Diebstahl einer Vase

Landau (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 29.03.2023, 21:00 Uhr und dem 30.03.2023, 07:00 Uhr, wurde in der Mühlhausenstraße eine Vase vor der Eingangstür eines Einfamilienhauses entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine größere, blaue Vase, welche mit Sand gefüllt war. Dementsprechend geht man davon aus, dass es sich um mehr als einen Täter handelt.

